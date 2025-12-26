Când va fi înmormântat Ion Drăgan. Unde va fi locul de veci al artistului

Ion Drăgan a decedat în cursul dimineții de 25 decembrie 2025, la doar 54 de ani. Iată când au anunțat apropiații că va fi înmormântat.

Interpretul de muzică folclorică și profesorul de canto Ion Drăgan a încetat din viața la vârsta de 54 de ani. Anunțul a fost făcut de familie chiar în ziua de Crăciun.

Artistul a suferit un infarct și a murit, iscând un val de emoții printre apropiați, colegi și fani deopotrivă.

Când și unde va fi înmormântat Ion Drăgan

Potrivit unei surse, toate persoanele care doresc să își ia rămas-bun de la îndrăgitul artist o pot face începând de astăzi. Trupul neînsuflețit al lui Ion Drăgan se află la domiciliul acestuia din Bălești, strada Principală, numărul 107.

Înmormântarea va avea loc duminică. Sicriul artistului va fi depus la cimitirul din Bălești. Fratele artistului și familia au decis să ofere publicului șansa de a-l conduce pe artist pe ultimul drum.

Vestea morții lui Ion Drăgan a luat pe toată lumea prin surprindere, mai ales că înainte de a deceda fusese activ pe rețelele de socializare, unde postase mai multe imagini specifice sărbătorilor de iarnă. Artistul părea implicat în diferite activități, chiar cu o seară înainte fusese la colindat și purtase și o discuție telefonică cu dirijorul orchestrei Ansamblulu Profesionist „Doina Gorjului”.

Apropiații mărturisesc că nimic nu i-ar fi prevestit sfârșitul fulgerător, la doar 54 de ani.

„În cei 25 de ani dedicați cântecului popular românesc, Ion Drăgan nu a alergat după glorie, ci a dorit, mai presus de toate, să câștige dragostea și respectul publicului. Din păcate, cunoscutul interpret de muzică populară s-a stins din viață în prima zi de Crăciun, lăsând în urmă un gol profund în sufletele celor care l-au cunoscut și apreciat.

Muzica populară românească a pierdut un mare nume, un artist dedicat și un om care a trăit prin și pentru cântec. Transmitem sincere condoleanțe familiei îndoliate și tuturor celor care l-au prețuit. Dumnezeu să-l odihnească în pace”, a transmis Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj după afarea tristei vești.