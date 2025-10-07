Antena Căutare
Heidi Klum, rochia transparentă cu care a eclipsat pe toată lumea pe covorul roșu. Cum arată ținuta ei surprinzătoare

Heidi Klum, celebrul model în vârstă de 52 ani, a făcut furori la Paris Fashion Week atunci când a apărut purtând o rochie complet transparentă.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 07 Octombrie 2025, 08:20 | Actualizat Marti, 07 Octombrie 2025, 09:22
Admiratorii ei nu aveau cum să nu observe că modelul are în continuare un corp fără cusur și că arată mult mai tânără pentru vârsta ei. | Profimedia

Pentru unii, ținuta a fost una exagerată, în timp ce alții au apreciat curajul modelului de a purta o rochie atât de îndrăzneață.

Rochia ei, din plasă albă, complet transparentă, este o creație a celebrului brand Vetements. Vedeta, complet încrezătoare, a îmbrăcat această rochie arătând că e mândră de formele ei.

Heidi Klum, rochia transparentă cu care a atras toate privirile

Deși a fost conștientă că va avea bustul la vedere, ea nu s-a sfiit să pozeze la panou, acolo unde a atras toate privirile și blițurile fotografilor.

Cu un zâmbet larg, o pereche de ochelari de soare negri și un slip tanga alb pe sub rochie, Heidi Klum s-a lăsat privită și pozată din toate unghiurile.

Încrezătoare în feminitatea ei și dornică să își arate corpul, celebrul model a pășit cu o atitudine de divă în lumina reflectoarelor.

Rochia transparentă i-a pus în evidență talia subțire, picioarele lungi și sexy, dar și bustul generos. Admiratorii ei nu aveau cum să nu observe că modelul are în continuare un corp fără cusur și că arată mult mai tânără pentru vârsta ei.

Vedeta a ales să lase rochia să fie piesa centrală și nu a purtat alte accesorii. Nici pantofii ei cu toc nu au atras atenția, fiind foarte bine camuflați sub rochia lungă.

Înainte de a poza singură la panou, Heidi a fost surprinsă de fotografi și alături de fiica ei, Leni, care a moștenit cele mai frumoase trăsături de la mama ei.

La Săptămâna Modei de la Paris, Heidi Klum a defilat și în cadrul show-ului L’Oreal Paris intitulat „You’re Worth It”. Modelul a purtat o rochie lungă, neagră, cu despicătură pe picior și decolteu adânc, iar ca accesoriu de bază a ales un pandantiv metalic în formă de floare.

Pe podium au mai urcat și alte celebrități precum Andie MacDowell, Kendall Jenner și Helen Mirren.

Mereu adepta ținutelor excentrice, sexy și revelatoare, Heidi Klum a devenit cunoscută de-a lungul carierei sale ca model pentru aparițiile sale fără cusur și extrem de îndrăznețe. Nu este prima oară când a demonstrat că e dispusă să își arate corpul aproape gol.

Mulți dintre fanii celebrului model au văzut-o de multe ori și pe fiica ei, Leni, în ipostaze extrem de sexy, semn că moștenește de la mama ei atitudinea și mândria pentru corpul pe care îl are.

Leni nu s-a sfiit să apară într-o campanie pentru un brand de lenjerie intimă alături de mama ei, purtând amândouă lenjerii transparente. După ce modelul în vârstă de 52 ani a fost criticat aspru pentru felul felul în care își educă fiica, Heidi a simțit să le dea o replică celor care o judecă.

„Sunt mândră de fiica mea. Ea e perfect în regulă cu mine așa cum sunt. Eu am fost mereu deschisă în privința corpului meu. Când stau la soare în curte, e posibil să nu port sutien. Sunt europeană… Copiii mei mă știu doar așa și probabil sunt mai relaxați cu propriul corp datorită acestui lucru”, a spus Heidi într-un interviu pentru publicația People.

Se pare că frumosul model nu este dispusă să se supună normelor impuse de societate și este una dintre vedetele îndrăznețe, care dorește să se afirme mereu, exact așa cum e ea, fără să îi fie teamă de prejudecăți.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

