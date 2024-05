Gabriela Cristea, prima reacție după problemele de la afacerea cu cozonaci. Cum a explicat situația: „Nimeni nu a v-a țepuit”

Gabriela Cristea a explicat care este motivul pentru care clienții nu au primit cozonacii de Paște comandați din magazinu său. Przentatoare TV îi asigură că vor primii banii înapoi.

La începutul lunii martie, Gabriela Cristea anunța că își deschide un atelier artizanal cu cozonaci pregătiți chiar de ea. Astfel, înainte de Paște prezentatoarea Mireasa - Capriciile Iubiri a avut un program extrem de încărcat cu o mulțime de comenzi pentru Sărbători. Mai mulți clienți s-au plâns că nu ar fi primit la timp cozonacii comandați, iar vedeta a explicat ce s-a întâmplat, de fapt.

Gabriela Cristea, prima reacție după clineții s-au revoltat că nu au primit cozonacii de Paște comandați din magazinul său.

Într-un mesaj video postat pe contul ei de Instagram, Gabriela Cristea a reacționat după ce mai mulți oameni a acuzat-o că i-ar fi țepuit. Potrivit acestora, comenzile de cozonaci plasate în magazinul său online nu ar fi fost livrate la timp.

În acest context, prezentatoarea TV nu a negat acest lucru, însă a explicat ce s-a întâplat, de fapt. Vedeta le-a explicat personal, atât clienților, cât și urmăritorilor ei in mediul cum au stat lucrurile și de ce cozonacii nu au ajuns la destinație.

Potrivit declarațiilor sale, deși a pregătit totul din timp și a muncit neîncetat pentru a le livra celor care au comandat niște cozonaci proaspeți, a întâmpinat probleme cu serviciile de curierat. Aceasta nu a luat în calcul că, în perioada Sărbătorilor Pascale, au un program diferit și că din cauza numărului mare de comenzi, este posibil ca unele livrări să întârzie.

„Am avut o zi extrem de grea și agitată. Am muncit atât de mult în ultima vreme. Și eu, și oamenii care m-au ajutat. Am muncit de dimineața până seara în speranța în care toate comenzile vor ajunge la voi. Am omis un lucru. Am omis factorul uman. Astăzi am fost foarte supărată. În ciuda faptului că am reușit să facem toate comenzile pe care voi le-ați trimis, din păcate, unele dintre ele stau într-un depozit la curier”, și-a început Gabriela Cristea mesajul postat pe Instagram.

Ulterior, aceasta a explicat că și pentru ei, cozonacii care nu au fost livrați reprezită, în esență, o piredere financiară. Prezentatoarea a spus că preparatele care nu au ajuns la destinatar vor fi aruncate la gunoi.

În plus, aceasta și-a asigurat cumpărătorii că valoarea cozonacilor le va fi returnată și și-a cerut scuze pentru situația creată.

„Ceea ce pentru vor ar fi trebuit să fie un cozonac, care o să lipsească acum de pe masa de Paște, pentru noi înseamnă bani pierduți, muncă aruncată la gunoi, precum și produse aruncate la gunoi. Pentru că toate produsele care nu vor ajunge în termen la voi, vor fi primite cu retur și evident vor fi aruncate. Fiți siguri că nimeni nu a încercat să vă țepuiască. Toate produsele care nu vor ajunge la voi, vor fi returnate către noi și voi vă veți primi banii înapoi.

E greu să vezi că tu muncești și îți duci lucrurile până la capăt și din păcate, fără vina ta, ba chiar în ciuda dorinței de a-ți onora angajamentele, se întâmplă lucruri care țin de factorul uman. Da, am avut probleme cu firmele de curierat. Problema este că noi avem produse care sunt în termen de valabilitate. Cu siguranță vor ajunge săptămâna viitoare la voi și sper ca atunci să gustați o fărâmă din bucuria cu care noi am muncit zilele acestea.

Credeți-mă, chiar am muncit de la 5 și jumătate dimineața și până seara târziu în noapte. Din păcate, nici sărbătorile acestea legale nu ne-au fost prielnice, pentru că de 1 mai curieratul nu a funcționat, iar ieri a trebuit practic să trimitem toate comenzile. Probabil că sunteți câțiva dezamăgiți de faptul că nu ați primit coletele acum în prag de sărbătoare. Față de voi, chiar dacă nu este vina noastră, îmi cer mii de scuze”, a mai adăugat ea.

