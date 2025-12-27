De curând, în presa internațională au fost vehiculate imagini cu doi băieți despre care s-ar spune că ar fi ai lui Vladimir Putin, dar care nu ar fi fost cunoscuți până acum din dorința președintelui Rusiei.

Cine sunt fiii secreți ai lui Vladimir Putin. Imaginile pe care nimeni nu le știa | Profimedia

Vladimir Putin, președintele Rusiei, este unul dintre cele mai controversate personaje ale lumii. Politica sa nu este singurul lucru care stârnește rumoare, ci și viața personală.

Recent, au apărut imagini rare cu presupușii fii ai lui Vladimir Putin, pe care se pare că i-ar ține ascunși. Este vorba despre doi băieței, în vârstă de zece și șase ani, care au fost surprinși la un eveniment de gimnastică, organizat chiar de așa-zisa amantă a președintelui și mama acestora, Alina Kabaeva, potrivit Spynews și Antena 3 CNN.

Cine sunt fiii secreți ai lui Vladimir Putin

Fotografiile îi arată pe Ivan, de zece ani, și pe Vladimir Jr., de șase ani, la un eveniment sportiv organizat Alina Kabaeva, fostă gimnastă olimpică.

Băiatul, despre care se spune că ar fi Ivan, a fost intervievat și a vorbit despre exercițiile de gimnastică pe care le-a învățat de la campionii olimpici Alexei Nemov, Evghenia Kanaeva și Taghir Khaibulaev, într-un videoclip obținut și publicat de canalul online OSINT Bees, potrivit Antena 3 CNN.

Filmarea ar fi fost realizată în luna ianuarie, după ce Alina Kabaeva i-a adus pe sportivii celebri să țină un curs pentru copiii ei, la academia care îi poartă numele.

Vladimir Putin își protejează extrem de atent presupuşii copii și îi izolează de teama că ar putea fi asasinați. Băieții și mama lor ar trăi o viață extrem de retrasă într-un complex fortificat dintr-o pădure din Valdai, la nord-vest de Moscova, mai transmite sursa citată mai sus.

Băieții folosesc și numele „Spiridonov” ca nume de familie, potrivit sursei citate și documentelor de la competițiile de gimnastică verificate de New York Post, mai arată Antena 3 CNN.

„Informațiile despre Kabaeva și copiii ei sunt șterse din bazele de date ale statului, băieților li s-a dat un nume fictiv - Spiridonov, iar tot teritoriul din jurul locuinței familiei țarului din Valdai este strict păzit”, au afirmat jurnaliștii Roman Badanin și Mihail Rubin, potrivit sursei citate mai sus.

„Spiridonov” este prenumele bunicului patern al lui Vladimir Putin, Spiridon Putin, care a trăit între 1879 și 1965.

Canalul de pe Telegram anti-Kremlin VChK-OGPU a postat în luna aprilie primele fotografii în care s-ar afla Ivan, descris drept „cel mai izolat băiat din Rusia”.

„Ivan este într-o echipă de gimnastică masculină... A participat la un mare spectacol, în cadrul unui festival organizat de mama sa”, se mai transmite pe canalul Telegram, potrivit Antena 3 CNN.

Alte imagini îl arată și alături de echipa lui la evenimentul ALINA 2023. Alte fotografii l-ar arăta și pe Vlad Jr., blond, alături de echipa lui de arte marțiale, în timp ce primește o medalie.

Vladimir Putin și Alina Kabaeva, în vârstă de 42 de ani, ar avea o legătură cel puțin din anul 2008, însă nu au recunoscut niciodată public presupusa relație. O publicație rusă, care a făcut speculații pe acest subiect, a fost închisă la scurt timp, iar presei de stat îi este interzis să menționeze vreo legătură între cei doi.

Vladimir Putin a recunoscut oficial doar doi copii

Oficial, Vladimir Putin are două fiice adulte, pe Mariya și Katerina, din căsnicia cu fosta sa soție, Lyudmila.

Potrivit Spynews, în presa internațională ar fi circulat, în ultimii ani, și numele unei tinere, Elizaveta Rudnova, în vârstă de 22 de ani, despre care se spune că ar fi un alt copil nerecunoscut al liderului rus.

Aceasta locuiește în Paris și a devenit subiectul unui incident mediatic, după ce un jurnalist ucrainean a confruntat-o pe stradă.

