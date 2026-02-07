Imaginea din copilărie cu Mircea Radu care i-a înduioșat pe fani. Cum arăta pe atunci prezentatorul emisiunii Din Dragoste

Mircea Radu, fostul prezentator TV, a postat recent pe rețelele de socializare o imagine din copilărie care i-a înduioșat pe fani.

Prezentatorul TV a ales să îi aducă recent un omagiu mamei sale. | Instagram

Mircea Radu a devenit faimos datorită șarmului său pe vremea când era prezentatorul emisiunii Din Dragoste. De atunci, omul de televiziune a lucrat la mai multe proiecte, bucurându-se de o carieră de succes în acest domeniu.

Emisiunea Din Dragoste l-a făcut pe celebrul prezentator TV să devină cel mai râvnit burlac din România.

Imaginea cu Mircea Radu din copilărie care i-a înduioșat pe fani

Chiar dacă în prezent nu mai e în centrul atenției publicului, Mircea Radu continuă să fie prezentator TV și postează adesea imagini cu invitații săi care îi onorează invitația la emisiune.

Pe lângă succesul pe care îl are în plan profesional, Mircea Radu se poate considera un bărbat norocos și când vine vorba de viața lui personală.

El trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de soția sa, alegând să fie mult mai discret în ceea ce privește relația lor. De când s-a retras din lumina reflectoarelor, omul de televiziune preferă să își țină viața privată departe de ochii curioșilor și ai presei.

El și frumoasa lui soție, Raluca, s-au căsătorit în anul 2012 și au acum împreună o fată și un băiat. Mircea Radu preferă să își țină familia departe de lumina reflectoarelor și foarte rar vorbește despre soția și copiii lor, Tudor și Clara.

Mircea Radu și soția sa s-au mutat la Piatra Neamț de mai multă vreme, renunțând la viața aglomerată din Capitală. Pe lângă munca lui în televiziune, acesta oferă și consultanță juridică mai multor firme și, în timpul liber, se ocupă de noua lui pasiune, grădinăritul. Casa lor cu o curte mare îi solicită toată atenția când vine vorba de îngrijit livada și restul plantelor din grădină.

Recent, Mircea Radu a postat pe contul lui de Instagram o fotografie alb-negru din copilărie, în care el era doar un bebeluș în brațele mamei sale. El a ales să împărtășească această imagine cu urmăritorii săi pentru că i-a adus un omagiu mamei sale care a murit în urmă cu mai mulți ani.

Postarea lui emoționantă a atras imediat atenția fanilor care i-au transmis cele mai sincere și emoționante urări în secțiunea de comentarii.

