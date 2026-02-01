Fiica lui David și Victoriei Beckham, apariție inedită în Paris. Cum arată Harper Beckham la 14 ani

Fiica lui David și Victoriei Beckham a atras toate privirile într-o apariție recentă la Paris, în contextul în care familia ei trece printr-o perioadă tensionată.

Harper Beckham, fiica lui David și Victoriei Beckham, s-a transformat într-o adolescentă elegantă, așa cum o demonstrează cea mai recentă apariție a sa în Paris.

În vârstă de 14 ani, Harper se află în capitala Franței pentru a o susține pe mama sa la Săptămâna Modei, scrie Daily Mail.

Adolescenta a fost surprinsă într-o haină de blană albastră, cu blugi de culoare închisă.

Dar accesoriul pe care l-a purtat a atras privirile tuturor.

Fiica lui David și Victoriei Beckham, apariție inedită în Paris

Pentru ținută, Harper a optat pentru o geantă Chanel din anii 1990, care are un preț estimat la 3.000 - 5.000 de dolari.

Harper a apărut și alături de familia sa faimoasă în Paris. Clanul Beckham a venit în capitala Franței pentru că Victoria a primit un titlu din partea guvernului pentru contribuția sa în domeniul modei.

Înainte de eveniment, Harper a fost observată alături de părinții ei faimoși, într-o rochie neagră. Și mama sa, Victoria, a optat pentru o ținută în aceeași culoare.

Călătoria la Paris a marcat prima apariție publică a clanului Beckham de la declarațiile recente ale lui Brooklyn. El și-a acuzat părinții că îl „controlează”, că încearcă să-i distrugă căsnicia și că îl umilesc. De asemenea, i-a atacat pe frații săi, Romeo (23 de ani) și Cruz (20 de ani).

În urma conflictului făcut public, au reapărut și comentariile soției lui Brooklyn, Nicola Peltz, despre Harper.

Nicola, în vârstă de 31 de ani, a declarat în trecut că „mi-am dorit enorm o surioară, iar Harper e cea mai dulce. Am cea mai tare surioară mai mică”. Se pare că Harper îi trimitea adesea mesaje pe Snapchat, atunci când relația nu era atât de tensionată.

Brooklyn păstrează legătura cu bunicii săi, însă nu se știe dacă încă mai vorbește cu sora sa mai mică.

Brooklyn Beckham și-a criticat familia

În ciuda tensiunilor din familie, o sursă apropiată susține că lui Brooklyn îi e dor de sora sa mai mică.

„O iubește enorm pe Harper și îi e foarte dor de ea. Și-ar dori să existe o modalitate de a o vedea fără să fie nevoit să-și vadă părinții,” a declarat o sursă. „Erau foarte apropiați, iar Harper era apropiată și de Nicola, așa că faptul că acest scandal s-a pus între ei e sfâșietor.”

Brooklyn le-a spus părinților săi că îl pot contacta doar prin intermediul avocaților, după ce s-a arătat frustrat de faptul că aceștia îl menționau pe rețelele sociale.

El și frații săi nu se mai urmăresc reciproc pe platformele de socializare.

Familia Beckham a părut hotărât să nu lase această problemă să umbrească realizarea Victoriei. Vedeta a primit o distincție prestigioasă din partea Ministerului Culturii din Franța.

Premiul recunoaște contribuțiile individuale ale artiștilor, scriitorilor și personalităților culturale în domeniul artelor și literaturii, iar printre laureații anteriori se numără Zoe Saldana, Selena Gomez, Jude Law și Denis Villeneuve.

În discursul său de acceptare, fosta membră Spice Girls i-a menționat în mod special pe copiii săi. Le-a mulțumit pentru că „au crezut mereu în viziunea mea”, în ciuda acuzațiilor recente venite din partea lui Brooklyn.

Distincția prestigioasă i-a fost înmânată de ministrul francez al culturii, Rachida Dati.