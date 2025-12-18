Gina Chirilă a ajuns pe patul de spital. Ce s-a întâmplat cu fosta soție a lui Bogdan Vlădău: „Sănătatea nu e ceva ce poți amâna”

Gina Chirilă și-a îngrijorat fanii cu o postarea de pe patul de spital. Se pare că fosta soție a lui Bogdan Vlădău a avut nevoie de îngrijiri medicale. Iată care ar fi motivul.

Gina Chirilă este un nume celebru în showbiz-ul românesc. Aceasta a intrat în atenția publicului după ce s-a afișat la brațul lui Bogdan Vlădău. Cei doi au fost căsătoriți timp de șapte ani, iar din rodul iubirii lor s-a născut un copil minunat.

Superbul model a fost întotdeauna discretă când a venit vorba de viața personală. Deși părea că lucrurile funcționează perfect între ea și partenerul său, o veste neașteptată a luat pe toată lumea prin surprindere. În urmă cu mai bine de un an, Gina Chirilă și Bogdan Vlădău au anunțat că nu mai formează un cuplu.

Aceștia au ales să nu ofere prea multe detalii despre subiectul delicat. Mai mult, cei doi au rămas în relații bune de dragul fiicei lor.

Gina Chirilă a ajuns la perfuzii chiar înainte de sărbători. Care ar fi motivul

Chiar dacă preferă să își trăiască viața departe de ochii curioșilor și de luminile reflectoarelor, Gina Chirilă nu uită să își țină la curent fanii cu cele mai importante evenimente pentru ea.

Pentru că este destul de activă în mediul online, fosta soție a lui Bogdan Vlădău a anunțat pe toată lumea că trece printr-o perioadă dificilă. Se pare că superbul model a ajuns pe mâinile medicilor chiar înainte de sărbători.

Gina Chirilă nu a oferit prea multe informații despre motivul pentru care a avut nevoie de perfuzie, însă a dat de înțeles că problemele de sănătate au apărut din cauza stresului și oboselii.

„Zilele astea am lipsit pentru că am fost nevoită să mă opresc. Corpul a cerut atenție, odihnă și tratament, și am ales să-l ascult. Sănătatea nu e ceva ce poți amâna și nici un lucru de negociat. Revin treptat, cu mai multă grijă față de mine”, a scris fosta soție a lui Bogdan Vlădău în dreptul unei imagini cu o perfuzie.

Un lucru este cert, blondina a luat o pauză de la activitățile care o epuizau pentru a-și „încărca bateriile”. De asemenea, și postările sale de pe rețelele sociale au fost mai rare în ultima perioadă.

Cât de mult a crescut fiica Ginei Chirilă și a lui Bogdan Vlădău

Deși nu mai formează un cuplu, Gina Chirilă și Bogdan Vlădău au mare grijă de fetița lor. Aceștia fac tot posibilul ca micuței lor să nu-i lipsească nimic. Katia are acum 5 ani și este de o frumusețe răpitoare.

La începutul lunii august, fotomodelul a topit inimile fanilor cu mai multe imagini în care apare alături de fiica ei. Katia a reușit să impresioneze pe toată lumea cu superbele trăsături. Un lucru este evident, aceasta a moștenit frumusețea de la mama ei.

De asemenea, Gina Chirilă este foarte mândră de fetița ei. Superbul model distribuie, ori de câte ori are ocazia, imagini cu minunea din viața ei pe rețelele sociale.