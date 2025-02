Administraţia Trump ar fi făcut presiuni asupra autorităţilor române pentru a ridica restricţiile de călătorie asupra influencerului misogin Andrew Tate, un susţinător al preşedintelui american, care se confruntă cu acuzaţii penale la Bucureşti.

Fraţii Tate au plecat joi la ora cinci dimineaţa din România direct în Florida cu un avion privat de pe aeroportul Băneasa, relatează G4Media, citând surse aeroporturare. Fraţii Tate se află sub control judiciar, dar le-a fost admisă solicitarea privind modificarea obligaţiei impuse de a nu părăsi teritoriul României, precizează DIICOT, în urma informaţiilor potrivit cărora Andrew şi Tristan Tate au părăsit ţara. DIICOT subliniază că toate celelalte obligaţii care decurg din măsura controlului judiciar sunt menţinute, inclusiv cea referitoare la prezentarea în faţa organelor judiciare la fiecare chemare.

Fraţii Tate au plecat în Florida cu un avion privat. De ce le-a fost permis să părăsească teritoriul României

Antena 3 informează că cei doi fraţi s-au îmbarcat în jurul orei 5.30, cu destinaţia Florida şi că au primit permis să plece de la procurorul de caz. Ei au făcut cerere să poată părăsi România şi să călătorească în SUA, iar procurorul a admis cererea săptămâna trecută.

Avocatul fraţilor Tate, Ioan Gliga, a confirmat ulterior pentru CNN că Andrew şi Tristan Tate au părăsit România joi dimineaţă. „Fraţii Tate au în continuare control judiciar, dar nu mai au interdicţie de călătorie. Procurorul, la solicitarea avocaţilor, a modificat conţinutul obligaţiilor impuse anterior", a declarat Gliga pentru CNN.

Administraţia Trump ar fi făcut presiuni asupra autorităţilor române pentru a ridica restricţiile de călătorie asupra influencerului misogin Andrew Tate, un susţinător al preşedintelui american, care se confruntă cu acuzaţii penale la Bucureşti, a relatat săptămâna trecută Financial Times (FT), care susţine că prima dată cazul fraţilor Tate a fost adus în discuţie de oficialii americani într-o convorbire telefonică cu reprezentanţi ai guvernului român şi apoi de trimisul special al lui Trump, Richard Grenell, când s-a întâlnit cu ministrul român de externe la Conferinţa de Securitate de la Munchen, potrivit a trei persoane familiarizate cu această chestiune.

Ministrul de Externe, Emil Hurezeanu, a explicat, în emisiunea Insider Politic, că nu a fost nicio aluzie sau vreo presiune legată de fraţi Tate, dar a menţionat că a avut „o discuţie ad-hoc” cu fostul ambasador american de la Berlin, Richard Grenell, care a afirmat că este interesat de soarta celor doi, fără a aştepta şi un răspuns în privinţa lor.

„Uitaţi cum e. A fost o discuţie ad hoc, cum majoritatea discuţiilor şi întâlnirilor care fac sens până la urmă, interesante, utile. În sălile mari de conferinţe sunt doar conferinţele (…) O întâlnire de acest gen am avut cu domnul Grenell. Ambasadorul Grenell a fost ambasador la Berlin de 2-3 ani. Ne-am întâlnit în câteva împrejurări oficiale şi mai puţin oficiale (…) Am vorbit - cum e în România, cum e în Statele Unite (…) Discuţia a fost rapidă, patru minute cel mult. Am coborât împreună cu liftul, în holul hotelului, am mai stat puţin de vorbă. L-am întrebat, pentru că bănuiam că are intenţii să viziteze şi România, dacă îl aşteptăm în curând la Bucureşti. Şi mi-a spus, nu, deocamdată nu vin la Bucureşti, însă mă interesează soarta fraţilor Tate. Şi aici s-a terminat. Aici s-a terminat”, a declarat Emil Hurezeanu în cadrul unei emisiuni de la un alt post tv, întrebat cum s-a ajuns la discuţia despre soarta fraţilor Tate.

Ministrul de Externe Hurezeanu a mai spus că apoi a văzut postarea lui Grenell pe platforma X.

Andrew Tate ar fi trebuit să fie în arest la domiciliu în dosarul care vizează presupusa exploatare sexuală a 34 de femei, după ce Curtea de Apel Bucureşti a admis recursul DIICOT.

