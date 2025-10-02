Ce părere are fiul lui Dani Oțil despre venirea pe lume a unui frățior sau a unei surioare. Tiago îi surprinde pe părinți

Gabriela Prisăcariu a răspuns la una dintre cele mai mari curiozități. Iată ce spune Tiago despre posibila apariție a unui nou membru în familie!

Ce părere are fiul lui Dani Oțil despre venirea pe lume a unui frățior sau a unei surioare | Antena 1

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu sunt cei mai fericiți părinți de când Tiago a venit pe lume și le aduce în fiecare zi câte o nouă bucurie. Cel mic știe cum să își facă părinții mândri și nu doar că îi încântă cu tot ce face, dar reușește să îi și surprindă cu fiecare declarație savuroasă.

În vârstă de 4 ani, Tiago primește des întrebarea dacă și-ar dori un frate sau o soră, însă răspunsul lui a fost făcut public abia acum. Mama lui nu s-a mai abținut și a recunoscut care este părerea fiului ei, dar nu s-a sfiit să o spună și pe a ei.

Iată ce spune micuțul despre posibilitatea de a avea un frate sau o soră și cum vede Gabriela Prisăcariu întreaga situație!

În urmă cu doar câteva zile, Gabriela Prisăcariu a fost invitată la un eveniment monden, acolo unde a captat privirile tuturor atât datorită frumuseții sale incontestabile, cât și ținutei impecabile pe care a purtat-o.

Atentă întotdeauna la felul în care se îmbracă, ea a dezvăluit că cei mai mari critici de modă ai săi sunt chiar soțul și fiul lor. Cei doi fac o echipă perfectă atunci când mama lor participă la evenimente, însă de această dată, cel care a avut ceva de spus a fost micuțul Tiago, deoarece Dani Oțil se află în Malta, filmând deja pentru cel de-al treilea sezon Power Couple România.

„El își dă mai mult cu părerea despre ținutele mele decât Dani. Este foarte atent la cum mă îmbrac, la cum mă machiez, la cum îmi fac părul, unghiile… Este super atent. (...) Este fecioară exact ca taică-su și este foarte atent la detalii. Chiar dacă pare că nu remarcă, ei sunt foarte atenți și atunci…” a spus aceasta într-un interviu acordat pentru Revista Viva!.

Gabriela a continuat să dezvăluie detalii importante din viața lor de familie, răspunzând inclusiv la una dintre cele mai mari curiozități ale internauților și fanilor lor. Mai exact, ea a spus ce părere are fiul lor despre apariția unui nou membru în familie, dar nu a ezitat să recunoască că nici ea nu știe cum ar putea să funcționeze o astfel de formulă.

„Am mai avut discuția asta. A zis că, da. Și-ar dori, dar el nu ar ceda nici camera lui, nici jucăriile… Nici pe mine nu m-ar ceda. Nu știu cum ar funcționa lucrurile.” a explicat aceasta, potrivit sursei citate mai sus în articol.

Așadar, pentru un moment se pare că Gabriela și Dani nu au în plan să devină din nou părinți, motiv pentru care va rămâne încă un mister dacă dorința lui Tiago se va îndeplini cât de curând.