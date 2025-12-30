Antena Căutare
Heidi Klum, apariția topless care a tăiat răsuflarea fanilor. Cum a apărut fotomodelul de 52 ani pe o plajă din St Barth

Supermodelul Heidi Klum, în vârstă de 52 ani, a fost de curând surprinsă topless de paparazzi pe o plajă din St Barth, alături de soțul ei, Tom Kaulittz.

Publicat: Marti, 30 Decembrie 2025, 14:32 | Actualizat Marti, 30 Decembrie 2025, 15:07
Paparazzi nu au ratat ocazia să surprindă fiecare moment intim dintre cel doi îndrăgostiți și se vede clar că Tom și Heidi nu s-au sfiit să facă show pentru camerele foto.

Vedeta a uitat de inhibiții și s-a dezbrăcat de sutien, rămânând într-un slip negru minuscul pe plajă. Cu bustul amplu la vedere, fiind conștientă că este pozată de paparazzi, Heidi Klum s-a relaxat alături de soțul ei în vacanță în timp ce fotografii au înroșit butoanele aparatele foto, surprinzând-o din toate unghiurile.

Heidi Klum a întors toate privirile pe o plajă din St Barth

Heidi Klum a demonstrat de-a lungul carierei sale că este o femeie independentă, puternică, extrem de curajoasă, care nu dă atenție normelor sociale și căreia îi place să iasă din tipar.

Cu un trup de invidiat la 52 ani, Heidi Klum a eclipsat femeile de pe plajă atunci când a apărut aproape complet dezbrăcată, etalându-și formele perfecte la plajă.

Cu un zâmbet larg pe chip, ochelari de soare și o șapcă albă pe cap, Heidi s-a distrat în valuri alături de soțul ei și s-a lăsat fotografiată și admirată de paparazzi din toate unghiurile.

Jurata de la America’s Got Talent a înotat alături de soțul ei, artistul Tom Kaulitz, și s-au bucurat de câteva momente lipiți unul de altul în valurile mării.

Paparazzi nu au ratat ocazia să surprindă fiecare moment intim dintre cel doi îndrăgostiți și se vede clar că Tom și Heidi nu s-au sfiit să facă show pentru camerele foto.

Apoi Heidi a fost surprinsă pe plajă în timp ce bea o bere rece și se bucura de ziua însorită de vacanță.

Heidi și soțul ei, Tom Kaulitz, trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de mai bine 7 ani. Cei doi s-au cunoscut în 2018 și au decis să se căsătorească în 2019, după ce fotomodelul a declarat în repetate rânduri că s-a simțit complet cucerit de celebrul muzician.

Deși ea are 52 de ani, iar soțul ei are doar 36 ani, se pare că diferența de vârstă dintre cei doi nu a reprezentat un impediment în calea fericirii lor. Cei doi sunt și acum îndrăgostiți ca în prima zi și se bucură mereu de timp petrecut împreună ori de câte ori au ocazia.

Chiar dacă amândoi au cariere solicitante, care necesită plecări dese și pentru mai mult timp departe de casă, Heidi și Tom reușesc mereu să mențină flacăra aprinsă în relația lor chiar și când munca îi ține la distanță unul de celălalt.

