Dani Oțil, Gabriela Prisăcariu și fiul lor au împodobit bradul de Crăciun. Ce costum adorabil a îmbrăcat Tiago: „Ce simpatic este"

Dani Oțil și soția lui, Gabriela Prisăcariu, au împodobit bradul mai devreme anul acesta de dragul fiului lor. Tiago și-a dorit să se bucure de această frumoasă tradiție încă de la începutul lunii decembrie.

Dani Oțil și soția lui, Gabriela Prisăcariu, au împodobit bradul mai devreme anul acesta de dragul fiului lor | Instagram

Gabriela Prisăcariu a luat pe toată lumea prin surprindere cu un videoclip emoționant în care apare alături de fiul și soțul ei. Tiago a atras toată atenția fanilor cu ipostazele adorabile de lângă bradul de Crăciun.

Pentru că sărbătorile de iarnă se apropie cu pași rapizi, Dani Oțil și familia lui au început deja pregătirile. Este primul an în care prezentatorul TV și partenera acestuia au făcut o schimbare la tradiția bradului de Crăciun. Se pare că aceștia au decis să-l împodobească mai devreme.

Băiețelul lor, Tiago, a fost nerăbdător de acest obicei al părinților săi din preajma sărbătorilor de iarnă. Așadar, Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu i-au îndeplinit dorința fiului lor pentru a-i aduce zâmbetul pe buze.

Ce costum adorabil a purtat Tiago, fiul lui Dani Oțil și al Gabrielei Prisăcariu, în timp ce împodobea bradul

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că Gabriela Prisăcariu, soția lui Dani Oțil, are o activitate intensă pe rețelele sociale, unde își ține la curent prietenii virtuali cu cele mai speciale moment din viața ei.

De curând, aceasta a decis să le arate fanilor săi bradul de Crăciun pe care l-a împodobit alături prezentatorul TV și fiul lor. Așadar, Gabriela Prisăcariu a publicat un videoclip emoționant, iar un detaliu nu a fost trecut cu vederea.

Micuțul i-a fascinat pe internauți cu ipostazele adorabile în care s-a lăsat filmat. De asemenea, costumul de spiriduș al lui Tiago a fost observat imediat.

Din peisaj nu a lipsit nici animalul de companie al familiei, pe nume Caisă.

„N-am mai împodobit bradul atât de devreme niciodată… dar acum Tiago nu a mai avut răbdare. Sper să nu ajungem, la anul, să-l facem încă din noiembrie. 😂”, a scris Gabriela Prisăcariu în dreptul postării.

Imaginile adorabile cu cei trei au strâns mai bine de 16 mii de like-uri și o mulțime de reacții din partea prietenilor virtuali. Unii au decis să transmită cuvinte frumoase despre familia pe care și-au construit-o împreună, în timp ce alții le-au adresat critici pentru cum au împodobit bradul de Crăciun.

„Ce simpatic este!”, „Felicitări! Sunteți minunați!”, „Superb dacă nu erau fundele de culoare închisă”, „Pisica a completat toată atmosfera”, „Foarte frumos, dar cu funde albe!” sau „Sunteți adorabili, delicioși împreună. Sărbători fericite să aveți!”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.

Dani Oțil l-a ajutat pe Tiago să-i scrie o scrisoare lui Moș Nicolae

Înainte ca Moș Nicolae să vină, Dani Oțil l-a ajutat pe fiul său, Tiago, să-i scrie o scrisoare. Postarea cu micuțul în care-i spune tatălui său că a fost un băiețel cuminte a topit inimile internauților.

„Sper ca anul acesta Moșul să nu ne mai aducă nuielușe!”, a fost descrierea folosită de Gabriela Prisăcariu.

Colaj cu Dani Oțil, Gabriela Prisăcariu și fiul lor
Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

