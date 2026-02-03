Antena Căutare
Home Power Couple Stiri Dani Oțil, în lacrimi la Power Couple. Ce a dezvăluit prezentatorul despre momentele emoționante: „Periculosul din Corbeanca”

Dani Oțil, în lacrimi la Power Couple. Ce a dezvăluit prezentatorul despre momentele emoționante: „Periculosul din Corbeanca”

Dani Oțil a ascultat cu lacrimi în ochi confesiunile concurenților de la Power Couple, sezon 3. Cuplurile de la Power Couple au depășit momente grele de-a lungul vieții, iar dezvăluirile lor i-au emoționat nu numai pe cei implicați în poveste, cât și pe cei din echipa emisiunii.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 03 Februarie 2026, 12:43 | Actualizat Marti, 03 Februarie 2026, 13:24

Dani Oțil a dezvăluit despre proba „Iartă-mă, îmi pare rău”, din sezonul 3 de Power Couple - La bine și la greu că a durat mai multe ore de filmare, timp în care s-a râs, dar s-a și plâns. Marius Urzică a spus un mare „Îmi pare rău” pentru că a depistat deficiența de auz a fiicei lui abia la 1 an și jumătate. Cătălin Zmărăndescu i-a spus Luizei „Îmi pare rău” când nu a putut fi alături de ea în pandemie, când a născut, iar Andrei Niculae a spus „Îmi pare rău” pentru toate momentele în care a invocat despărțirea de Claudia. Acestea sunt doar câteva dintre momentele grele care i-au emoționat pe toți, inclusiv pe prezentatorul show-ului.

Citește și: Cine e și cum arată sora Simonei Urzică de la Power Couple România 2026. Cât de bine seamănă cele două surori

Dani Oțil, în lacrimi la Power Couple: „I se mai spune și «Periculosul din Corbeanca»”. Ce a dezvăluit prezentatorul despre momentele emoționante la care a fost părtaș

„Cum a fost? Filmarea asta a durat multe ore. Ne-am râs, ne-am plâns, dar pana la urma am rămas toți cu câte ceva... Mai ales fetele. Și-au văzut băieții cum probabil nu i-au văzut niciodată”, a spus Dani Oțil despre una dintre cele mai grele și emoționante probe din show.

Soția lui Dani Oțil a glumit pe baza imaginilor cu soțul înlăcrimat pe care le-a văzut la TV: „I se mai spune și «Periculosul din Corbeanca»”, a scris Gabriela Oțil în dreptul unor imagini în care Dani plângea alături de soții Zmărăndescu.

Într-o probă cu trei etape, băieții și-au deschis sufletul și au comunicat sincer și frumos despre toate momentele esențiale din viața lor. Și-au cerut iertare pentru greșelile făcute, au mulțumit pentru cele frumoase și au făcut promisiuni pentru viitor. În Fortul Manuel, din inima Maltei, cuplurile au descoperit un cadru de vis, care amintea de locația unei nunți. La final, toți au confirmat investiția și au adus bani în seifurile familiei

„Băieții voștri, că vor, că nu vor, vor ajunge în mod teatral, în fața altarului. Într-un soi de spovedanie, vor arăta cât de bine vă cunosc pe voi, fetelor, cât de bine v-au ascultat și cât de bine știu să privească spre viitor. Proba se numește Îmi pare rău, doar seamănă cu proba de anul trecut pentru că lucrurile sunt mai complicate”, le-a spus Dani Oțil fetelor.

+1
Mai multe fotografii

Citește și: Ieri, băieții au făcut bani din suflet, într-o ediție Power Couple, lider de audiență! Azi, fetele vor sări de pe un tir pe altul

Ieri, băieții au făcut bani din suflet, într-o ediție Power Couple, lider de audiență! Azi, fetele vor sări de pe un tir...
Înapoi la Homepage
AS.ro Mesajul lui Mircea Lucescu, din spital, după informaţiile îngrijorătoare apărute Mesajul lui Mircea Lucescu, din spital, după informaţiile îngrijorătoare apărute
Observatornews.ro Schimbare în supermarketuri. Unele produse vor avea pe ele două etichete Schimbare în supermarketuri. Unele produse vor avea pe ele două etichete
Antena 3 Rochia topless și ținuta din latex în care Heidi Klum arată dezbrăcată. Cele mai extravagante ținute de la Grammy 2026 Rochia topless și ținuta din latex în care Heidi Klum arată dezbrăcată. Cele mai extravagante ținute de la Grammy 2026

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Vezi în AntenaPLAY primele imagini cu Marina Dina, după eliminarea de la Survivor. Nu rata episodul nou După Survivor, disponibil acum!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Vezi în AntenaPLAY primele imagini cu Marina Dina, după eliminarea de la Survivor. Nu rata episodul nou După Survivor, disponibil acum!
Citește și
Emoții, lacrimi și multă sinceritate, în această seară, la Power Couple: „băieții vor arăta cât vă cunosc și cât v-au ascultat”
Emoții, lacrimi și multă sinceritate, în această seară, la Power Couple: „băieții vor arăta cât vă...
Horoscopul săptămânii 2 februarie – 8 februarie 2026. Descoperă ce îți rezervă astrele
Horoscopul săptămânii 2 februarie – 8 februarie 2026. Descoperă ce îți rezervă astrele Catine.ro
Cum arată părinții lui Marius Urzică de la Power Couple sezonul 3. Sportivul se mândrește cu cei care i-au dat viață
Cum arată părinții lui Marius Urzică de la Power Couple sezonul 3. Sportivul se mândrește cu cei care i-au dat...
Afra Saraçoğlu și Mert Ramazan Demir s-ar fi împăcat. Ce se arată în presa din Turcia
Afra Saraçoğlu și Mert Ramazan Demir s-ar fi împăcat. Ce se arată în presa din Turcia Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
După ce armistițiul convenit de Trump și Putin s-a terminat, Rusia a atacat masiv instalațiile energetice din Kiev, Harkov, Dnipropetrovsk și Vinița
După ce armistițiul convenit de Trump și Putin s-a terminat, Rusia a atacat masiv instalațiile energetice din... Libertatea.ro
Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum”
Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum” AntenaSport
Cel mai nou și neașteptat cuplu din showbiz! Cele două vedete au fost surprinse petrecând un weekend romantic în Marea Britanie
Cel mai nou și neașteptat cuplu din showbiz! Cele două vedete au fost surprinse petrecând un weekend romantic în... Elle
Ce a moștenit fiica lui Leonard Doroftei de la tatăl ei. Vanessa este cea mai mică dintre copiii lui
Ce a moștenit fiica lui Leonard Doroftei de la tatăl ei. Vanessa este cea mai mică dintre copiii lui Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Sos alb pentru paste: ingredientul secret care face toată diferența
Sos alb pentru paste: ingredientul secret care face toată diferența HelloTaste.ro
Rochia topless și ținuta din latex în care Heidi Klum arată dezbrăcată. Cele mai extravagante ținute de la Grammy 2026
Rochia topless și ținuta din latex în care Heidi Klum arată dezbrăcată. Cele mai extravagante ținute de la... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din februarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din februarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Bianca Drăgușanu păstrează o siluetă de invidiat la 43 de ani! Ce mănâncă vedeta
Bianca Drăgușanu păstrează o siluetă de invidiat la 43 de ani! Ce mănâncă vedeta BZI
Cum a spart SRI 15 milioane de lei pentru servicii poștale de transmitere a taloanelor pensionarilor cu epoleți
Cum a spart SRI 15 milioane de lei pentru servicii poștale de transmitere a taloanelor pensionarilor cu epoleți Jurnalul
Rita Mureșan, confesiuni despre boala care i-a schimbat destinul: Am stat în comă 14 zile. Nu mai știam să vorbesc...
Rita Mureșan, confesiuni despre boala care i-a schimbat destinul: Am stat în comă 14 zile. Nu mai știam să... Kudika
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe Redactia.ro
Un oraș întreg, fără apă caldă și căldură în plină iarnă. Elevii ar putea face cursuri online
Un oraș întreg, fără apă caldă și căldură în plină iarnă. Elevii ar putea face cursuri online Observator
Alimente care conțin molibden. Rolul acestui micromineral în organism
Alimente care conțin molibden. Rolul acestui micromineral în organism MediCOOL
Quiche Lorraine cu pui si ciuperci. Rețetă de tartă sărată, din bucătăria franțuzească
Quiche Lorraine cu pui si ciuperci. Rețetă de tartă sărată, din bucătăria franțuzească HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum îți influențează trecutul relațiile: de ce e greu să te vindeci de copilăria disfuncțională
Cum îți influențează trecutul relațiile: de ce e greu să te vindeci de copilăria disfuncțională DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Samsung a dezvăluit un Galaxy Z Flip 7 special care nu poate fi cumpărat. Ce utilizatori au acces la el
Samsung a dezvăluit un Galaxy Z Flip 7 special care nu poate fi cumpărat. Ce utilizatori au acces la el UseIT
Rulouri din clătite umplute cu brânză dulce, gem de fructe și cremă de mac
Rulouri din clătite umplute cu brânză dulce, gem de fructe și cremă de mac Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x