Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Ramona Olaru, vacanță de poveste pe coasta Italiei. Vedeta de la Neatza a încins internetul cu pozele din escapada de lux

Ramona Olaru, vacanță de poveste pe coasta Italiei. Vedeta de la Neatza a încins internetul cu pozele din escapada de lux

La scurt timp după ce a împlinit 37 de ani, Ramona Olaru a lăsat în urmă platourile de filmare de la Neatza cu Răzvan și Dani și a fugit într-o escapadă de lux.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 14 Iulie 2026, 07:14 | Actualizat Marti, 14 Iulie 2026, 07:36
Galerie
Ramona Olaru, vacanță de poveste pe coasta Italiei. Vedeta de la Neatza a încins internetul cu pozele din escapada de lux | Antena 1/Captură Instagram
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Ramona Olaru a învățat cum să își celebreze reușitele și cum să se bucure de fiecare zi din viața ei. Pasionată de călătorii și dornică de experiențe memorabile, vedeta de la Neatza cu Răzvan și Dani s-a lăsat „purtată de val” și a fugit într-o escapadă de câteva zile direct pe coasta Italiei, în faimoasa insulă Capri.

Destinația aleasă de Ramona Olaru a fost absolut superbă, iar imaginile postate de ea pe rețelele de socializare au strâns mii de aprecieri din partea fanilor.

Citește și: Ramona Olaru, în lacrimi la Neatza! Sora ei i-a făcut o surpriză în direct, de ziua sa: „N-am avut petreceri niciodată”

Imagini paradisiace cu Ramona Olaru pe coasta Italiei

Articolul continuă după reclamă

Ramona Olaru nu a fost singură în această vacanță, ci însoțită de câteva dintre cele mai bune prietene ale sale, transformând călătoria într-o escapada „ca între fete”, potrivit tvmania.ro.

Înconjurată de peisajele de revistă oferite de Marea Tireniană și profitând din plin de soarele generos, șatena și-a încărcat bateriile într-o atmosferă pur italienească.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

MAI MULTE IMAGINI AICI:

Ce scrisoare emoționantă și-a adresat Ramona Olaru: „De la fetița care nu a avut petreceri…”

La împlinirea vârstei de 37 de ani, Ramona Olaru a simțit nevoia să își exprime recunoștința pentru tot ce a realizat până acum.

Vedeta a postat un mesaj profund emoționant pe Instagram, o adevărată scrisoare adresată propriei persoane. În ciuda încercărilor din viața personală, Ramona Olaru a demonstrat mereu o ambiție remarcabilă.

„Scrisoare de la mine pentru mine! De la fetița care nu a avut petreceri de ziua ei niciodată, la femeia care trăiește fiecare moment ca și cum ar fi ultimul! Un titlu pueril pentru mulți, o enormitate pentru mine! Nu sunt singura, căci venim dintr-o generație similară, dar insist să punctez fiecare câștig, fiecare victorie, fiecare pas în evoluție, fiecare bucurie construite!

Nu am suficiente mulțumiri către sufletul, puterea și încrederea cu care reușesc să fiu ceea ce sunt! Să primesc ceea ce primesc și să ofer atât de mult bine, oricât se încearcă tot felul de forme de dezechilibrare!

PS: Să nu îndrăznești să te oprești! Să nu cumva să-i lași să îți ia lumina! Și dacă, totuși, cineva, la un moment dat va face asta, te rog să îți iei avânt suficient să strălucești și mai mult!
Te iubesc așa cum ești!

PPS: Pentru toți oamenii care pun cărămizile ale bune la constucția mea, nu vă uit niciodată! Fiecare are cheie de la inima mea! Pentru toți oamenii care au luat din peretele construit, ba chiar au dat și cu pietre să dărâme și mai mult, nu vă uit! Aveam nevoie de voi să mă stabilizez! Dar vă las unde v-am găsit!”, a transmis Ramona Olaru în mediul online.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

+7
Mai multe fotografii

Citește și: Ramona Olaru a ajuns pe mâinile medicilor. Ce a dezvăluit de pe patul de spital, înainte de operație

Viorel Stegaru, transformat complet. Fostul soț al Vulpiței a fost surprins într-un magazin, iar imaginile au devenit vi...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Cum a făcut iubitul Simonei Halep dintr-o singură mişcare aproape toţi banii câştigaţi în carieră din tenis de campioana noastră Cum a făcut iubitul Simonei Halep dintr-o singură mişcare aproape toţi banii câştigaţi în carieră din tenis de campioana noastră
Observatornews.ro Ce este fenomenul de upweling care dă peste cap vacanţele românilor pe litoral Ce este fenomenul de upweling care dă peste cap vacanţele românilor pe litoral
Antena 3 O elevă din Galați a fost nemulțumită de media 9,10 la Bac 2026 și a făcut contestație. Când s-au afișat rezultatele a avut o surpriză O elevă din Galați a fost nemulțumită de media 9,10 la Bac 2026 și a făcut contestație. Când s-au afișat rezultatele a avut o surpriză
SpyNews Un manelist celebru a murit! Colegii de breaslă i-au adus un ultim omagiu Un manelist celebru a murit! Colegii de breaslă i-au adus un ultim omagiu
O insulă, opt iubiți-problemă și o misiune: să se schimbe. Noul reality show Olivia Attwood's Bad Boyfriends e disponibil acum în AntenaPLAY. Vezi primele episoade.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 O insulă, opt iubiți-problemă și o misiune: să se schimbe. Noul reality show Olivia Attwood's Bad Boyfriends e disponibil acum în AntenaPLAY. Vezi primele episoade.
Videoclipul zilei
Trăiești Campionatul Mondial în AntenaPLAY! Iată ce te așteaptă din 11 iunie!
Citește și
Viorel Stegaru, transformat complet. Fostul soț al Vulpiței a fost surprins într-un magazin, iar imaginile au devenit virale
Viorel Stegaru, transformat complet. Fostul soț al Vulpiței a fost surprins într-un magazin, iar imaginile au...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
A apărut cu capul bandajat, iar fanii au intrat în alertă. Ce intervenție și-a făcut Bianca Drăgușanu
A apărut cu capul bandajat, iar fanii au intrat în alertă. Ce intervenție și-a făcut Bianca Drăgușanu
Mert Yazicioglu iubește din nou. Cum arată femeia care l-a cucerit pe actorul turc
Mert Yazicioglu iubește din nou. Cum arată femeia care l-a cucerit pe actorul turc Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Ce avere a lăsat în urmă Gabi Mureşan, decedat la doar 44 de ani. Salariul pe care îl avea ca primar
Ce avere a lăsat în urmă Gabi Mureşan, decedat la doar 44 de ani. Salariul pe care îl avea ca primar AntenaSport
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai... Elle
Un manelist celebru a murit! Colegii de breaslă i-au adus un ultim omagiu
Un manelist celebru a murit! Colegii de breaslă i-au adus un ultim omagiu Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros HelloTaste.ro
O elevă din Galați a fost nemulțumită de media 9,10 la Bac 2026 și a făcut contestație. Când s-au afișat rezultatele a avut o surpriză
O elevă din Galați a fost nemulțumită de media 9,10 la Bac 2026 și a făcut contestație. Când s-au afișat... Antena3.ro
Modelele iPhone care au fost compromise de o breșă de securitate. Ce smartphone-uri se află pe listă
Modelele iPhone care au fost compromise de o breșă de securitate. Ce smartphone-uri se află pe listă useit
Avertismentul lui Victor Ponta: „Nu-i treaba președintelui să facă majorități!“
Avertismentul lui Victor Ponta: „Nu-i treaba președintelui să facă majorități!“ BZI
O cameră de bord îndreptată permanent spre șofer, obligatorie în mașinile din UE
O cameră de bord îndreptată permanent spre șofer, obligatorie în mașinile din UE Jurnalul
O nouă performanță pentru România! Darius Sas urcă pe podium la CE de Lupte U20
O nouă performanță pentru România! Darius Sas urcă pe podium la CE de Lupte U20 Kudika
ULTIMA ORA! S-a mai stins un mare actor..Din pacate cortina a cazut. DRUM LIN
ULTIMA ORA! S-a mai stins un mare actor..Din pacate cortina a cazut. DRUM LIN Redactia.ro
Oraşul în care super-bogaţii lumii îşi mută averile de miliarde
Oraşul în care super-bogaţii lumii îşi mută averile de miliarde Observator
Proprietățile medicinale ale ceaiului de anason. Cum te poate ajuta această băutură
Proprietățile medicinale ale ceaiului de anason. Cum te poate ajuta această băutură MediCOOL
Antena 1 | V2
Antena 1 | V2 HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să recunoști semnele anxietății la copii și cum să reacționezi
Cum să recunoști semnele anxietății la copii și cum să reacționezi DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale UseIT
Antena 1 | Show
Antena 1 | Show Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x