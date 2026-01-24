Heidi Klum și soțul cu 17 ani mai tânăr nu și-au putut dezlipi mâinile unul de pe altul în public. Ce show au făcut la plajă

Heidi Klum și soțul ei cu 17 ani mai tânăr, Tom Kaulitz, au fost surprinși în timp ce se bucurau de soare și valuri la plajă, în ipostaze incendiare.

Aflați în St. Barts, cei 2 au făcut un adevărat show, care a fost surprins de paparazzi. În vârstă de 52 de ani, Klum și-a pus în evidență formele de invidiat într-un bikini negru, dar a preferat să facă plajă topless.

Klum și Kaulitz au părut mai îndrăgostiți ca oricând și nu și-au putut dezlipi mâinile unul de pe altul, scrie Daily Mail.

Kaulitz a purtat o pereche de pantaloni de plajă negru, cu un tipar alb.

Cei 2 s-au căsătorit pe 22 februarie 2019 și urmează să își serbeze cea de-a 7-a aniversare în doar câteva săptămâni.

Heidi Klum și soțul cu 17 ani mai tânăr nu și-au putut dezlipi mâinile unul de pe altul în public

Klum și Kaulitz, care e cu cea 17 ani mai tânăr decât soția sa celebră, s-au logodit după 1 an de relație și s-au căsătorit pe un iaht de lux.

Kaulitz face parte din trupa Tokio Hotel și e văzut adesea în vacanță alături de Klum și de fratele său geamăn, Bill.

Modelul celebru publică des pe rețelele de socializare momente din viața sa alături de soț. Cu doar câteva zile în urmă a publicat pe Instagram imagini de la o seară romantică petrecută în New York.

Klum a fost căsătorită anterior cu cântărețul britanic Seal între 2005 și 2014. Foștii soți au împreună fiii Henry, 20 de ani, Johan, 19 ani, și Lou, 16 ani.

În timpul căsniciei lor, artistul în vârstă de 62 de ani a adoptat-o și pe fiica ei, Leni, acum în vârstă de 21 de ani, pe când aceasta avea 5 ani.

Heidi Klum susține că „a crescut într-un mediu cu multă nuditate”

Klum a declarat în 2024 că „a crescut într-un mediu cu multă nuditate” și îi încurajează și pe alții să se dezbrace pe plajă. Aceasta nu e prima dată când e surprinsă topless la plajă.

„E atât de amuzant câți oameni vorbesc despre asta,” a declarat Klum după ce au fost publicate imagini în care apare topless în timpul vacanțelor și fanii s-au arătat surprinși pe rețelele de socializare. „Ar trebui să încerce și ei la un moment dat.”

Ea a menționat, de asemenea, că atunci când au fost făcute fotografiile în care apărea dezbrăcată, se afla într-un loc unde nuditatea pe plajă e permisă.

„Chiar dacă sunt cetățean american, sunt și foarte europeană, așa că am crescut cu multă nuditate pe plajă,” a explicat modelul.

„Pentru mine nu e mare lucru. În plus, eram pe o insulă franceză și, dacă te uiți în jur, majoritatea femeilor stau topless, deci este ceva foarte obișnuit,” a declarat Klum. „Nu e ca și cum aș face ceva ciudat. Și merg întotdeauna pe plajă atunci când nu sunt mulți oameni. Așa că simt că ajung în astfel de situații când nu e nimeni în jur.”