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Kelly Osbourne, transformare incredibilă după ce apropiații s-au temut că o vor pierde. Imaginile care i-au uimit pe fani

Kelly Osbourne a trecut prin cel mai dificil an din viața sa, după pierderea tatălui său, Ozzy Osbourne, și despărțirea de logodnicul său. Cum arată acum vedeta și ce mărturisiri emoționante a făcut.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 24 Iunie 2026, 18:35 | Actualizat Miercuri, 24 Iunie 2026, 18:43
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Kelly Osbourne a trecut prin cel mai dificil an din viața sa, după pierderea tatălui său, Ozzy Osbourne, și despărțirea de logodnicul său. Cum arată acum vedeta și ce mărturisiri emoționante a făcut. | Getty Images
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Kelly Osbourne și-a îngrijorat fanii și apropiații în ultimele luni, după ce a apărut tot mai slabă în fotografiile publicate pe rețelele de socializare și la evenimentele publice. Fiica legendarului Ozzy Osbourne a trecut printr-o perioadă extrem de dificilă după pierderea tatălui său, iar imaginile cu vedeta au stârnit un val de reacții și îngrijorări în mediul online.

Kelly Osbourne, transformare incredibilă după ce apropiații s-au temut că o vor pierde

Mulți admiratori au observat schimbările dramatice prin care a trecut Kelly și s-au temut că starea sa de sănătate s-ar putea deteriora. Cu toate acestea, vedeta a demonstrat recent că încearcă să își regăsească echilibrul și să meargă mai departe, în ciuda durerii pe care o poartă.

În vârstă de 41 de ani, Kelly Osbourne a atras toate privirile la un eveniment organizat recent la Londra. Îmbrăcată elegant și afișând un zâmbet sincer, aceasta a părut mult mai relaxată decât în aparițiile sale anterioare.

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„Simt că mă simt puțin mai bine, zi de zi. Dar a fost cel mai prost an din viața mea, fără îndoială. Nu voi mai fi niciodată la fel”, a mărturisit vedeta.

Un an marcat de pierderi și schimbări

Pe lângă durerea provocată de dispariția lui Ozzy Osbourne, Kelly a trecut și printr-o despărțire neașteptată. Vedeta și logodnicul său, DJ-ul Sid Wilson, membru al trupei Slipknot, și-au încheiat relația în luna martie.

Despărțirea a venit la doar câteva luni după ce Wilson o ceruse în căsătorie în cadrul unui moment emoționant petrecut chiar în fața lui Ozzy Osbourne, la ultimul concert susținut de artist în Birmingham.

Deși separarea a reprezentat o nouă lovitură emoțională, Kelly spune că încearcă să privească spre viitor cu optimism.

„Simt că am luat recent niște decizii care m-au pus în direcția corectă, mai ales pentru mine și copilul meu”, a declarat aceasta.

Fiul ei, cea mai mare motivație

În prezent, Kelly își concentrează atenția asupra fiului său, Sidney, în vârstă de trei ani. Vedeta vorbește adesea despre rolul de mamă și despre bucuria pe care copilul i-o aduce în fiecare zi.

„Sydney pur și simplu prosperă. Îmi aduce atât de multă bucurie. Mă ține în mișcare. El este motivul pentru care am totul”, a spus Kelly.

Potrivit apropiaților, micuțul a devenit principalul sprijin emoțional al vedetei în această perioadă marcată de schimbări și încercări.

Mesajul emoționant pentru Ozzy Osbourne

De Ziua Tatălui, Kelly Osbourne a publicat un mesaj sfâșietor dedicat tatălui său. Vedeta a împărtășit pe Instagram mai multe fotografii din arhiva familiei și a vorbit deschis despre dorul pe care îl simte.

„Tată, încă mă găsesc căutându-ți în momente obișnuite sfatul de care am nevoie, gluma pe care vreau să o spun, victoria pe care aș vrea să o vezi”, a scris ea.

Mesajul a continuat cu o declarație care i-a emoționat profund pe admiratori:

„Durerea de a-mi fi dor de tine este prețul iubirii tale și l-aș plăti pentru totdeauna decât să nu fiu niciodată copilul tău. Nu voi înceta niciodată să-mi fie dor de tine. Este o onoare să-mi petrec restul vieții iubindu-te.”

Kelly a publicat și o captură de ecran cu unul dintre ultimele mesaje primite de la Ozzy, gest care a stârnit mii de reacții din partea fanilor.

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Mai multe fotografii

Deși a trecut prin una dintre cele mai grele perioade ale vieții sale, Kelly Osbourne pare hotărâtă să își reconstruiască viața pas cu pas. Apariția sa recentă sugerează că vedeta începe să își regăsească echilibrul, în timp ce continuă să păstreze vie memoria tatălui care a marcat istoria muzicii rock.

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