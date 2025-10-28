Antena Căutare
Cum arată casa lui Dani Oțil din Corbeanca. Matinalul de la Neatza locuiește acolo de mai bine de 14 ani

Dani Oțil, prezentatorul de la Neatza cu Răzvan și Dani și Power Couple, locuiește împreună cu soția lui, Gabriela Prisăcariu, și fiul lor, Tiago Oțil, într-o casă din Corbeanca.

Publicat: Marti, 28 Octombrie 2025, 07:59 | Actualizat Marti, 28 Octombrie 2025, 10:08
Împreună cu soția lui, Dani a făcut din vila din Corbeanca un cămin extrem de călduros și comod pentru ei trei, pentru a se bucura împreună de cele mai frumoase clipe de familie. | Antena 1

Dani locuiește în această casă de aproape 15 ani și se bucură de un loc minunat, simplu, dar decorat cu bun gust, pe care îl poate numi „acasă” împreună cu familia lui. Vila din Corbeanca este una modestă, dar pe care prezentatorul TV a amenajat-o după propriile dorințe și idei.

Cum arată casa din Corbeanca a lui Dani Oțil

Într-un videoclip postat acum câțiva ani pe YouTube, Dani Oțil le-a arătat urmăritorilor săi cum arată vila cu etaj din Corbeanca. Chiar dacă nu e o vilă construită pe lux și opulență, este o casă extrem de primitoare, echipată corespunzător pentru întreaga lor familie.

Citește și: Ce părere are fiul lui Dani Oțil despre venirea pe lume a unui frățior sau a unei surioare. Tiago îi surprinde pe părinți

Dani s-a născut la Reșița și a povestit de mai multe ori că a locuit în 17 chirii diferite în Timișoara și București până când a reușit să își cumpere prima lui garsonieră în urmă cu mai mulți ani.

Ideea de a se muta în Corbeanca a venit atunci când Răzvan Simion, colegul său, i-a spus lui Dani să cumpere împreună un duplex și să devină vecini. Așadar, Răzvan locuia într-o parte a casei cu familia lui, în timp ce Dani locuia în cealaltă jumătate. Atunci când Răzvan a divorțat de fosta lui soție, el și-a vândut partea de duplex și s-a mutat de acolo, iar Dani a rămas în jumătatea sa de duplex.

Filmarea pe care a postat-o Dani cu vila din Corbeanca a fost făcută înainte să se nască fiul său, Tiago.

Citește și: Astăzi au început filmările pentru sezonul 3 din Power Couple, într-o nouă locație din Malta: „aducem provocări mai mari”

„Casa asta e făcută acum mai bine de zece ani, stau în ea de mai bine de zece ani, în mare parte după ideile mele, cu un pic de ajutor din partea soției. Este, oarecum, desenată de mine, interiorul este un pic schimbat. Sunt multe elemente pe care eu le-am modificat. Am venit în casă când era semi amenajată, dar nu se putea locui în ea, gresia era veche, urâtă. Nu a locuit nimeni înaintea mea aici, dar s-au deteriorat lucrurile astea, tocmai, pentru că nu a fost locuită. Blatul din bucătărie e făcut de mine.

Sunt foarte mândru de faptul că, acum mai bine de zece ani, am ales niște piese de mobilier care încă țin. Cel mai mândru sunt când vine câte un prieten, care e mai bogat decât noi, și mă întreabă de șase ori de unde e masa asta sau drezina, pentru că masa de cafea sau de reviste folosește niște elemende de la o drezină”, a spus Dani Oțil, în videoclipul publicat pe YouTube.

În 2021, Dani Oțil s-a căsătorit cu Gabriela Prisăcariu, frumosul model care era însărcinată atunci când au făcut cununia civilă. În același an, ei au devenit părinții lui Tiago, un băiețel care îi seamănă leit Gabrielei. Împreună cu soția lui, Dani a făcut din vila din Corbeanca un cămin extrem de călduros și comod pentru ei trei, pentru a se bucura împreună de cele mai frumoase clipe de familie.

colaj dani otil
+5
Mai multe fotografii

Citește și: Imagini adorabile cu Dani Oțil și fiul său în Malta. Prezentatorul TV a fost vizitat de familie la filmările pentru Power Couple

