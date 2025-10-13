Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Fiica Victoriei Beckham îi calcă pe urme. În ce afacere profitabilă s-a lansat Harper

Fiica Victoriei Beckham îi calcă pe urme. În ce afacere profitabilă s-a lansat Harper

Harper Beckham îi calcă pe urme celebrei sale mame. Iată în ce afacere s-a lansat adolescenta.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 13 Octombrie 2025, 17:45 | Actualizat Luni, 13 Octombrie 2025, 17:46
Galerie
Fiica Victoriei Beckham îi calcă pe urme | GettyImages

Victoria Beckham a vorbit recent despre flerul copiilor săi în afaceri. Designerul în vârstă de 51 de ani a sugerat că fiica sa Harper ar putea fi următoarea Kylie Jenner.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Victoria Beckham, apariție îndrăzneață pe străzile Parisului. Cum a fost surprinsă soția lui David Beckham înainte de Fashion Week

Harper Beckham se lansează în industria beauty

Articolul continuă după reclamă

La începutul acestei luni, HIKU BY Harper, numele unui nou brand de skincare și beauty, a fost înregistrat sub trandemarkul H7B Limited, afacerea Victoriei Beckham înființată pentru fiica sa.

Harper Seven Beckham are doar 14 ani, dar este deja pasionată de îngrijirea tenului și machiaj.

„Lui Harper îi plac moda și machiajul și deja a început să facă tutoriale de machiaj. Planul este să creeze un brand care să aibă ca public țintă tinerii. Se inspiră din cultura pop și indutria înfrumusețării din Coreea de Sud.

Citește și: Rețeta de gem de prune a lui David Beckham. Preparatul a făcut furori în mediul online. Cum se pregătește „Beckjam” cu rom

Victoria și David sunt niște părinți care își sprijină copii și îi îndeamnă să-și urmeze talentul și să experimenteze pe baza hobbyurilor și ideilor de afaceri care le vin. Sunt o familie cu spirit de antreprenoriat”, au declarat surse apropiate familiei, conform The Sun.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Harper își face din ce în ce mai des apariția pe rețelele de socializare ale mamei sale. Mai mult decât atât, la începutul acestui an a primit permisiunea de a-și face propriul cont.

„Harper o va lua pe unul dintre două drumuri: fie va fi un mogul în industria frumuseții, fie va deveni comediant. Este ilară!” a declarat Victoria Beckham.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Mel B, fosta Spice Girls, s-a căsătorit pentru a treia oară. Ce rochie de mireasă a ales la nunta cu iubitul mai tinerel

Anul trecut, Harper a vorbit pentru prima dată la o decernare de premii, unde a prezentat-o chiar pe mama sa. Adolescenta a purtat o roche creată special de Victoria Beckham și i-a înmânat acesteia un premiu prestigios pentru antreprenori, în numele revistei Harper’s Bazaar.

„Sunt atât de emoționată. Mai ales că este în cursul săptămânii și mâine am școală, Sper să nu dau de necaz”, își începea tânăra discursul.

„Minunata mea mamă a construit o afacere incredibilă din nimic și mi-a arătat ce înseamnă munca. Dar, mai presus de toate, m-a învățat ce înseamnă să fii bun și, chiar dacă are o sumedenie de lucruri de făcut, rareori lipsește de la școală”, a continuat Harper.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: David Beckham, apariți rară alături de mama sa. Cum arată Sandra și la ce eveniment cu ștaif a scos-o fostul fotbalist

harper, victoria și david beckham
+46
Mai multe fotografii

„Îmi pare rău pentru acești copii considerați nepo-babies. Sunt pur și simplu copiii părinților lor. Nu e vina lor. Dați-le o șansă. Contează să fie oameni buni. Este în regulă să fie ambițioși, dar este mai important să fie buni la suflet”, a precizat Victoria Beckham.

Mara Bănică a postat o fotografie rară cu fiul ei, Dima. Cum arată și cât de frumos e adolescentul care împlinește curân...
Înapoi la Homepage
AS.ro Turcul care a dat o lovitură uriașă după victoria României cu Austria. Ce cadou a putut să primească din partea unui român Turcul care a dat o lovitură uriașă după victoria României cu Austria. Ce cadou a putut să primească din partea unui român
Observatornews.ro O femeie a "sărutat" moaştele Sf. Parascheva şi s-a rugat prin video call, ajutată de o pelerină O femeie a "sărutat" moaştele Sf. Parascheva şi s-a rugat prin video call, ajutată de o pelerină
Un milionar de 79 de ani îşi caută pe Tinder partenera ideală care să îi ofere „un moştenitor”. Care sunt criteriile sale Un milionar de 79 de ani îşi caută pe Tinder partenera ideală care să îi ofere „un moştenitor”. Care sunt criteriile sale

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Raluca & Maurice alături de Calina & Catinca, în episodul 3 Express Talk: Aventura Asia, disponibil acum în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Raluca & Maurice alături de Calina & Catinca, în episodul 3 Express Talk: Aventura Asia, disponibil acum în AntenaPLAY!
Comentarii


Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
S-a aflat cum arată fostul soț al lui Brigitte Macron! Fiicele au postat imagini cu bărbatul care și-a trăit viața cu discreție
S-a aflat cum arată fostul soț al lui Brigitte Macron! Fiicele au postat imagini cu bărbatul care și-a trăit...
Aceste zodii se bucură de noroc în săptămâna 13 – 19 octombrie 2025. Află dacă te numeri printre ele
Aceste zodii se bucură de noroc în săptămâna 13 – 19 octombrie 2025. Află dacă te numeri printre ele Catine.ro
Serialul „Teresa” a împlinit 15 ani! Actorii Angelique Boyer și Juan Carlos Colombo, reuniune emoționantă
Serialul „Teresa” a împlinit 15 ani! Actorii Angelique Boyer și Juan Carlos Colombo, reuniune emoționantă
Anahí a primit noi critici pentru aspectul fizic. Ce artist RBD i-a luat apărarea
Anahí a primit noi critici pentru aspectul fizic. Ce artist RBD i-a luat apărarea Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
A murit „Truckscobar”, șofer român de TIR cunoscut pe TikTok: „Drum lin, colegule. Am claxonat ca nebunu`, dar a fost prea târziu”
A murit „Truckscobar”, șofer român de TIR cunoscut pe TikTok: „Drum lin, colegule. Am claxonat ca nebunu`,... Libertatea.ro
Proiectul ”Caracatița”, gata să zdrobească forțele lui Putin: Arma inventată de Ucraina, produsă în Vest ar întoarce frontul VIDEO
Proiectul ”Caracatița”, gata să zdrobească forțele lui Putin: Arma inventată de Ucraina, produsă... Ziare.com
1.000 de maşini au pătruns în baza FCSB. Intervenţia imediată a Poliţiei. Dezvăluirile făcute de Gheorghe Mustaţă
1.000 de maşini au pătruns în baza FCSB. Intervenţia imediată a Poliţiei. Dezvăluirile făcute de Gheorghe... AntenaSport
Cel mai nou și neașteptat cuplu din showbiz! La câteva luni de când s-a despărțit de tatăl fetiței ei, artista și-a regăsit fericirea în brațele unui politician. Foto
Cel mai nou și neașteptat cuplu din showbiz! La câteva luni de când s-a despărțit de tatăl fetiței ei,... Elle
Emil Gânj ar fi fost reperat de polițiști, după trei luni de căutări. Unde i s-ar fi găsit urmele presupusului criminal din Mureș
Emil Gânj ar fi fost reperat de polițiști, după trei luni de căutări. Unde i s-ar fi găsit urmele presupusului... Spynews.ro
Mădălina Ghenea arată fabulos la 38 de ani! Care este trucul la care apelează pentru a se menține în formă – GALERIE FOTO
Mădălina Ghenea arată fabulos la 38 de ani! Care este trucul la care apelează pentru a se menține în formă... BZI
Aroganță de milionar din partea Irinei Columbeanu! S-a afișat cu o geantă care costă cât o garsonieră! – GALERIE FOTO
Aroganță de milionar din partea Irinei Columbeanu! S-a afișat cu o geantă care costă cât o garsonieră! –... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Peka, cea mai fragedă friptură după o rețetă din Croația
Peka, cea mai fragedă friptură după o rețetă din Croația HelloTaste.ro
Un milionar de 79 de ani îşi caută pe Tinder partenera ideală care să îi ofere „un moştenitor”. Care sunt criteriile sale
Un milionar de 79 de ani îşi caută pe Tinder partenera ideală care să îi ofere „un moştenitor”. Care sunt... Antena3.ro
Elon Musk construiește un complex periculos. Unde se află și ce scop ar avea clădirea
Elon Musk construiește un complex periculos. Unde se află și ce scop ar avea clădirea useit
Horoscopul zilei de 13 octombrie 2025. Leii sunt atenți la deciziile pe care le iau. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 13 octombrie 2025. Leii sunt atenți la deciziile pe care le iau. Află ce se întâmplă cu... Catine
UE caută înlocuitorul Laurei Codruța Kovesi la șefia Parchetului European. „Împărăția” „Zeiței anticorupție” se apropie de sfârșit
UE caută înlocuitorul Laurei Codruța Kovesi la șefia Parchetului European. „Împărăția” „Zeiței... Jurnalul
Când sufletul nu mai poate: 20 de lucruri pe care să ți le spui înainte de culcare
Când sufletul nu mai poate: 20 de lucruri pe care să ți le spui înainte de culcare Kudika
Cum să usuci corect geaca de puf sau pilota ca să nu se adune umplutura. Trucul banal cu 3 mingi de tenis
Cum să usuci corect geaca de puf sau pilota ca să nu se adune umplutura. Trucul banal cu 3 mingi de tenis Playtech
Alertă în Europa! Polonia ridică avioane de luptă! Aeroportul din Vilnius s-a închis
Alertă în Europa! Polonia ridică avioane de luptă! Aeroportul din Vilnius s-a închis Redactia.ro
O femeie a
O femeie a "sărutat" moaştele Sf. Parascheva şi s-a rugat prin video call, ajutată de o pelerină Observator
Remedii naturale pentru afte bucale. Cum poți trata infecțiile orale
Remedii naturale pentru afte bucale. Cum poți trata infecțiile orale MediCOOL
Bala Baiana, bomboanele de sticlă care au devenit virale
Bala Baiana, bomboanele de sticlă care au devenit virale HelloTaste
FOTO. La 24 de ani e iubita unui milionar de 73 de ani și e criticată pentru comportamentul ei
FOTO. La 24 de ani e iubita unui milionar de 73 de ani și e criticată pentru comportamentul ei ProSport
Prognoza METEO pentru 13 octombrie – 3 noiembrie. Avertismentul meteorologilor: Ciclonul Barbara ar putea anunța o iarnă cu ger și ninsori abundente
Prognoza METEO pentru 13 octombrie – 3 noiembrie. Avertismentul meteorologilor: Ciclonul Barbara ar putea anunța o... Gandul
Cum a apărut Saveta Bogdan la înmormântarea Marinelei Chelaru? Toate privirile s-au întors către ea
Cum a apărut Saveta Bogdan la înmormântarea Marinelei Chelaru? Toate privirile s-au întors către ea CanCan
Întârzierea vorbirii la copii: cauze, simptome și tratament
Întârzierea vorbirii la copii: cauze, simptome și tratament DeParinti
Cât adevăr ascunde drama istorică „House of Guinness”? Creatorul serialului, dezvăluiri surprinzătoare: „Cele mai ciudate lucruri sunt reale”
Cât adevăr ascunde drama istorică „House of Guinness”? Creatorul serialului, dezvăluiri surprinzătoare:... ZUTV
Avertisment urgent pentru milioane de utilizatori Windows 10. Ce se va întâmpla de mâine cu sistemul de operare
Avertisment urgent pentru milioane de utilizatori Windows 10. Ce se va întâmpla de mâine cu sistemul de operare UseIT
Salata tabbouleh. Cum să faci acasă cea mai populară salată libaneză
Salata tabbouleh. Cum să faci acasă cea mai populară salată libaneză Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x