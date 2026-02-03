Dani Oțil, în lacrimi la Power Couple. Ce a dezvăluit prezentatorul despre momentele emoționante: „Periculosul din Corbeanca”

Dani Oțil a ascultat cu lacrimi în ochi confesiunile concurenților de la Power Couple, sezon 3. Cuplurile de la Power Couple au depășit momente grele de-a lungul vieții, iar dezvăluirile lor i-au emoționat nu numai pe cei implicați în poveste, cât și pe cei din echipa emisiunii.

Dani Oțil a dezvăluit despre proba „Iartă-mă, îmi pare rău”, din sezonul 3 de Power Couple - La bine și la greu că a durat mai multe ore de filmare, timp în care s-a râs, dar s-a și plâns. Marius Urzică a spus un mare „Îmi pare rău” pentru că a depistat deficiența de auz a fiicei lui abia la 1 an și jumătate. Cătălin Zmărăndescu i-a spus Luizei „Îmi pare rău” când nu a putut fi alături de ea în pandemie, când a născut, iar Andrei Niculae a spus „Îmi pare rău” pentru toate momentele în care a invocat despărțirea de Claudia. Acestea sunt doar câteva dintre momentele grele care i-au emoționat pe toți, inclusiv pe prezentatorul show-ului.

Dani Oțil, în lacrimi la Power Couple: „I se mai spune și «Periculosul din Corbeanca»”. Ce a dezvăluit prezentatorul despre momentele emoționante la care a fost părtaș

„Cum a fost? Filmarea asta a durat multe ore. Ne-am râs, ne-am plâns, dar pana la urma am rămas toți cu câte ceva... Mai ales fetele. Și-au văzut băieții cum probabil nu i-au văzut niciodată”, a spus Dani Oțil despre una dintre cele mai grele și emoționante probe din show.

Soția lui Dani Oțil a glumit pe baza imaginilor cu soțul înlăcrimat pe care le-a văzut la TV: „I se mai spune și «Periculosul din Corbeanca»”, a scris Gabriela Oțil în dreptul unor imagini în care Dani plângea alături de soții Zmărăndescu.

Într-o probă cu trei etape, băieții și-au deschis sufletul și au comunicat sincer și frumos despre toate momentele esențiale din viața lor. Și-au cerut iertare pentru greșelile făcute, au mulțumit pentru cele frumoase și au făcut promisiuni pentru viitor. În Fortul Manuel, din inima Maltei, cuplurile au descoperit un cadru de vis, care amintea de locația unei nunți. La final, toți au confirmat investiția și au adus bani în seifurile familiei

„Băieții voștri, că vor, că nu vor, vor ajunge în mod teatral, în fața altarului. Într-un soi de spovedanie, vor arăta cât de bine vă cunosc pe voi, fetelor, cât de bine v-au ascultat și cât de bine știu să privească spre viitor. Proba se numește Îmi pare rău, doar seamănă cu proba de anul trecut pentru că lucrurile sunt mai complicate”, le-a spus Dani Oțil fetelor.

