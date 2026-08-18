Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Oana Roman, transformare spectaculoasă după ce a slăbit 12 kilograme. Obiceiul banal care i-a schimbat silueta

Oana Roman, transformare spectaculoasă după ce a slăbit 12 kilograme. Obiceiul banal care i-a schimbat silueta

Oana Roman a slăbit aproape 12 kilograme în patru luni. Vedeta a dezvăluit ce obiceiuri a adoptat și cum își începe fiecare dimineață.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 18 August 2026, 21:59 | Actualizat Marti, 18 August 2026, 22:01
Galerie
Oana Roman, transformare spectaculoasă după ce a slăbit 12 kilograme. Obiceiul banal care i-a schimbat silueta | Instagram/Antena1
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Oana Roman a trecut printr-o transformare uimitoare în ultima perioadă. Vedeta a dezvăluit ce obiceiuri a adoptat pentru a ajunge la silueta pe care și-a dorit-o și pentru a se simți mai bine în propriul corp. Cu multă disciplină și atenție la alimentație, Oana se poate mândri acum cu o formă fizică de invidiat.

Oana Roman a dat jos aproape 12 kilograme în doar 4 luni

Vedeta a reușit să scape de kilogramele nedorite după ce și-a schimbat stilul de viață și a acordat mai multă atenție alimentației. Disciplina, consecvența și obiceiurile sănătoase au fost, potrivit declarațiilor sale, printre elementele care au contribuit la transformarea sa.

Citește și: Oana Roman a dat jos 12 kilograme în doar 4 luni. Secretul siluetei de invidiat: „Control la două săptămâni”

Articolul continuă după reclamă

Îndrumată de medici specialiști, Oana Roman a apelat și la ajutorul unui nutriționist. Vedeta a dezvăluit recent că a reușit să slăbească aproape 12 kilograme în aproximativ patru luni, iar rezultatele au determinat-o să fie și mai atentă la rutina de zi cu zi.

Oana Roman și-a schimbat rutina de dimineață

Printre obiceiurile pe care Oana Roman spune că le-a introdus în viața sa se numără și o regulă pe care o respectă în fiecare dimineață. Vedeta își începe ziua acordând o atenție deosebită hidratării. Înainte de cafea, aceasta își ia suplimentele alimentare și bea un pahar mare cu apă la temperatura camerei.

„De ceva vreme mi-am format un obicei bun. Dimineața, înainte să beau cafea, îmi iau suplimentele și beau un pahar mare cu apă la temperatura camerei”, a spus Oana Roman, potrivit Cancan.

Creatoarea de conținut a susținut că încearcă să aibă mai multă grijă de corpul său, punând accent pe sănătate, energie și vitalitate. Pentru ea, schimbarea nu s-a rezumat doar la pierderea kilogramelor, ci a presupus adoptarea unor obiceiuri pe care să le poată integra în viața de zi cu zi.

Secretul siluetei de invidiat

Un rol important în această transformare l-ar fi avut și fiica sa, Isabela, pe care Oana Roman o are din relația cu Marius Elisei. Cele două ar fi adoptat împreună noi reguli în rutina zilnică, încercând să acorde mai multă atenție unui stil de viață echilibrat.

+1
Mai multe fotografii

Transformarea Oanei Roman vine după o perioadă în care vedeta a vorbit în repetate rânduri despre dorința de a avea mai multă grijă de ea și de sănătatea sa. Rezultatele obținute în ultimele luni reprezintă, pentru ea, dovada că schimbările constante și disciplina pot face diferența.

Alina Pușcău, mesaj cutremurător după ce a început tratamentul pentru cancer. Cum încearcă să treacă peste boală...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro „Am divorțat de cea mai frumoasă femeie de pe planetă!” Adevărul a ieșit la iveală abia acum! „Am divorțat de cea mai frumoasă femeie de pe planetă!” Adevărul a ieșit la iveală abia acum!
Observatornews.ro Lupte pe viaţă şi pe moarte într-un magazin Hervis cu reduceri de 50%, la lichidarea soldului Lupte pe viaţă şi pe moarte într-un magazin Hervis cu reduceri de 50%, la lichidarea soldului
Antena 3 Un șofer a murit decapitat după ce a intrat cu mașina sub remorca unui TIR, la Timișoara. Martori: "N-a făcut nimic să evite impactul" Un șofer a murit decapitat după ce a intrat cu mașina sub remorca unui TIR, la Timișoara. Martori: "N-a făcut nimic să evite impactul"
SpyNews O influenceriță a murit într-un mod tragic la numai 28 de ani! A fost împușcată în propria mașină O influenceriță a murit într-un mod tragic la numai 28 de ani! A fost împușcată în propria mașină
Urmărește-o pe Angelina Jolie în rolul legendarei Maria Callas. Vezi filmul Maria în AntenaPLAY. Nu rata o poveste marcată de iubire și regrete.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Urmărește-o pe Angelina Jolie în rolul legendarei Maria Callas. Vezi filmul Maria în AntenaPLAY. Nu rata o poveste marcată de iubire și regrete.
Comentarii


Citește și
Daniela Iliescu, imagini rare și emoționante cu mama sa, de ziua ei de naștere. Cum arăta soția lui Culiță Sterp în copilărie
Daniela Iliescu, imagini rare și emoționante cu mama sa, de ziua ei de naștere. Cum arăta soția lui Culiță...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Dorian Popa, poză cu soția la plajă. Replica artistului, după ce a fost prins că și-a editat pozele cu inteligenta artificială
Dorian Popa, poză cu soția la plajă. Replica artistului, după ce a fost prins că și-a editat pozele cu...
Hande Erçel va deveni mătușa pentru a doua oară. Sora sa și-a anunțat sarcina în mediul online
Hande Erçel va deveni mătușa pentru a doua oară. Sora sa și-a anunțat sarcina în mediul online Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Ion Ţiriac nu stă la discuţii: îi demolează vila fiului său. Motivul de zeci de milioane pentru care a luat această decizie
Ion Ţiriac nu stă la discuţii: îi demolează vila fiului său. Motivul de zeci de milioane pentru care a luat... AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Vica Blochina a fost surprinsă sărutându-se cu iubitul. Este mai îndrăgostită ca niciodată
Vica Blochina a fost surprinsă sărutându-se cu iubitul. Este mai îndrăgostită ca niciodată Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Doi români au mers 100 de kilometri pe autostradă în Italia cu fiul lor mort pe bancheta din spate. „Am crezut că doarme”
Doi români au mers 100 de kilometri pe autostradă în Italia cu fiul lor mort pe bancheta din spate. „Am crezut... Antena3.ro
O colecție rară de jocuri Nintendo a fost descoperită accidental. Ce valoare fantastică ar avea
O colecție rară de jocuri Nintendo a fost descoperită accidental. Ce valoare fantastică ar avea useit
Sorin Grindeanu lansează un atac dur la adresa lui Ilie Bolojan! „Îți lipsesc aproape 40 DE MILIARDE, Ilie!”
Sorin Grindeanu lansează un atac dur la adresa lui Ilie Bolojan! „Îți lipsesc aproape 40 DE MILIARDE, Ilie!” BZI
Majoratul, noua nuntă: cât ajunge darul în plic pentru cei care împlinesc 18 ani
Majoratul, noua nuntă: cât ajunge darul în plic pentru cei care împlinesc 18 ani Jurnalul
Cătălin Botezatu, control medical în Turcia: „Și eu am trecut prin această boală”
Cătălin Botezatu, control medical în Turcia: „Și eu am trecut prin această boală” Kudika
Ce să nu ții SUB NICI O FORMA lângă pat în noaptea de Sfânta Maria. Aduce necazuri si....
Ce să nu ții SUB NICI O FORMA lângă pat în noaptea de Sfânta Maria. Aduce necazuri si.... Redactia.ro
Drona doborâtă, căutată între Băleni și Cudalbi din judeţul Galaţi. Un fragment din proiectil a fost găsit
Drona doborâtă, căutată între Băleni și Cudalbi din judeţul Galaţi. Un fragment din proiectil a fost găsit Observator
Alimente care pot reduce cortizolul. Ce rol are dieta în gestionarea acestui hormon al stresului
Alimente care pot reduce cortizolul. Ce rol are dieta în gestionarea acestui hormon al stresului MediCOOL
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să recunoști și să tratezi problemele de vedere la copii
Cum să recunoști și să tratezi problemele de vedere la copii DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x