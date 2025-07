Gabriela Prisăcariu, amintiri de la prima defilare pentru Cătălin Botezatu: „Eram doar o fetiță timidă”. Cum se înțeleg acum

Gabriela Prisăcariu a defilat pe podium la cea mai nouă prezentare de modă a lui Cătălin Botezatu. Soția lui Dani Oțil a atras toate privirile cu silueta ei perfectă, iar imaginile cu ea de la eveniment au stârnit o mulțime de reacții.

Deși acum este o mămică împlinită, Gabriela Prisăcariu nu a uitat prima ei dragoste, modelingul. Cu o siluetă perfectă, soția lui Dani Oțil urcă mereu cu bucurie pe podium, gata să pună în valoarea obiectele vestimentare pe care le prezintă. Așa s-a întâmplat și de această dată, când a participat la cea mai recentă prezentare de modă a lui Cătălin Botezatu.

Într-o postare pe contul ei de Instagram, vedeta a depănat amintiri de la prima ei prezentare de modă pentru celebrul designer. Aceasta a defilat pe cele mai importante scene încă din adolescență și își aminteșete cu drag acele momente.

„Aveam 16 ani și eram doar o fetiță timidă, emoționată, cu vise mari și multă nesiguranță. Prima mea prezentare pentru @catalinbotezatu1 …tin minte perfect haosul din culise, fetele grăbite, luminile puternice… și vocea lui, fermă, impunătoare: ‘Hai, mai repede! Schimbați-vă!’ M-au trecut fiorii …dar atunci am învățat ce înseamnă această lume și câtă muncă este în spate pentru câteva minunte pe scenă”, a scris aceastea.

Soția lu Dani Oțil a distribuit și un clip cu mai multe momente din timpul defilării pe podium, dar și din culisele prezentării care a avut loc recent. Tânăra susține că deși viața a avut alte planuri pentru ea și nu a ajuns să aibă o carieră internațională, nu va uita niciodată emoțiile și adrenalina dinaintea unei defilări.

De asemenea, a ținut să specifice că dacă la prima ei întâlnire cu Cătălin Botezatu era o adolescentă timidă, în timp s-au apropiat foarte mult și au devenit chiar prieteni.

„Nu am ajuns să am o carieră internațională, dar poate că nici nu era despre asta. Poate că era despre oameni, despre întâlniri care te marchează, despre șansa de a învăța de la cei mai buni. Astăzi am 32 de ani și, cu o bucurie greu de descris în cuvinte, încă primesc telefonul acela care începe cu: ‘Prezinți pentru mine?’ Și de fiecare dată zâmbesc. Pentru că, dacă la 16 ani speram doar să fiu remarcată, astăzi pot spune cu mândrie că suntem prieteni. Pentru mine, asta înseamnă mult mai mult decât orice podium”, a mai adăugat tânăra mămică în descierea postării de pe contul ei de Instagram.

Cătălin Botezatu a reacționat și el cu mai multe emojiuri de apreciere și mulțumire.

Postarea a adunat mii de aprecieri și o mulțime de comentarii frumoase. „În toata perioada in care am lucrat ca make-up artist pentru prezentări am întalnit foarte multe fete, dar cum defilează Gabriela nu am vazut pe nimeni! Atitudine, grație, parca scena a fost facuta pentru ea! Ma bucur ca te-am cunoscut, Gabriela”, a scris cineva în comentarii.