Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Ce se va întâmpla cu casa lor din Corbeanca după ce Dani și Gabriela Oțil s-au mutat cu chirie. Ce decizie au luat

Ce se va întâmpla cu casa lor din Corbeanca după ce Dani și Gabriela Oțil s-au mutat cu chirie. Ce decizie au luat

Gabriela și Dani Oțil au anunțat recent că s-au decis să se mute din casa lor din Corbeanca.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 20 Ianuarie 2026, 15:09 | Actualizat Marti, 20 Ianuarie 2026, 15:35
Galerie
Gabriela și Dani au început deja să care o parte din lucruri la noul apartament și sunt încântați de această schimbare. | Antena 1

Prezentatorul Power Couple și soția lui, împreună cu fiul lor, Tiago, s-au mutat din casa din Corbeanca într-un apartament la bloc. Cei trei locuiesc acum într-un apartament închiriat la etajul 1 al unui bloc și sunt încântați de noua decizie.

Gabriela și Dani Oțil s-au mutat la bloc

Gabriela Oțil a oferit pe Instagram mai multe detalii urmăritorilor ei, explicând de ce au luat această decizie la început de an. Soția prezentatorului TV a povestit că traficul este infernal și le este foarte greu să parcurgă zilnic drumul pe care îl au de făcut din Corbeanca pentru a ajunge în București.

Citește și: Rochia transparentă cu care Gabriela Oțil a atras toate privirile de Revelion în Maldive. Cum a apărut soția lui Dani Oțil

Articolul continuă după reclamă

Prin urmare, ei au decis să se mute undeva mai spre centrul Capitalei, dar nu au divulgat încă în ce zonă. Gabriela a povestit că au luat această decizie și cu gândul la faptul că Tiago va începe școala pe viitor și vor avea nevoie să găsească o unitate de învățământ mai aproape de locuința lor.

Soția lui Dani Oțil a scris la Insta Story: „Deocamdată cu chirie până vedem exact cum ne este această schimbare...Tiago este foarte fericit că stăm la bloc, avem și noi lift. O să fim singurii de la etajul 1 care folosesc liftul. Ne mutăm pentru că drumul până în oraș este un chin, mai ales de când se lucrează pe DN la metrou și pierdem extrem de mult timp în trafic și ne gândim serios la momentul când Tiago o să meargă la școală. Deocamdată păstrăm casa din Corbeanca pentru weekenduri”.

Chiar dacă au decis să se mute la bloc în Capitală, Gabriela și Dani Oțil nu plănuiesc încă să vândă casa din Corbeanca, de care îi leagă atât de multe amintiri.

Citește și: Gabriela Prisăcariu a topit gradele din termometre! Apariția ei în costum de baie în zăpadă a atras atenția

Cei doi au decis că vor continua să meargă acolo în weekenduri pentru a se bucura în continuare de mai mult spațiu și de timp petrecut la aer în grădină.

Recent, pe când se aflau în vacanță în Maldive chiar la începutul anului, Gabriela a povestit că urmează o schimbare uriașă în viața lor, dar nimeni nu se aștepta la o mutare. Urmăritorii ei speculau că ar putea fi vorba de un al doilea copil, dar frumosul model a dezvăluit rapid totul.

„Așa cum vă spuneam, urmează o schimbare pentru noi...ne mutăm. Pierdem prea mult timp în trafic, mai ales de când se lucrează la metrou pe DN – e jale. Ne gândim serios la viitor, mai ales pentru momentul în care Tiago va trebui să meargă la școală și la alte activități. Am emoții legate de cum va fi, pentru că eu nu sunt omul schimbărilor și îmi este foarte greu”, a explicat Gabriela, după ce s-a filmat alături de Dani într-un magazin de mobilă la cumpărături.

Acum se pare că cei doi soți împreună cu fiul lor se bucură de mutare și se ocupă de amenajarea apartamentului după cum își doresc ei. Gabriela și Dani au început deja să care o parte din lucruri la noul apartament și sunt încântați de această schimbare.

colaj dani si gabriela otil
+8
Mai multe fotografii

Citește și: Cum arată casa lui Dani Oțil din Corbeanca. Matinalul de la Neatza locuiește acolo de mai bine de 14 ani

Cum arată Cătălin Crișan la 2 ani de la operația de dublă hernie. Imaginile care i-au surprins pe fani: „De nerecunoscut...
Înapoi la Homepage
AS.ro Din ce afaceri a făcut o avere de un milion de euro văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu Din ce afaceri a făcut o avere de un milion de euro văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu
Observatornews.ro A găsit o borsetă cu 8.000 de euro în ea. Gestul incredibil făcut de o badantă din Italia A găsit o borsetă cu 8.000 de euro în ea. Gestul incredibil făcut de o badantă din Italia
Antena 3 Doi români s-au mutat într-un sat cu 56 de locuitori din Spania și au deschis singurul bar din localitate Doi români s-au mutat într-un sat cu 56 de locuitori din Spania și au deschis singurul bar din localitate
SpyNews Imagini spectaculoase cu aurora boreală, în România. Cerul s-a colorat în roz, verde și violet. Cum s-a văzut din avion Imagini spectaculoase cu aurora boreală, în România. Cerul s-a colorat în roz, verde și violet. Cum s-a văzut din avion

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Cum au motivat Războinicii alegerile făcute în timpul sesiunii de vot din a doua săptămână la Survivor România 2026. Vezi integral în AntenaPLAY.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Cum au motivat Războinicii alegerile făcute în timpul sesiunii de vot din a doua săptămână la Survivor România 2026. Vezi integral în AntenaPLAY.
Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
Prima imagine cu burtica de gravidă a Laurei Cosoi. Actrița așteaptă cel de-al cincilea copil: „Ești minunată!”
Prima imagine cu burtica de gravidă a Laurei Cosoi. Actrița așteaptă cel de-al cincilea copil: „Ești...
Acuzații explozive la adresa Victoriei Beckham. Brooklyn spune că a fost „umilit” la propria nuntă
Acuzații explozive la adresa Victoriei Beckham. Brooklyn spune că a fost „umilit” la propria nuntă Catine.ro
Cum arată acum Eliza Iliescu, fiica Adrianei Iliescu. Tânăra a împlinit de curând 21 de ani
Cum arată acum Eliza Iliescu, fiica Adrianei Iliescu. Tânăra a împlinit de curând 21 de ani
Özge Yağız s-a despărțit de Burak Berkay Akgul. Se vehiculează că actrița ar forma un cuplu cu noul său coleg de platou
Özge Yağız s-a despărțit de Burak Berkay Akgul. Se vehiculează că actrița ar forma un cuplu cu noul său... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Încă o țară se pregătește de război. Armata a trimis mii de scrisori oamenilor: „Casele și bunurile vă pot fi confiscate”
Încă o țară se pregătește de război. Armata a trimis mii de scrisori oamenilor: „Casele și bunurile vă pot... Libertatea.ro
Din ce afaceri a făcut o avere de un milion de euro văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu
Din ce afaceri a făcut o avere de un milion de euro văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu AntenaSport
Adrian Mutu a împlinit 47 de ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis public soția lui, Sandra: „Iubirea asta mare pe care mi-o arăți…” Foto
Adrian Mutu a împlinit 47 de ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis public soția lui, Sandra: „Iubirea asta mare... Elle
Valentin de la Mireasa, urare emoționantă pentru fiul său, de ziua lui de naștere. Fostul concurent nu a fost prezent la petrecerea organizată de Alina
Valentin de la Mireasa, urare emoționantă pentru fiul său, de ziua lui de naștere. Fostul concurent nu a fost... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Rețete simple și rapide cu piept de pui. Ce poți să gătești sănătos și gustos
Rețete simple și rapide cu piept de pui. Ce poți să gătești sănătos și gustos HelloTaste.ro
Doi români s-au mutat într-un sat cu 56 de locuitori din Spania și au deschis singurul bar din localitate
Doi români s-au mutat într-un sat cu 56 de locuitori din Spania și au deschis singurul bar din localitate Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Cum arată casa lui Gino Iorgulescu. Vila în care a copilărit Mario Iorgulescu este un adevărat muzeu privat
Cum arată casa lui Gino Iorgulescu. Vila în care a copilărit Mario Iorgulescu este un adevărat muzeu privat BZI
Pensiile nu se indexează cu rata inflației, dar crește valoarea vechimii cumpărate
Pensiile nu se indexează cu rata inflației, dar crește valoarea vechimii cumpărate Jurnalul
Sorana Cîrstea, revenire de senzație la Australian Open! De la 0-1 la seturi la o victorie impresionantă
Sorana Cîrstea, revenire de senzație la Australian Open! De la 0-1 la seturi la o victorie impresionantă Kudika
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe Redactia.ro
Ţara din Europa pe care o poţi traversa în 45 de minute. Are
Ţara din Europa pe care o poţi traversa în 45 de minute. Are "cel mai frumos port din lume" Observator
Alimente pentru sănătatea tiroidei. De ce pot îmbunătăți funcțiile acestui organ
Alimente pentru sănătatea tiroidei. De ce pot îmbunătăți funcțiile acestui organ MediCOOL
Cele mai bune supe din lume în 2025. Ciorbele românești care au intrat în topul TasteAtlas
Cele mai bune supe din lume în 2025. Ciorbele românești care au intrat în topul TasteAtlas HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Chatbot-urile cu inteligență artificială: cum îi influențează pe adolescenți?
Chatbot-urile cu inteligență artificială: cum îi influențează pe adolescenți? DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cele 9 emoji-uri noi care vor fi introduse în 2026. Ce simboluri vor ajunge pe smartphone-uri din întreaga lume
Cele 9 emoji-uri noi care vor fi introduse în 2026. Ce simboluri vor ajunge pe smartphone-uri din întreaga lume UseIT
9 salate sănătoase și hrănitoare. Ce poți să mănânci pentru o dietă echilibrată
9 salate sănătoase și hrănitoare. Ce poți să mănânci pentru o dietă echilibrată Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x