La scurt timp după ce a împlinit 37 de ani, Ramona Olaru a lăsat în urmă platourile de filmare de la Neatza cu Răzvan și Dani și a fugit într-o escapadă de lux.

Ramona Olaru, vacanță de poveste pe coasta Italiei. Vedeta de la Neatza a încins internetul cu pozele din escapada de lux | Antena 1/Captură Instagram

Ramona Olaru a învățat cum să își celebreze reușitele și cum să se bucure de fiecare zi din viața ei. Pasionată de călătorii și dornică de experiențe memorabile, vedeta de la Neatza cu Răzvan și Dani s-a lăsat „purtată de val” și a fugit într-o escapadă de câteva zile direct pe coasta Italiei, în faimoasa insulă Capri.

Destinația aleasă de Ramona Olaru a fost absolut superbă, iar imaginile postate de ea pe rețelele de socializare au strâns mii de aprecieri din partea fanilor.

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Imagini paradisiace cu Ramona Olaru pe coasta Italiei

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Ramona Olaru nu a fost singură în această vacanță, ci însoțită de câteva dintre cele mai bune prietene ale sale, transformând călătoria într-o escapada „ca între fete”, potrivit tvmania.ro.

Înconjurată de peisajele de revistă oferite de Marea Tireniană și profitând din plin de soarele generos, șatena și-a încărcat bateriile într-o atmosferă pur italienească.

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Ce scrisoare emoționantă și-a adresat Ramona Olaru: „De la fetița care nu a avut petreceri…”

La împlinirea vârstei de 37 de ani, Ramona Olaru a simțit nevoia să își exprime recunoștința pentru tot ce a realizat până acum.

Vedeta a postat un mesaj profund emoționant pe Instagram, o adevărată scrisoare adresată propriei persoane. În ciuda încercărilor din viața personală, Ramona Olaru a demonstrat mereu o ambiție remarcabilă.

„Scrisoare de la mine pentru mine! De la fetița care nu a avut petreceri de ziua ei niciodată, la femeia care trăiește fiecare moment ca și cum ar fi ultimul! Un titlu pueril pentru mulți, o enormitate pentru mine! Nu sunt singura, căci venim dintr-o generație similară, dar insist să punctez fiecare câștig, fiecare victorie, fiecare pas în evoluție, fiecare bucurie construite!

Nu am suficiente mulțumiri către sufletul, puterea și încrederea cu care reușesc să fiu ceea ce sunt! Să primesc ceea ce primesc și să ofer atât de mult bine, oricât se încearcă tot felul de forme de dezechilibrare!

PS: Să nu îndrăznești să te oprești! Să nu cumva să-i lași să îți ia lumina! Și dacă, totuși, cineva, la un moment dat va face asta, te rog să îți iei avânt suficient să strălucești și mai mult!

Te iubesc așa cum ești!

PPS: Pentru toți oamenii care pun cărămizile ale bune la constucția mea, nu vă uit niciodată! Fiecare are cheie de la inima mea! Pentru toți oamenii care au luat din peretele construit, ba chiar au dat și cu pietre să dărâme și mai mult, nu vă uit! Aveam nevoie de voi să mă stabilizez! Dar vă las unde v-am găsit!”, a transmis Ramona Olaru în mediul online.

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