Eurovision 2026. În ce zi va cânta Alexandra Căpitănescu la Viena. Când are loc marea finală

Alexandra Căpitănescu reprezintă România la Eurovision 2026, organizat la Viena. Artista va urca pe scena celei de-a doua semifinale cu piesa „Chocke Me”, iar fanii speră la o calificare în marea finală.

Eurovision 2026 se apropie cu pași repezi, iar reprezentanta României, Alexandra Căpitănescu, se pregătește să urce pe scena de la Viena. Ceremonia de deschidere a concursului Eurovision Song Contest 2026 a avut loc duminică, 10 mai, marcând startul oficial al uneia dintre cele mai urmărite competiții muzicale din lume.

Eurovision 2026. În ce zi va cânta Alexandra Căpitănescu la Viena

Anul acesta, competiția este găzduită de Viena, după ce artistul austriac Johannes JJ Pietsch a câștigat ediția precedentă, organizată în Elveția, în 2025. Austria a obținut astfel dreptul de a organiza concursul din acest an, iar spectacolele au loc la celebra Wiener Stadthalle.

Prima semifinală Eurovision 2026 are loc pe 12 mai, cea de-a doua semifinală pe 14 mai, iar marea finală este programată pentru 16 mai. Toate spectacolele vor fi transmise în direct la TVR 1, începând cu ora 22:00.

Fanii din România așteaptă cu emoție momentul în care Alexandra Căpitănescu va urca pe scenă în cea de-a doua semifinală. Artista a avut deja prima repetiție oficială alături de trupa sa, iar organizatorii competiției s-au declarat impresionați de prestația și energia show-ului pregătit pentru Viena.

Când are loc marea finală

Alături de Alexandra vor urca pe scenă și membrii trupei care o acompaniază: Bogdan Stoican, Luca Șofron, Matei Coha și Thomas Cîrcotă. Reprezentanta României va interpreta piesa „Chocke Me”, melodia cu care a câștigat selecția națională Eurovision România 2026, organizată în luna martie. Versurile piesei sunt semnate de Alexandra Căpitănescu și Elvis Silitra, iar compoziția a fost realizată de Alexandra Căpitănescu, Călin Grajdan, Elvis Silitra și Ștefan Condrea.

În cea de-a doua semifinală, România se va confrunta cu țări precum Albania, Danemarca, Armenia, Cipru, Elveția, Norvegia, Luxemburg, Azerbaidjan, Malta, Bulgaria, Australia, Ucraina, Cehia și Letonia.

Potrivit sondajelor realizate în rândul fanilor Eurovision, printre favoriții la trofeu se numără reprezentanții Finlandei, însă și România are șanse importante de calificare în finală. Mulți fani consideră că piesa „Chocke Me” poate aduce României unul dintre cele mai bune rezultate din ultimii ani la competiția europeană.

Emoțiile sunt uriașe pentru delegația României, mai ales că revenirea țării noastre în competiție este urmărită cu mare interes de fanii Eurovision din întreaga Europă.

În ultimele zile, imaginile de la repetițiile Alexandrei Căpitănescu au devenit virale pe rețelele sociale, iar numeroși internauți au lăudat vocea artistei și conceptul scenic pregătit pentru show-ul de la Viena.