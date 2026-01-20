Ce se va întâmpla cu casa lor din Corbeanca după ce Dani și Gabriela Oțil s-au mutat cu chirie. Ce decizie au luat

Gabriela și Dani Oțil au anunțat recent că s-au decis să se mute din casa lor din Corbeanca.

Prezentatorul Power Couple și soția lui, împreună cu fiul lor, Tiago, s-au mutat din casa din Corbeanca într-un apartament la bloc. Cei trei locuiesc acum într-un apartament închiriat la etajul 1 al unui bloc și sunt încântați de noua decizie.

Gabriela Oțil a oferit pe Instagram mai multe detalii urmăritorilor ei, explicând de ce au luat această decizie la început de an. Soția prezentatorului TV a povestit că traficul este infernal și le este foarte greu să parcurgă zilnic drumul pe care îl au de făcut din Corbeanca pentru a ajunge în București.

Prin urmare, ei au decis să se mute undeva mai spre centrul Capitalei, dar nu au divulgat încă în ce zonă. Gabriela a povestit că au luat această decizie și cu gândul la faptul că Tiago va începe școala pe viitor și vor avea nevoie să găsească o unitate de învățământ mai aproape de locuința lor.

Soția lui Dani Oțil a scris la Insta Story: „Deocamdată cu chirie până vedem exact cum ne este această schimbare...Tiago este foarte fericit că stăm la bloc, avem și noi lift. O să fim singurii de la etajul 1 care folosesc liftul. Ne mutăm pentru că drumul până în oraș este un chin, mai ales de când se lucrează pe DN la metrou și pierdem extrem de mult timp în trafic și ne gândim serios la momentul când Tiago o să meargă la școală. Deocamdată păstrăm casa din Corbeanca pentru weekenduri”.

Chiar dacă au decis să se mute la bloc în Capitală, Gabriela și Dani Oțil nu plănuiesc încă să vândă casa din Corbeanca, de care îi leagă atât de multe amintiri.

Cei doi au decis că vor continua să meargă acolo în weekenduri pentru a se bucura în continuare de mai mult spațiu și de timp petrecut la aer în grădină.

Recent, pe când se aflau în vacanță în Maldive chiar la începutul anului, Gabriela a povestit că urmează o schimbare uriașă în viața lor, dar nimeni nu se aștepta la o mutare. Urmăritorii ei speculau că ar putea fi vorba de un al doilea copil, dar frumosul model a dezvăluit rapid totul.

„Așa cum vă spuneam, urmează o schimbare pentru noi...ne mutăm. Pierdem prea mult timp în trafic, mai ales de când se lucrează la metrou pe DN – e jale. Ne gândim serios la viitor, mai ales pentru momentul în care Tiago va trebui să meargă la școală și la alte activități. Am emoții legate de cum va fi, pentru că eu nu sunt omul schimbărilor și îmi este foarte greu”, a explicat Gabriela, după ce s-a filmat alături de Dani într-un magazin de mobilă la cumpărături.

Acum se pare că cei doi soți împreună cu fiul lor se bucură de mutare și se ocupă de amenajarea apartamentului după cum își doresc ei. Gabriela și Dani au început deja să care o parte din lucruri la noul apartament și sunt încântați de această schimbare.

