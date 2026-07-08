Aurora Ramazzotti, fiica lui Eros Ramazzotti, și Goffredo Cerza și-au unit destinele pe 4 iulie 2026, într-o ceremonie de poveste organizată la Castello Xirumi Serravalle din Lentini, Sicilia.

Eros Ramazzotti a izbucnit în lacrimi la nunta fiicei sale. Ce semnificație profundă a avut rochia de mireasă purtată de Aurora | Captură Instagram

Evenimentul a reunit familia, prietenii apropiați și numeroase vedete, după ce cuplul își oficializase relația civil, cu câteva luni înainte, în Militello in Val di Catania, potrivit Libertatea.

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Ce semnificație specială a avut rochia de mireasă purtată de Aurora Ramazzotti

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Decorul spectaculos al castelului din secolul al XVI-lea a fost ales pentru schimbul jurămintelor, într-o ceremonie oficiată de Sara Daniele, una dintre cele mai bune prietene ale cuplului și persoana despre care apropiații spun că ar fi avut un rol important în povestea lor de dragoste, potrivit bluewin.ch, citat de sursa menționată mai sus.

Potrivit Vogue Italia, Aurora Ramazzotti a purtat o rochie creată de Giorgio Armani Prive, cu broderii florale, croială tip sirenă și decolteu în formă de inimă.

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Alegerea nu a fost deloc întâmplătoare, rochia fiind inspirată de cea purtată de mama sa, Michelle Hunziker, la nunta cu Eros Ramazzotti, în 1998.

„Este un omagiu adus poveștii părinților mei și pentru tot ce m-a învățat iubirea lor”, a declarat Aurora pentru Vogue Italia.

Momentul în care Eros Ramazzotti și-a condus fiica la altar a emoționat profund pe toată lumea.

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Eros Ramazzotti nu și-a putut stăpâni emoțiile la nunta fiicei sale

Unul dintre cele mai emoționante momente a fost cel în care Eros Ramazzotti și-a condus fiica la altar. Artistul a fost vizibil copleșit de emoții și nu și-a putut stăpâni lacrimile.

Cu puțin timp înainte de ceremonie, cântărețul le-a dedicat mirilor un mesaj plin de sensibilitate pe rețelele de socializare.

„Auri și Goffo. Într-o epocă a haosului, cu o lipsă tot mai mare de umanitate, în această lume în care suntem cu toții pierduți, în care totul devine inutil, a vedea doi tineri fericiți, empatici și îndrăgostiți... Este un miracol. (...) Nu vă schimbați niciodată. Îmbunătățiți-vă și aduceți doar iubire în lume”, semnând simplu: „Tata”, citat de Libertatea.

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Momente speciale și o surpriză muzicală pregătită chiar de mireasă

Emoțiile au continuat și în timpul discursurilor susținute de mamele mirilor. Francesca Romana Malato, mama lui Goffredo Cerza, a vorbit despre fericirea pe care Aurora i-o aduce fiului său și le-a urat o căsnicie plină de iubire.

La rândul ei, Michelle Hunziker a rememorat momentele din copilăria fiicei sale și a vorbit despre felul în care nașterea Aurorei i-a schimbat viața.

După ceremonie, invitații au petrecut printre livezile de citrice ale domeniului, iar mirii au deschis dansul pe melodia „Where Is My Husband”.

Aurora i-a pregătit soțului ei și un cadou cu totul special: patru melodii compuse chiar de ea, inspirate din povestea lor de dragoste, potrivit sursei citate mai sus.

Seara s-a încheiat într-o atmosferă spectaculoasă, cu un tort alb în trei etaje, decorat cu cireșe proaspete, și un impresionant foc de artificii care a luminat cerul Siciliei.

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