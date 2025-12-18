Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Gina Chirilă a ajuns pe patul de spital. Ce s-a întâmplat cu fosta soție a lui Bogdan Vlădău: „Sănătatea nu e ceva ce poți amâna”

Gina Chirilă a ajuns pe patul de spital. Ce s-a întâmplat cu fosta soție a lui Bogdan Vlădău: „Sănătatea nu e ceva ce poți amâna”

Gina Chirilă și-a îngrijorat fanii cu o postarea de pe patul de spital. Se pare că fosta soție a lui Bogdan Vlădău a avut nevoie de îngrijiri medicale. Iată care ar fi motivul.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 18 Decembrie 2025, 14:10 | Actualizat Joi, 18 Decembrie 2025, 14:12
Gina Chirilă și-a îngrijorat fanii cu o postarea de pe patul de spital | Instagram

Gina Chirilă este un nume celebru în showbiz-ul românesc. Aceasta a intrat în atenția publicului după ce s-a afișat la brațul lui Bogdan Vlădău. Cei doi au fost căsătoriți timp de șapte ani, iar din rodul iubirii lor s-a născut un copil minunat.

Superbul model a fost întotdeauna discretă când a venit vorba de viața personală. Deși părea că lucrurile funcționează perfect între ea și partenerul său, o veste neașteptată a luat pe toată lumea prin surprindere. În urmă cu mai bine de un an, Gina Chirilă și Bogdan Vlădău au anunțat că nu mai formează un cuplu.

Aceștia au ales să nu ofere prea multe detalii despre subiectul delicat. Mai mult, cei doi au rămas în relații bune de dragul fiicei lor.

Gina Chirilă a ajuns la perfuzii chiar înainte de sărbători. Care ar fi motivul

Articolul continuă după reclamă

Chiar dacă preferă să își trăiască viața departe de ochii curioșilor și de luminile reflectoarelor, Gina Chirilă nu uită să își țină la curent fanii cu cele mai importante evenimente pentru ea.

Pentru că este destul de activă în mediul online, fosta soție a lui Bogdan Vlădău a anunțat pe toată lumea că trece printr-o perioadă dificilă. Se pare că superbul model a ajuns pe mâinile medicilor chiar înainte de sărbători.

Gina Chirilă nu a oferit prea multe informații despre motivul pentru care a avut nevoie de perfuzie, însă a dat de înțeles că problemele de sănătate au apărut din cauza stresului și oboselii.

Citește și: Imaginea incendiară cu Gina Chirilă, acoperită doar cu un cearceaf, a atras atenția fanilor. Cum a pozat la un an după divorț

„Zilele astea am lipsit pentru că am fost nevoită să mă opresc. Corpul a cerut atenție, odihnă și tratament, și am ales să-l ascult. Sănătatea nu e ceva ce poți amâna și nici un lucru de negociat. Revin treptat, cu mai multă grijă față de mine”, a scris fosta soție a lui Bogdan Vlădău în dreptul unei imagini cu o perfuzie.

Un lucru este cert, blondina a luat o pauză de la activitățile care o epuizau pentru a-și „încărca bateriile”. De asemenea, și postările sale de pe rețelele sociale au fost mai rare în ultima perioadă.

Cât de mult a crescut fiica Ginei Chirilă și a lui Bogdan Vlădău

Deși nu mai formează un cuplu, Gina Chirilă și Bogdan Vlădău au mare grijă de fetița lor. Aceștia fac tot posibilul ca micuței lor să nu-i lipsească nimic. Katia are acum 5 ani și este de o frumusețe răpitoare.

Citește și: Diferența de vârstă neașteptată dintre Gina Chirilă și Bogdan Vlădău. Ce mesaj i-a transmis Bogdan Ginei de ziua ei

La începutul lunii august, fotomodelul a topit inimile fanilor cu mai multe imagini în care apare alături de fiica ei. Katia a reușit să impresioneze pe toată lumea cu superbele trăsături. Un lucru este evident, aceasta a moștenit frumusețea de la mama ei.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

De asemenea, Gina Chirilă este foarte mândră de fetița ei. Superbul model distribuie, ori de câte ori are ocazia, imagini cu minunea din viața ei pe rețelele sociale.

De ce nu-l vom mai vedea pe George Clooney în rolurile romantice care l-au consacrat. Decizia luată după o discuție cu s...
Înapoi la Homepage
AS.ro Pensia ruşinoasă pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică” Pensia ruşinoasă pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: &#8220;Dreptate mioritică&#8221;
Observatornews.ro Oraşul din lume considerat cel mai rece de pe Pământ. Aici temperaturile ajung şi la - 45 de grade Oraşul din lume considerat cel mai rece de pe Pământ. Aici temperaturile ajung şi la - 45 de grade
Antena 3 Apar detalii uluitoare în cazul morții Rodicăi Stănoiu. Au fost audiați șoferul și bucătăreasa, urmează iubitul cu 50 de ani mai tânăr Apar detalii uluitoare în cazul morții Rodicăi Stănoiu. Au fost audiați șoferul și bucătăreasa, urmează iubitul cu 50 de ani mai tânăr
SpyNews Care este programul magazinelor și supermarketurilor de Crăciun. Cum se lucrează pe 24, 25 și 26 decembrie 2025 Care este programul magazinelor și supermarketurilor de Crăciun. Cum se lucrează pe 24, 25 și 26 decembrie 2025

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Există iubire adevărată care să învingă tentația? Vezi episoadele Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Există iubire adevărată care să învingă tentația? Vezi episoadele Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY.
Comentarii


Videoclipul zilei
Adi Vasile, unul dintre cei mai respectați antrenori și campioni din handbalul românesc, prezintă Survivor 2026! Emisiunea începe în curând pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Mira și-a cumpărat încă un bolid de lux. Noua bijuterie depășește suma de 150.000 de euro: „Nici măcar nu îndrăzneam să visez”
Mira și-a cumpărat încă un bolid de lux. Noua bijuterie depășește suma de 150.000 de euro: „Nici măcar nu...
Cum poți reduce praful din casă. Metode simple recomandate de specialiști
Cum poți reduce praful din casă. Metode simple recomandate de specialiști Catine.ro
Câți copii vrea Ianis Hagi. Viața fotbalistului s-a schimbat de când el și Elena au devenit părinți: „Îl avem pe Georgios acum...”
Câți copii vrea Ianis Hagi. Viața fotbalistului s-a schimbat de când el și Elena au devenit părinți: „Îl...
Burak Yamantürk vorbește despre căsnicia cu Özge Özpirinçci: „Nu o las pe Ozge în bucătărie”
Burak Yamantürk vorbește despre căsnicia cu Özge Özpirinçci: „Nu o las pe Ozge în bucătărie” Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei Giurgiu | VIDEO
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei... Libertatea.ro
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a susţinut”
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a... AntenaSport
Noi informații despre starea de sănătate a lui Justin Timberlake după ce a fost diagnosticat cu boala Lyme într-o formă „debilitantă”. Ce au dezvăluit apropiații artistului
Noi informații despre starea de sănătate a lui Justin Timberlake după ce a fost diagnosticat cu boala Lyme... Elle
Care este programul magazinelor și supermarketurilor de Crăciun. Cum se lucrează pe 24, 25 și 26 decembrie 2025
Care este programul magazinelor și supermarketurilor de Crăciun. Cum se lucrează pe 24, 25 și 26 decembrie 2025 Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Turtă dulce la tavă cu gem și glazură de ciocolată. Prăjitura iernilor de altădată
Turtă dulce la tavă cu gem și glazură de ciocolată. Prăjitura iernilor de altădată HelloTaste.ro
Apar detalii uluitoare în cazul morții Rodicăi Stănoiu. Au fost audiați șoferul și bucătăreasa, urmează iubitul cu 50 de ani mai tânăr
Apar detalii uluitoare în cazul morții Rodicăi Stănoiu. Au fost audiați șoferul și bucătăreasa, urmează... Antena3.ro
Cele mai frecvente întrebări Alexa în 2025. Ce curiozități au avut utilizatorii
Cele mai frecvente întrebări Alexa în 2025. Ce curiozități au avut utilizatorii useit
Horoscopul zilei de 19 decembrie 2025. Racii sunt empatici. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 19 decembrie 2025. Racii sunt empatici. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Salvare ratată: Bazinul Lunca Mare, inutil când 100.000 de oameni aveau nevoie de apă
Salvare ratată: Bazinul Lunca Mare, inutil când 100.000 de oameni aveau nevoie de apă Jurnalul
Culorile de păr ale anului 2026: inspirații între naturalețe și glamour
Culorile de păr ale anului 2026: inspirații între naturalețe și glamour Kudika
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga Justiție! «Aseară la ora 20...»
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga... Redactia.ro
Oraşul din lume considerat cel mai rece de pe Pământ. Aici temperaturile ajung şi la - 45 de grade
Oraşul din lume considerat cel mai rece de pe Pământ. Aici temperaturile ajung şi la - 45 de grade Observator
Proprietățile medicinale ale vâscului. Ce întrebuințări poate avea această plantă
Proprietățile medicinale ale vâscului. Ce întrebuințări poate avea această plantă MediCOOL
Carne fragedă de porc cu ananas, în sos dulce-acrișor
Carne fragedă de porc cu ananas, în sos dulce-acrișor HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Testul oglinzii la bebeluși. Ce înseamnă și când ar trebui să îl faci
Testul oglinzii la bebeluși. Ce înseamnă și când ar trebui să îl faci DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
The Game Awards 2025. Ce titlu a luat premiul pentru Cel mai bun joc al anului
The Game Awards 2025. Ce titlu a luat premiul pentru Cel mai bun joc al anului UseIT
Prăjitură de iarnă cu mandarine sau portocale și blat pufos cu iaurt
Prăjitură de iarnă cu mandarine sau portocale și blat pufos cu iaurt Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x