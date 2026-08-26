Fuego a lăsat scena și s-a întors acasă, la Turda. Imagini rare cu mama și bunica artistului

Fuego a împlinit 50 de ani și a sărbătorit într-un mod special. Artistul s-a întors la Turda și a publicat imagini rare alături de familia sa.

Fuego a împlinit luna aceasta 50 de ani și a ales să marcheze momentul într-un mod special. Departe de lumina reflectoarelor și de agitația din viața de artist, cântărețul s-a întors în locurile natale, la Turda, acolo unde a petrecut timp alături de cei mai dragi oameni din viața sa.

Fuego a lăsat scena și s-a întors acasă, la Turda

Artistul, al cărui nume real este Paul Surugiu, a simțit nevoia ca, la împlinirea acestei vârste importante, să se întoarcă la originile sale și să se regăsească printre oamenii care i-au fost aproape încă din copilărie. Aniversarea a fost marcată prin momente emoționante petrecute în familie, alături de mama sa, bunica, verișoara, rude, prieteni din copilărie și alte persoane dragi sufletului său.

Fuego a împărtășit cu urmăritorii săi câteva imagini extrem de rare alături de familie, dezvăluind astfel o latură mai puțin cunoscută a vieții sale. În mesajul publicat în mediul online, artistul a mărturisit că, pentru o zi, a lăsat deoparte imaginea de pe scenă și s-a întors la „Cipi”, băiatul care s-a format în Turda.

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Imagini rare cu mama și bunica artistului

„Ieri am fost în liniște și cu liniște! Am încercat să răspund, pe cât se poate, multelor mesaje pe care le-am primit! Am încercat să mă bucur de parte din oamenii mei dragi, cei de acasă, de la Turda, locul în care m-am format! Mi-a prins bine ca la cei 50 de ani să fiu cu ei, să îi aud și să îi văd, să le văd bucuria și să mă oglindesc frumos și simplu în ochii lor!

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Nu FUEGO, nu artistul, nu omul care apare în fața camerelor, nu Paul, ci doar Cipi! Mama, bunica, verișoara mea, prieteni din copilărie, profesoara de franceză, fini și oameni dragi, toți mi-au făcut ziua perfectă, împreună cu surpriza făcută de doamna Sava Negrean Brudașcu! Seara am ajuns și pe la Salva, la Virginia Linul, pentru câteva costume populare noi! Iubesc fiecare secundă a vieții și vreau să o investesc cu folos!”, a transmis artistul în mediul online.

Alături de mesajul emoționant, Fuego a publicat fotografii rare în care apare alături de membrii familiei sale. Fanii au reacționat imediat și i-au transmis numeroase mesaje de „La mulți ani!”, felicitându-l atât pentru aniversare, cât și pentru cariera construită de-a lungul anilor.

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Pentru Fuego, împlinirea vârstei de 50 de ani a fost, așadar, mai mult decât o simplă aniversare. Artistul a ales să se întoarcă acasă și să își petreacă această zi importantă alături de oamenii care îl cunosc dincolo de scenă, de lumina reflectoarelor și de numele sub care este cunoscut de o țară întreagă.