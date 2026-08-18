Oana Roman, transformare spectaculoasă după ce a slăbit 12 kilograme. Obiceiul banal care i-a schimbat silueta

Oana Roman a slăbit aproape 12 kilograme în patru luni. Vedeta a dezvăluit ce obiceiuri a adoptat și cum își începe fiecare dimineață.

Oana Roman a trecut printr-o transformare uimitoare în ultima perioadă. Vedeta a dezvăluit ce obiceiuri a adoptat pentru a ajunge la silueta pe care și-a dorit-o și pentru a se simți mai bine în propriul corp. Cu multă disciplină și atenție la alimentație, Oana se poate mândri acum cu o formă fizică de invidiat.

Oana Roman a dat jos aproape 12 kilograme în doar 4 luni

Vedeta a reușit să scape de kilogramele nedorite după ce și-a schimbat stilul de viață și a acordat mai multă atenție alimentației. Disciplina, consecvența și obiceiurile sănătoase au fost, potrivit declarațiilor sale, printre elementele care au contribuit la transformarea sa.

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Îndrumată de medici specialiști, Oana Roman a apelat și la ajutorul unui nutriționist. Vedeta a dezvăluit recent că a reușit să slăbească aproape 12 kilograme în aproximativ patru luni, iar rezultatele au determinat-o să fie și mai atentă la rutina de zi cu zi.

Oana Roman și-a schimbat rutina de dimineață

Printre obiceiurile pe care Oana Roman spune că le-a introdus în viața sa se numără și o regulă pe care o respectă în fiecare dimineață. Vedeta își începe ziua acordând o atenție deosebită hidratării. Înainte de cafea, aceasta își ia suplimentele alimentare și bea un pahar mare cu apă la temperatura camerei.

„De ceva vreme mi-am format un obicei bun. Dimineața, înainte să beau cafea, îmi iau suplimentele și beau un pahar mare cu apă la temperatura camerei”, a spus Oana Roman, potrivit Cancan.

Creatoarea de conținut a susținut că încearcă să aibă mai multă grijă de corpul său, punând accent pe sănătate, energie și vitalitate. Pentru ea, schimbarea nu s-a rezumat doar la pierderea kilogramelor, ci a presupus adoptarea unor obiceiuri pe care să le poată integra în viața de zi cu zi.

Secretul siluetei de invidiat

Un rol important în această transformare l-ar fi avut și fiica sa, Isabela, pe care Oana Roman o are din relația cu Marius Elisei. Cele două ar fi adoptat împreună noi reguli în rutina zilnică, încercând să acorde mai multă atenție unui stil de viață echilibrat.

Transformarea Oanei Roman vine după o perioadă în care vedeta a vorbit în repetate rânduri despre dorința de a avea mai multă grijă de ea și de sănătatea sa. Rezultatele obținute în ultimele luni reprezintă, pentru ea, dovada că schimbările constante și disciplina pot face diferența.