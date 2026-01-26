Gabriela Prisăcariu Oțil, din nou pe patul de spital. Cu ce probleme de sănătate se confruntă soția lui Dani Oțil

Gabriela Prisăcariu Oțil, soția prezentatorului de la Neatza cu Răzvan și Dani, a povestit că se confruntă cu probleme de sănătate.

Soția lui Dani Oțil a dezvăluit că se confruntă cu noi probleme de sănătate. | Instagram

Frumosul model a postat pe Insta Story imagini de pe patul de spital. Gabriela a avut nevoie de perfuzii pentru a se putea pune pe picioare. Soția lui Dani Oțil a postat apoi un alt Insta Story în care a explicat cu ce fel de probleme de sănătate se confruntă.

Gabriela Prisăcariu se confruntă cu probleme de sănătate

După ce recent, chiar înainte de sărbători, în noiembrie, a avut probleme cu stomacul și a făcut o intervenție de diagnostic, se pare că acum se confruntă cu o infecție.

Citește și: Cu ce probleme de sănătate se confruntă Gabriela Prisăcariu. Soția lui Dani Oțil nu a mai fost activă în mediul online

Articolul continuă după reclamă

„Mulțumesc pentru toate mesajele! Mă simt de parcă aș avea gripă...dureri de gât și dureri musculare, însă testul nu a ieșit pozitiv. În schimb, analizele de sânge arată că ar putea fi o infecție bacteriană, așa că sunt pe antibiotic”, a povestit Gabriela Prisăcariu Oțil.

Gabriela are simptome de gripă, dar testul a ieșit negativ, indicând că are o infecție în organism. Ea a povestit că după ce a primit rezultatele analizelor de sânge a început și tratamentul cu antibiotic.

Pentru a se simți mai bine, dar și pentru a primi un diagnostic, Gabriela a mers la spital acolo unde a făcut câteva perfuzii și a așteptat rezultatul analizelor.

Citește și: Ce se va întâmpla cu casa lor din Corbeanca după ce Dani și Gabriela Oțil s-au mutat cu chirie. Ce decizie au luat

Chiar dacă medicii nu au confirmat că ar avea gripă, Gabriela a spus că se simte foarte rău și a primit îngrijirea de care avea nevoie. Medicii i-au prescris și antibiotic, urmând să facă acest tratament până i se ameliorează simptomele.

În luna noiembrie, Gabriela s-a confruntat cu alte probleme de sănătate și le-a povestit pe atunci urmăritorilor ei că s-a confruntat cu o criză de fiere sau o gastrită, încă nu știa exact ce are. Apoi ea a apelat la ajutorul medicilor pentru o endoscopie tocmai pentru a primi un diagnostic și un tratament care să o ajute.

Se pare că soția lui Dani Oțil s-a recuperat rapid atunci, dar iată că acum se confruntă cu noi probleme de sănătate.

Cu o siluetă de invidiat, mereu atentă la ceea ce mănâncă și pasionată de sport, Gabriela are un stil de viață sănătos pentru a se menține mereu în formă.

Frumosul model primește mereu sprijinul soțului ei în toate proiectele sale, el fiind mereu acolo să o susțină în tot ceea ce își dorește să facă. Gabriela are campanii cu numeroase branduri de top pe partea de influencing, iar când e la filmări și ședințe foto, se pregătește mereu pentru show-uri de modă unde defilează ca model.

Citește și: Gabriela Prisăcariu a topit gradele din termometre! Apariția ei în costum de baie în zăpadă a atras atenția