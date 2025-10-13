Fiica Victoriei Beckham îi calcă pe urme. În ce afacere profitabilă s-a lansat Harper

Harper Beckham îi calcă pe urme celebrei sale mame. Iată în ce afacere s-a lansat adolescenta.

Victoria Beckham a vorbit recent despre flerul copiilor săi în afaceri. Designerul în vârstă de 51 de ani a sugerat că fiica sa Harper ar putea fi următoarea Kylie Jenner.

Harper Beckham se lansează în industria beauty

La începutul acestei luni, HIKU BY Harper, numele unui nou brand de skincare și beauty, a fost înregistrat sub trandemarkul H7B Limited, afacerea Victoriei Beckham înființată pentru fiica sa.

Harper Seven Beckham are doar 14 ani, dar este deja pasionată de îngrijirea tenului și machiaj.

„Lui Harper îi plac moda și machiajul și deja a început să facă tutoriale de machiaj. Planul este să creeze un brand care să aibă ca public țintă tinerii. Se inspiră din cultura pop și indutria înfrumusețării din Coreea de Sud.

Victoria și David sunt niște părinți care își sprijină copii și îi îndeamnă să-și urmeze talentul și să experimenteze pe baza hobbyurilor și ideilor de afaceri care le vin. Sunt o familie cu spirit de antreprenoriat”, au declarat surse apropiate familiei, conform The Sun.

Harper își face din ce în ce mai des apariția pe rețelele de socializare ale mamei sale. Mai mult decât atât, la începutul acestui an a primit permisiunea de a-și face propriul cont.

„Harper o va lua pe unul dintre două drumuri: fie va fi un mogul în industria frumuseții, fie va deveni comediant. Este ilară!” a declarat Victoria Beckham.

Anul trecut, Harper a vorbit pentru prima dată la o decernare de premii, unde a prezentat-o chiar pe mama sa. Adolescenta a purtat o roche creată special de Victoria Beckham și i-a înmânat acesteia un premiu prestigios pentru antreprenori, în numele revistei Harper’s Bazaar.

„Sunt atât de emoționată. Mai ales că este în cursul săptămânii și mâine am școală, Sper să nu dau de necaz”, își începea tânăra discursul.

„Minunata mea mamă a construit o afacere incredibilă din nimic și mi-a arătat ce înseamnă munca. Dar, mai presus de toate, m-a învățat ce înseamnă să fii bun și, chiar dacă are o sumedenie de lucruri de făcut, rareori lipsește de la școală”, a continuat Harper.

„Îmi pare rău pentru acești copii considerați nepo-babies. Sunt pur și simplu copiii părinților lor. Nu e vina lor. Dați-le o șansă. Contează să fie oameni buni. Este în regulă să fie ambițioși, dar este mai important să fie buni la suflet”, a precizat Victoria Beckham.