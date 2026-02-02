Heidi Klum, rochia-mulaj ca o a doua piele i-a făcut pe invitați să o privească de două ori. Ce ținută a îmbrăcat la Emmy 2026 

Antena Căutare
Heidi Klum a apărut pe covorul roșu la decernarea Premiilor Grammy 2026 purtând o rochie ca un mulaj, care a atras imediat toate privirile.

Publicat: Luni, 02 Februarie 2026, 12:10 | Actualizat Luni, 02 Februarie 2026, 12:30
Modelul în vârstă de 52 de ani nu ratat ocazia de a impresiona din nou cu o ținută nonconformistă. | Profimedia

Heidi Klum, celebrul model în vârstă de 52 ani, a întors toate privirile pe covorul roșu la Premiile Emmy 2026 atunci când și-a făcut apariția într-o rochie ca un mulaj.

Heidi Klum, apariția controversată care i-a făcut pe toți să o privească de două ori pentru a-i înțelege ținuta

Rochia ei a stârnit controverse și i-a făcut pe invitați să o privească de două ori înainte de a-i înțelege ținuta. Mereu pregătită să fie în centrul atenției, Heidi Klum a furat și de această dată toate privirile și blițurile fotografilor au fost îndreptate spre ea atunci când a apărut pe covorul roșu.

Citește și: Heidi Klum, rochia transparentă cu care a eclipsat pe toată lumea pe covorul roșu. Cum arată ținuta ei surprinzătoare

Vedeta nu ezită să atragă atenția cu ținutele ei nonconformiste, fiind mereu lipsită de inhibiții. De această dată, Heidi a ales să poarte o rochie de culoarea pielii, din latex, care arată exact ca un mulaj, fiind făcută după formele celebrului model.

Rochia o făcea să pară dezbrăcată și tocmai acest lucru i-a atras pe fotografi. Pentru Heidi rochia a fost destul de dificil de purtat de vreme ce se nu se putea așeza sau păși din cauza mulajului extrem de strâmt.

Rochia a fost prinsă cu capse în părți, definindu-i complet silueta sculptată. Cu un corp perfect, ca de statuie, Heidi a strălucit pe covorul roșu și a zâmbit larg pentru fotografi.

Vedeta este deja cunoscută pentru faptul că îi place mereu să atragă atenția și nu și-a dezamăgit fanii nici de această dată.

Citește și: Heidi Klum, apariția topless care a tăiat răsuflarea fanilor. Cum a apărut fotomodelul de 52 ani pe o plajă din St Barth

Heidi Klum este unul dintre cele mai de succes modele din întreaga lume, cu o carieră strălucită în spate, care a reușit mereu să impresioneze prin frumusețea ei, dar și atitudinea încrezătoare care a făcut-o mereu să fie o femeie sexy.

Dovada stă și în faptul că este acum căsătorită cu un artist cu 17 ani mai tânăr decât ea, Tom Kaulitz. Chiar dacă unii ar spune că diferența de vârstă dintre ei e uriașă, se pare că acest lucru nu a stat niciodată în calea fericirii lor.

Heidi radiază mereu atunci când apare la braț alături de soțul ei și se susțin reciproc în toate proiectele lor, fiind mereu acolo unul pentru celălalt. Pentru ei, secretul unei relații de durată este faptul că știu să își acorde timp atunci când nu sunt la filmări sau pe scenă. Faptul că reușesc să petreacă mereu timp de calitate împreună și pleacă adesea în vacanțe îi ajută pe Heidi și Tom să se reconecteze, uitând de stresul de muncă sau de paparazzi.

Citește și: Heidi Klum și soțul cu 17 ani mai tânăr nu și-au putut dezlipi mâinile unul de pe altul în public. Ce show au făcut la plajă

Chappell Roan, artista care a apărut la bustul gol pe covorul roșu la Premiile Emmy 2026. A întors toate privirile invit...
Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

