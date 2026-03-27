Gabriela Prisăcariu, din nou la spital cu Tiago, la doar o zi după ce au ajuns la Urgențe. În ce stare se află fiul lui Dani Oțil

Gabriela Prisăcariu, din nou la spital cu Tiago, la doar o zi după ce au ajuns la Urgențe | Antena 1

Gabriela Prisăcariu a ajuns din nou la spital cu fiul ei, Tiago. Totul s-a întâmplat la doar o zi după ce micuțul fusese deja dus la Urgențe. Momentele dificile din familia lui Dani Oțil au fost documentate de vedetă pe conturile sale de social media, acolo unde le-a povestit fanilor prin ce trece.

Conform relatărilor sale, medicii au decis să-l interneze pe Tiago pentru investigații suplimentare. Se pare că starea lui de sănătate a fost mai afectată decât au crezut inițial părinții. În prima fază, băiețelul a fost consultat și trimis acasă, însă simptomele nu s-au ameliorat. Din acest motiv, Gabriela a decis să revină cu el la spital, unde au rămas internați peste noapte.

Articolul continuă după reclamă

Au fost zile dificile pentru întreaga familie. Gabriela Prisăcariu și-a ținut urmăritorii la curent cu evoluția situației și a postat o imagine emoționantă din spital. În fotografie, ea apare alături de fiul său, iar Tiago poate fi văzut cu o branulă la mână. Vedeta a ales să nu ofere prea multe detalii despre diagnostic, însă a confirmat că starea copilului a necesitat internarea.

„De data asta, rămânem internați…”, a scris Gabriela în mediul online, semn că situația este mai serioasă decât părea inițial. Este un episod greu atât pentru micuț, cât și pentru părinții săi, care încearcă să-i fie alături în permanență.

Cu ce probleme de sănătate s-a confruntat Gabriela Prisăcariu

Problemele nu s-au oprit însă aici. Nici Gabriela Prisăcariu nu a trecut printr-o perioadă ușoară, confruntându-se la rândul ei cu probleme de sănătate. Vedeta a avut nevoie de îngrijiri medicale și a ajuns la perfuzii din cauza unor simptome neplăcute.

Aceasta a povestit că s-a confruntat cu dureri în gât, frisoane și o stare generală de disconfort. După tratament, lucrurile au început să se îmbunătățească treptat.

„Am mai fost azi la o perfuzie și mă simt mai bine puțin… Încă mă doare în gât rău… Dar măcar nu mai am dureri musculare și frisoane”, a explicat Gabriela pe rețelele sociale.

În ciuda stării sale, vedeta a fost nevoită să își anuleze planurile pentru a rămâne alături de fiul ei la spital. Prioritatea ei a fost, fără îndoială, sănătatea lui Tiago.

„Azi-noapte am ajuns cu T la spital… Acum se simte mai bine și, chiar dacă aveam o zi plină, sunt aici. Vă mulțumesc foarte mult pentru toate mesajele în care mă întrebați cum mă simt. După perfuzia de aseară, mă simt mult mai bine, clar 90% mai bine. Ieri a fost ceva oribil, nu am mai avut niciodată o astfel de durere și chiar am crezut că nu o să-mi treacă”, a mai spus aceasta.

Gabriela Prisăcariu continuă să-și țină fanii la curent cu starea ei și a fiului său, prin mesaje postate online. Susținerea primită din partea comunității pare să-i ofere putere în această perioadă dificilă.