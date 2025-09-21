Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Fotografii rare din casa Monicăi Tatoiu. Locuința, reamenajată complet după regulile Feng Shui: „Să-ți măsoare energiile”

Fotografii rare din casa Monicăi Tatoiu. Locuința, reamenajată complet după regulile Feng Shui: „Să-ți măsoare energiile”

În urmă cu câteva săptămâni, Monica Tatoiu a stârnit din nou atenția publicului după ce a mărturisit că, la aproape 40 de ani de la căsătorie, i-a trecut prin minte ideea de a divorța de soțul ei, Victor Tatoiu.

Autor: Emanuela Pană
Publicat: Duminica, 21 Septembrie 2025, 10:45 | Actualizat Joi, 18 Septembrie 2025, 15:19
Monica păstrează și o icoană de suflet în casă, primită cadou de la mama ei

Femeia de afaceri a povestit că, la scurt timp după ce s-au întors dintr-o vacanță, ea și soțul ei au avut o ceartă serioasă, iar când Victor Tatoiu a țipat la ea, i-a spus că se despart.

Fotografii rare din casa Monicăi Tatoiu

„La mine nu țipă nimeni! Numai eu țip”, a dezvăluit Monica Tatoiu.

După ce lucrurile s-au așezat între ea și soțul ei, Monica a ales să facă schimbări în casă și să o amenajeze după principiile Feng Shui, pentru a scăpa de energia negativă.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„Anul ăsta se recomandă să nu facem foc în mijlocul casei, pentru că aduce boală și moarte. E un an foarte dificil, până în octombrie 2026. Aceste obiecte, niște cristale mari, sunt pentru unitatea familiei și pentru energiile pozitive. Pentru protecția familiei! Ele sunt îndreptate spre ușă, pe unde vin binele și răul, iar ele selectează ce este bine pentru familie.

Acolo este Buddha călare pe bani, aveam și o broască. Ea trebuie să stea cu fundul către ușă și cu banul în gură către interior. În Japonia și în Singapore nu-ți faci casă până nu te duci să-ți măsoare energiile un specialist Feng Shui”, a spus Monica pentru România TV.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

O icoană de suflet și statui cu Buddha

Vedeta a povestit că, pe lângă statuile cu Buddha și broaște și toate cristalele din casă, păstrează și o icoană de suflet, primită cadou de la mama ei.

„Am icoana de la mama și o statuie Buddha care a venit într-un colet când am importat eu ceva acum vreo 20 de ani din China. Nu era comandat și-am chemat niște specialiști să se uite înăuntru, să nu fie cine știe ce, să mă ia pe mine poliția.

N-are nimic, a ajuns la mine din întâmplare. Buddha Medicine trebuie pus dacă facem foc. Soțul meu face foc și, ca să nu se îmbolnăvească prea tare, i-am pus Buddha Medicine să se uite la el când stă în fotoliu si să-l protejeze”.

E a continuat: „Există întotdeauna remedii, dacă nu ai o casă în care să stai cum zice Feng Shui-ul. Și caii sunt foarte importanți, am cai la ferestre. Anul ăsta este un an cu boli și pierderi mari. Aveți grijă și rugați-vă la Dumnezeu”.

Citește și: Monica Tatoiu a fost jefuită în vacanță. Se afla pe terasă atunci când hoții au intrat în casă. Ce bunuri i-au furat

Monica Tatoiu este căsătorită de foarte mulți ani cu Victor Tatoiu

Monica Tatoiu este o femeie de afaceri cunoscută, iar în trecut a predat și matematica. Pe plan personal, este căsătorită de peste 40 de ani cu Victor Tatoiu, cu care are un băiat, Victor. Înainte de această relație, a fost măritată cu Radu Stoenescu.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Chiar dacă mariajul cu actualul soț durează de mai bine de patru decenii, Monica Tatoiu a recunoscut că au existat neînțelegeri, ba chiar a mărturisit că s-a gândit la divorț, explicând și motivele tensiunilor din cuplu.

„Am vrut să divorțăm. Când ne-am întors și am găsit casa… eu i-am spus (că vrea să divorțeze – n.r.) pentru că țipa la mine. La mine nu țipă nimeni! Numai eu țip”, a declarat Monica Tatoiu în emisiunea „Xtra Night Show” de la Antena Stars.

Motivul pentru care Nicole Cherry merge la psiholog: „De multe ori, oamenii neagă”. Cu ce se confruntă artista... Imagine adorabilă cu Roxana Nemeș din copilărie. Cum arăta artista când era doar un bebeluș...
Înapoi la Homepage
AS.ro Pasiunea secretă a fiicei lui Ion Ţiriac. Cum a fost filmată superba Ioana! “Uite, mamă, fără mâini!” Pasiunea secretă a fiicei lui Ion Ţiriac. Cum a fost filmată superba Ioana! &#8220;Uite, mamă, fără mâini!&#8221;
Observatornews.ro Motivul crimei şocante de la Ţăndărei. Cei doi fraţi se băteau pentru o casă care nu le aparţinea Motivul crimei şocante de la Ţăndărei. Cei doi fraţi se băteau pentru o casă care nu le aparţinea

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Motivul pentru care Nicole Cherry merge la psiholog: „De multe ori, oamenii neagă”. Cu ce se confruntă artista
Motivul pentru care Nicole Cherry merge la psiholog: „De multe ori, oamenii neagă”. Cu ce se confruntă artista
3 semne zodiacale atrag succesul financiar începând cu 15 septembrie 2025. Află dacă te numeri printre ele
3 semne zodiacale atrag succesul financiar începând cu 15 septembrie 2025. Află dacă te numeri printre ele Catine.ro
De ce își schimbă găinile penajul toamna: totul despre năpârlirea lor
De ce își schimbă găinile penajul toamna: totul despre năpârlirea lor
Michelle Vieth surprinde cu o schimbare drastică de look. Cum arată în prezent vedeta
Michelle Vieth surprinde cu o schimbare drastică de look. Cum arată în prezent vedeta Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Imaginile cu Trump și Melania au făcut înconjurul planetei. Eveniment fără precedent pentru un lider străin
Imaginile cu Trump și Melania au făcut înconjurul planetei. Eveniment fără precedent pentru un lider străin Libertatea.ro
Cum va afecta românii noua creștere de TVA. „Prețurile au urcat cu 15%. Ar însemna închiderea multor afaceri și pierderea a mii de locuri de muncă”
Cum va afecta românii noua creștere de TVA. „Prețurile au urcat cu 15%. Ar însemna... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
A fost nuntă mare în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis la care au participat numeroase vedete
A fost nuntă mare în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis la care au participat... Elle
Toto Dumitrescu a ajuns la Brigada Rutieră. Fiul lui Ilie Dumitrescu, încătușat, e însoțit și de avocatul său | VIDEO
Toto Dumitrescu a ajuns la Brigada Rutieră. Fiul lui Ilie Dumitrescu, încătușat, e însoțit și de avocatul său... Spynews.ro
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem din vacanță – GALERIE FOTO
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem... BZI
Elena Udrea se angajează! „Nu mai vreau să pierd nicio clipă!”
Elena Udrea se angajează! „Nu mai vreau să pierd nicio clipă!” BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Salată caldă de linte cu mere, îmbogățită cu nuci și stafide
Salată caldă de linte cu mere, îmbogățită cu nuci și stafide HelloTaste.ro
Un bărbat încă este în închisoare la 20 de ani după ce a furat de telefon
Un bărbat încă este în închisoare la 20 de ani după ce a furat de telefon Antena3.ro
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone useit
Horoscopul zilei de 15 septembrie 2025. Balanțele își găsesc echilibrul. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 15 septembrie 2025. Balanțele își găsesc echilibrul. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Horoscop săptămânal, 15 - 21 septembrie 2025. Adevărul iese la iveală, indiferent dacă suntem sau nu pregătiți
Horoscop săptămânal, 15 - 21 septembrie 2025. Adevărul iese la iveală, indiferent dacă suntem sau nu pregătiți Jurnalul
George Jaguarul de la Insula Iubirii, mărturisiri emoționante despre copilăria marcată de lipsa tatălui
George Jaguarul de la Insula Iubirii, mărturisiri emoționante despre copilăria marcată de lipsa tatălui Kudika
Cele mai frumoase locuri din România toamna. Frunzele arămii, aerul curat și liniștea naturii, punctele forte
Cele mai frumoase locuri din România toamna. Frunzele arămii, aerul curat și liniștea naturii, punctele forte Playtech
Adriana Bahmuțeanu și-a ales ținuța pentru cununia civilă. De ce va purta o culoare neobișnuită pentru o mireasă
Adriana Bahmuțeanu și-a ales ținuța pentru cununia civilă. De ce va purta o culoare neobișnuită pentru o mireasă Redactia.ro
Tradiţii şi superstiţii de Înălţarea Sfintei Cruci. Ce să nu faci azi, de Ziua Crucii, ca să fii ferit de rele
Tradiţii şi superstiţii de Înălţarea Sfintei Cruci. Ce să nu faci azi, de Ziua Crucii, ca să fii ferit de rele Observator
Remediul rapid pentru tusea persistentă. Acționează imediat și are efecte dovedite
Remediul rapid pentru tusea persistentă. Acționează imediat și are efecte dovedite MediCOOL
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă HelloTaste
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva” ProSport
Localitatea din România în care îți poti cumpăra o CASĂ cu doar 5000 de euro. Terenul are 1264 mp
Localitatea din România în care îți poti cumpăra o CASĂ cu doar 5000 de euro. Terenul are 1264 mp Gandul
Monica Gabor, mesaj PUBLIC pentru Cătălin Botezatu după ce Irina Columbeanu a defilat pentru prima oară pe podium
Monica Gabor, mesaj PUBLIC pentru Cătălin Botezatu după ce Irina Columbeanu a defilat pentru prima oară pe podium CanCan
„Ceașca emoțiilor“ în cazul copiilor. Ce se întâmplă când se golește și cum o poți reumple
„Ceașca emoțiilor“ în cazul copiilor. Ce se întâmplă când se golește și cum o poți reumple DeParinti
Lorde a vorbit despre motivul pentru care și-a acoperit pieptul cu bandă adezivă în piesa „Man of the Year”: „Simțeam că lucrurile ies la suprafață”
Lorde a vorbit despre motivul pentru care și-a acoperit pieptul cu bandă adezivă în piesa „Man of the Year”:... ZUTV
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide UseIT
Pui la cuptor cu pere și ierburi aromatice. Un tablou de toamnă pe farfurie
Pui la cuptor cu pere și ierburi aromatice. Un tablou de toamnă pe farfurie Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x