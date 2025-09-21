Fotografii rare din casa Monicăi Tatoiu. Locuința, reamenajată complet după regulile Feng Shui: „Să-ți măsoare energiile”

În urmă cu câteva săptămâni, Monica Tatoiu a stârnit din nou atenția publicului după ce a mărturisit că, la aproape 40 de ani de la căsătorie, i-a trecut prin minte ideea de a divorța de soțul ei, Victor Tatoiu.

Femeia de afaceri a povestit că, la scurt timp după ce s-au întors dintr-o vacanță, ea și soțul ei au avut o ceartă serioasă, iar când Victor Tatoiu a țipat la ea, i-a spus că se despart.

Fotografii rare din casa Monicăi Tatoiu

„La mine nu țipă nimeni! Numai eu țip”, a dezvăluit Monica Tatoiu.

După ce lucrurile s-au așezat între ea și soțul ei, Monica a ales să facă schimbări în casă și să o amenajeze după principiile Feng Shui, pentru a scăpa de energia negativă.

„Anul ăsta se recomandă să nu facem foc în mijlocul casei, pentru că aduce boală și moarte. E un an foarte dificil, până în octombrie 2026. Aceste obiecte, niște cristale mari, sunt pentru unitatea familiei și pentru energiile pozitive. Pentru protecția familiei! Ele sunt îndreptate spre ușă, pe unde vin binele și răul, iar ele selectează ce este bine pentru familie.

Acolo este Buddha călare pe bani, aveam și o broască. Ea trebuie să stea cu fundul către ușă și cu banul în gură către interior. În Japonia și în Singapore nu-ți faci casă până nu te duci să-ți măsoare energiile un specialist Feng Shui”, a spus Monica pentru România TV.

O icoană de suflet și statui cu Buddha

Vedeta a povestit că, pe lângă statuile cu Buddha și broaște și toate cristalele din casă, păstrează și o icoană de suflet, primită cadou de la mama ei.

„Am icoana de la mama și o statuie Buddha care a venit într-un colet când am importat eu ceva acum vreo 20 de ani din China. Nu era comandat și-am chemat niște specialiști să se uite înăuntru, să nu fie cine știe ce, să mă ia pe mine poliția.

N-are nimic, a ajuns la mine din întâmplare. Buddha Medicine trebuie pus dacă facem foc. Soțul meu face foc și, ca să nu se îmbolnăvească prea tare, i-am pus Buddha Medicine să se uite la el când stă în fotoliu si să-l protejeze”.

E a continuat: „Există întotdeauna remedii, dacă nu ai o casă în care să stai cum zice Feng Shui-ul. Și caii sunt foarte importanți, am cai la ferestre. Anul ăsta este un an cu boli și pierderi mari. Aveți grijă și rugați-vă la Dumnezeu”.

Monica Tatoiu este căsătorită de foarte mulți ani cu Victor Tatoiu

Monica Tatoiu este o femeie de afaceri cunoscută, iar în trecut a predat și matematica. Pe plan personal, este căsătorită de peste 40 de ani cu Victor Tatoiu, cu care are un băiat, Victor. Înainte de această relație, a fost măritată cu Radu Stoenescu.

Chiar dacă mariajul cu actualul soț durează de mai bine de patru decenii, Monica Tatoiu a recunoscut că au existat neînțelegeri, ba chiar a mărturisit că s-a gândit la divorț, explicând și motivele tensiunilor din cuplu.

„Am vrut să divorțăm. Când ne-am întors și am găsit casa… eu i-am spus (că vrea să divorțeze – n.r.) pentru că țipa la mine. La mine nu țipă nimeni! Numai eu țip”, a declarat Monica Tatoiu în emisiunea „Xtra Night Show” de la Antena Stars.