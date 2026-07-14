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Partenera președintelui Nicușor Dan, apariție fără rezerve la Paris. Rochia transparentă aleasă la dineul lui Macron

Mirabela Grădinaru a impresionat la dineul organizat de Emmanuel Macron, la Palatul Élysée. Partenera președintelui Nicușor Dan a ales o rochie elegantă cu detalii transparente.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 14 Iulie 2026, 11:24 | Actualizat Marti, 14 Iulie 2026, 11:29
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Mirabela Grădinaru a impresionat la dineul organizat de Emmanuel Macron, la Palatul Élysée. Partenera președintelui Nicușor Dan a ales o rochie elegantă cu detalii transparente. | Hepta
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Primele imagini cu Mirabela Grădinaru de la dineul oficial organizat de președintele Franței, Emmanuel Macron, la Palatul Élysée, au făcut rapid înconjurul internetului. Partenera președintelui României, Nicușor Dan, a impresionat prin ținuta elegantă aleasă pentru unul dintre cele mai importante evenimente diplomatice din cadrul vizitei oficiale în Franța.

Partenera președintelui Nicușor Dan, apariție fără rezerve la Paris

Recepția organizată la Palatul Élysée s-a remarcat prin rafinament și eleganță, reunind șefi de stat, lideri politici și reprezentanți ai caselor regale din mai multe țări. În acest context, Mirabela Grădinaru a optat pentru o apariție discretă, dar sofisticată, care a atras numeroase aprecieri.

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Partenera președintelui a demonstrat și de această dată că preferă ținutele clasice, bine croite, completate de accesorii minimaliste și un machiaj natural. În ultimele luni, aparițiile sale publice au fost apreciate atât de specialiștii în modă, cât și de utilizatorii din mediul online, care au remarcat stilul elegant și echilibrat pe care îl adoptă la evenimentele oficiale.

Rochia cu detalii transparente a atras atenția

Pentru dineul de la Palatul Élysée, Mirabela Grădinaru a ales o rochie lungă, vaporoasă, în nuanțe de albastru cu reflexii turcoaz. Piesa vestimentară s-a remarcat prin partea superioară realizată din material transparent, decorată cu aplicații fine, care au oferit ținutei un plus de rafinament, fără a depăși limitele impuse de protocolul unui astfel de eveniment.

Rochia avea o fustă plisată din voal fluid, talia bine evidențiată și mâneci lungi, transparente, cu un volum discret. Întregul ansamblu a pus în valoare eleganța ținutei și a creat un look sofisticat, potrivit pentru o recepție oficială de asemenea amploare.

Ținuta a fost completată de o pereche de pantofi stiletto într-o nuanță închisă și de bijuterii discrete, în timp ce machiajul natural și coafura simplă au accentuat imaginea sobră și elegantă a partenerei șefului statului.

La rândul său, președintele Nicușor Dan a ales un costum bleumarin clasic, o cămașă albă și o cravată în tonuri închise, respectând codul vestimentar al evenimentului.

Program încărcat pentru președintele României

Participarea la dineul oferit de Emmanuel Macron face parte din programul vizitei oficiale efectuate de președintele României în Franța.

În continuarea vizitei, Nicușor Dan urmează să participe, în calitate de invitat de onoare, la ceremonia dedicată Zilei Naționale a Franței, celebrată pe 14 iulie. Șeful statului român va asista, alături de Emmanuel Macron și de alți lideri internaționali, la tradiționala paradă militară desfășurată pe bulevardul Champs-Élysées, unul dintre cele mai importante evenimente oficiale organizate anual de autoritățile franceze.

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Prezența cuplului prezidențial român la aceste ceremonii reprezintă un moment important în relațiile diplomatice dintre România și Franța, iar apariția elegantă a Mirabelei Grădinaru a fost remarcată atât de presa din România, cât și de numeroși utilizatori ai rețelelor de socializare.

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