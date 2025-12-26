Cum arată acum Jet Li. Imagini rare cu fiicele sale. Cine nu a lipsit din fotogrfiile festive

Jet Li a publicat câteva fotografii personale cu ocazia Crăciunului. Iată ce mesaj le-a transmis urmăritorilor.

Cum arată acum Jet Li | GettyImages

Jet Li, în vârstă de 62 de ani, este o legendă a cinematografiei și un maestru în arta marțială. Acesta a încântat telespectatorii de-a lungul anilor cu producții deosebite, care pe mulți copii i-a făcut să se îndrăgostească de artele marțiale și de cultura chineză.

Cum arată celebrul actor la 62 de ani

Jet Li s-a născut pe 26 aprilie 1963, în Heibei, la perifera Beijingului. Este maestru în artele marțiale, fiindu-i descoperit talentul pentru wushu la vârsta de 8 ani, actor, regizor și finatropist, fondând mai multe organizații nonguvernamentale.

Pentru mai bine de patru decenii a încântat publicul în filmele de acțiune. Acesta a devenit unul dintre cele mai iconice staruri chineze.

Cu 3,5 milioane de urmăritori, Jet Li postează frecventpe rețelele de socializare. Cu ocazia sărbătorilor, acesta a publicat două fotografii, urându-le internauților, pe care i-a numit prietenii săi, un „Crăciun fericit”.

Actorul apare în prima fotografie într-o ținută lejeră, având pe fundal bradul împodobit, iar în brațe un cățel îmbrăcat festiv.

În a doua fotografie, actorul este flancat de fiicele sale, Jane și Jada. Cele două apar deseori în postările celebrului actor, acesta fiind încântat să-și petreacă timpul alături de ele.