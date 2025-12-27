Imaginea din copilărie cu Carmen Grebenișan care a atras atenția fanilor. Cum arăta la vârsta de 6 ani

Carmen Grebenișan, fosta concurentă Asia Express, a devenit de curând mama unui băiețel minunat pe nume Kadri.

Recent, Carmen împreună cu partenerul ei, Cristi, și fiul lor, Kadri, au plecat în vizită la rude cu ocazia sărbătorilor de iarnă pentru a petrece împreună Crăciunul în familia extinsă.

Frumoasa influenceriță a mers acasă la bunicii ei și și-a vizitat și părinții, acolo unde a cuprins-o nostalgia și nu a putut să nu răsfoiască din nou albumele foto cu imagini din copilărie.

Imaginea adorabilă din copilărie cu Carmen Grebenișan

Carmen s-a lăsat pradă amintirilor și le-a arătat urmăritorilor săi câteva fotografii cu ea de pe vremea când era doar o copilă. În pozele pe care le-a revăzut, Carmen a reușit să găsească asemănări între felul în care arată fiul ei acum și cum arată ea și tatăl ei când erau bebeluși.

Frumoasa blondină s-a bucurat să vadă cât de mult îi seamănă fiul ei, moștenind aceleași trăsături.

Carmen Grebenișan a împărtășit cu urmăritorii ei de pe Instagram și câteva fotografii cu fratele ei, despre care vorbește foarte rar. De asemenea, ea decis să aibă grijă să își facă și amintiri noi cu cei dragi și a postat pe Insta Story poze cu bunicul ei în vârstă de 93 de ani, dar și cu tatăl și mama ei.

Influencerița se bucură din plin de vizita la rude, reușind să se simtă din nou reconectată cu locurile în care a copilărit în timp ce le arată și lui Cristi, dar și lui Kadri cum a crescut ea.

În timp vizitei la rude, Carmen a mai povestit pe Insta Story că se simte foarte răsfățată, după ce toată lumea gătește și îi pregătește ei de mâncare. Ea a spus că în această perioadă în care alăptează și consumă multe calorii îi e foarte greu să se abțină de la dulciuri, iar soacra ei face cele mai bune prăjituri de casă.

Carmen a postat tot pe Insta Story și un mic update legat de numărul ei de kilograme după 11 săptămâni de la nașterea fiului ei. Ea a dezvăluit că burta i s-a retras treptat și le-a arătat urmăritorilor ei o imagine cu ea de acum, având deja abdomenul complet plat.

Dacă inițial simțise că a stagnat și că nu mai pierdea în greutate, după ce a început să mănânce mai sănătos și echilibrat, Carmen a povestit că a simțit o diferență foarte mare în felul în care arată și se i se așează hainele. Acum ea cântărește 63 kilograme și a spus că înainte de sarcină avea 58 kilograme. Chiar dacă nu pune presiune pe corpul ei să își revină la formele sale inițiale, Carmen este totuși atentă pentru a reuși să-și recapete silueta și a început deja antrenamentele la sală.

