Fanii, uimiți de transformarea lui Mandy Moore: „E aceeași persoană?”. Cum arată acum actrița din „A Walk to Remember”

Mandy Moore a fost prezentă la Step Up’s 2025 Inspiration Awards, eveniment care a avut loc la Skirball Cultural Center din Los Angeles.

Mandy Moore a cunoscut succesul în 1999, odată cu lansarea piesei sale de debut, „Candy” | Getty Images

Fanii au fost surprinși de transformarea ei, după ce imaginile de la eveniment au devenit virale pe rețelele de socializare.

Fanii, uimiți de transformarea lui Mandy Moore

Actrița din filmul „A Walk to Remember” a pășit pe covorul roșu purtând o bluză albă din mătase, o fustă mini neagră, dresuri și pantofi cu vârf ascuțit. Machiajul cu ruj roșu intens și bijuteriile din aur i-au completat perfect lookul.

Fanii au observat imediat transformarea ei și au reacționat în număr mare pe rețelele de socializare.

„Sunt cu adevărat șocat. Nu pot să înțeleg cum poate fi aceeași persoană. Mandy Moore era atât de naturală, de ce să schimbi atât de mult încât să nu o mai recunoști?”; „Scuzați-mă, dar a mai văzut-o cineva recent pe Mandy Moore?!?! Arată complet diferit față de cum o știm”; „Ce naiba i s-a întâmplat lui Mandy Moore? Chiar e aceeași persoană?”; „Sunt încă șocat că această persoană e Mandy Moore” – sunt doar câteva dintre comentarii.

O altă persoană a adăugat: „Nu există absolut nicio șansă ca această persoană să fie Mandy Moore”.

Ultimul an nu a fost ușor pentru Mandy Moore, care a fost criticată pentru campania GoFundMe, creată pentru a-și sprijini familia. Locuințele acestora din Altadena, California, au fost afectate de incendiile Eaton din ianuarie. Și casa actriței a fost atinsă de flăcări, însă a suferit doar pagube minore.

„Am pierdut și noi mare parte din viața noastră într-un incendiu. Vă rog, lăsați-mă în pace. Nimeni nu te obligă să faci nimic”, a scris atunci actrița.

Visul pe care actrița nu și l-a îndeplinit încă

Mandy Moore a recunoscut recent că are un vis important care încă nu s-a materializat. Actrița și cântăreața în vârstă de 41 de ani a dezvăluit că, după mai bine de 20 de ani în industrie, mai are un singur obiectiv important pe listă.

„Să joc pe Broadway, să fac teatru, este lucrul care a rămas pentru mine pe un piedestal”, a mărturisit ea.

Moore a spus că ideea de a lucra în teatru îi dă fiori, dar în același timp o entuziasmează enorm.

„Mă sperie, dar totodată mă atrage mai mult decât orice altceva”, a adăugat ea, precizând că, „într-o zi”, acest vis „va deveni realitate”.

Nu contează dacă va fi pe Broadway, off-Broadway sau în altă parte. Vedeta vrea doar să obțină proiectul potrivit.

„Cred că sunt destul de deschisă, atunci când momentul e potrivit și apare proiectul potrivit”, a mărturisit ea, conform People.

„Poate va fi ceva original, poate o reluare a unei piese. Sunt deschisă la orice, atât timp cât se potrivesc locul și momentul”, a adăugat Moore.

Pentru cei care nu știu, Mandy Moore a cunoscut succesul în 1999, odată cu lansarea piesei sale de debut, „Candy”. După succesul muzical, ea a început să primească și roluri importante în filme și seriale de televiziune.

La evenimentul „2025 Inspiration Awards” din Los Angeles, organizat în septembrie în sprijinul fundației Step Up, mama a trei copii a mărturisit că este recunoscătoare că și-a trăit primii ani de faimă înainte de apariția rețelelor sociale.