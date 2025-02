Florin Salam îi susține pe Serghei Mizil și pe Mara Bănică la Asia Express 2025. Ce cuvinte frumoase le-a adresat înainte ca echipa să plece pe Drumul Eroilor!

Invitat în cadrul emisiunii Un show păcătos de la Antena Stars, Florin Salam a vorbit despre ultima perioadă din viața lui care nu a fost atât de bună, dar și despre planuriile de viitor pe care le are în România.

Totodată, artistul a ținut să menționeze care este echipa pe care o susține la Asia Express 2025, având și ocazia de a le transmite un mesaj direct din platou.

Iată ce cuvinte frumoase le-a spus Florin Salam Marei Bănică și lui Serghei Mizil cu doar câteva zile înainte de marea plecare pe Drumul Eroilor!

Florin Salam, mesaj de susțintere pentru Mara Bănică și Serghei Mizil înainte de marea plecare în Asia Express

Florin Salam nu s-a sfiit să recunoască că deja îi vede câștigătorii noului sezonul Asia Express pe Serghei Mizil și pe Mara Bănică, dat fiind faptul că sunt „puternici” și că au o „atitudine beton” care ar putea să îi aducă direct în marea finală.

Cântărețul de manele a ținut să le ofere câteva cuvinte de încurajare și să îi laude pentru aptitudinile pe care le au, și care, potrivit acestuia, se regăsesc în stofa de „învingător”.

„Am și eu un anunț important, vă rog să mă credeți pentru că, mie, poate nu credeți sau credeți, mie persoanele astea îmi plac foarte mult și le respect foarte mult. Mara și Serghei sunteți puternici. Trebuie să vă mai spun eu cum sunteți voi? Știe toată lumea că voi sunteți puternici! Aveți așa o atitudine beton din punctul meu de vedere și toată lumea știe treaba asta. Să fiți tari, să câștigați! Voi câștigați, aveți și talent, știți să fiți și amuzanți și să fiți și nebuni și ce vreți voi și ăsta înseamnă că e talent de învingători. Așa că sigur veți veni învingători acasă!”

Iată și videoclipul!

Mara Bănică și Serghei participă la Asia Express 2025

Unul dintre cele mai lungi trasee de până acum se așterne în fața a 9 perechi de vedete în sezonul cu numărul 8 al celui mai dur reality show al momentului, Asia Express.

Drumul Eroilor va străbate 3 țări, Filipine, Vietnam și Coreea de Sud și îi va aduce în competiție pe Mara Bănică și Serghei Mizil, Raluca Bădulescu și fostul ei soț, Florin, Anda Adam și soțul ei, Joseph, Catinca Roman și fiica ei, Calina, Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, supermodelul Alina Pușcău și prietena ei, Cristina, foștii fotbaliști Gabriel Tamaș și Dan Alexa, dansatorul Emil Rengle și iubitul lui, Alejandro, și pe Karmen și prietena ei, hair-stylistul Olga Barcari.

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar 1 dolar în buzunar, cele 9 perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor și vor face tot posibilul să ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon. Drumul Eroilor promite și surprize uriașe în ceea ce privește formatul show-ului, care vor aduce un plus de competiție și neprevăzut.

„Știu pe de rost fiecare episod din cele şapte sezoane de până acum şi, în sfârsit, voi scrie măcar unul în cel de al optulea! Dar unul fabulos, asa cum e şi partenerul meu din aventura asta extraordinară! Am tot sperat, an de an, să fiu aleasa şi eu! De data asta, EROUL vietii mele, TATA, l-a rugat, acolo sus, pe Dumnezeu să facă să fie bine şi să pornesc pe Drumul Eroilor. Dacă până acum se ştia că eroii nu au vârstă, reţineţi că vârsta lor în acest sezon e 121 de ani! Drumul Eroilor, păzea, venim!” a transmis Mara înainte de marea plecare pe Drumul Eroilor!

„Ideea participării mele la Asia Express a pornit de la o caterincă pe care am făcut-o odată cu Mara Banică <Bai, ce ne-am distra noi, dacă am merge la Asia Express!> Nu eram prea hotărât la data discuţiei, dar după aceea, ieşind la pensie, nemaiavând ce face, m-am hotărât să merg. Una la mână, mă fascineaza zona respectivă şi este destul de greu să ajungi acolo, adică să merg de unul singur, nu vreau, să gasesc un grup să merg cu mai mulţi prieteni e mai greu. M-am hotărât să particip la acest concurs, cu această ocazie văd zonele acelea, eu fiind fascinat de Vietnam. Vreau să-mi încerc puterile, să văd dacă la 70 şi ceva de ani mai pot sa fac faţă la acest traseu. Bineînţeles că merg cu gândul de a câştiga si sunt convins că voi ajunge cât mai departe.” a declarat și Serghei Mizil.

