Cătălin Botezatu deține un penthouse spectaculos într-un complex rezidențial de lux din Dubai.

Imagini cu apartamentul lui Cătălin Botezatu din Dubai. Se află la etajul 54 al unui zgârie-nori și l-a costat o avere | Captură Instagram

Cătălin Botezatu este renumit pentru stilul de viață extravagant. Celebrul designer a investit, de-a lungul timpului, în modă, evenimente, dar și în proprietăți exclusiviste, iar una dintre cele mai importante achiziții se află în Dubai, potrivit Cancan.

Vedeta deține un penthouse situat la etajul 54 al unui complex rezidențial de lux, pentru care ar fi plătit peste 350.000 de euro, notează sursa citată mai sus.

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Cum arată apartamentul lui Cătălin Botezatu din Dubai

Locuința de lux din Emiratele Arabe Unite reprezintă una dintre investițiile sale imobiliare importante. Apartamentul se află într-un complex conceput pentru un stil de viață exclusivist, care pune la dispoziția locatarilor numeroase facilități.

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Printre acestea se numără o grădină tropicală, piscine și spații dedicate evenimentelor, dar și magazine aflate în interiorul complexului. Astfel, cei care locuiesc acolo au acces la o serie de servicii, chiar în incinta proprietății, potrivit Cancan.

IMAGINI AICI:

Locuința lui Cătălin Botezatu se află la etajul 54, apartamentul oferind o panoramă spectaculoasă asupra clădirilor emblematice din Dubai și a zonei de coastă.

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Locuința este amenajată într-un stil elegant și modern, Cătălin Botezatu optând pentru spații luminoase și o combinație de tonuri deschise, precum alb și crem. Deși decorul păstrează o linie minimalistă, mobilierul și finisajele oferă apartamentului un aspect sofisticat.

Penthouse-ul dispune de un living, mai multe dormitoare, o baie și un dressing, toate de dimensiuni considerabile. Compartimentarea locuinței a fost gândită astfel încât proprietatea să ofere atât confort, cât și intimitate, mai notează sursa citată mai sus.

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„Am luat apartamentul de mult. Acum, vin doar cu treabă (…) La ultimul etaj sunt păsări care zboară. Aș putea spune că următoarea prezentare o fac la mine acasă (…) Apartamentele cumpărate acum vor avea o valoare extraordinară peste doar câteva luni. Sunt oferte de nerefuzat”, spunea Cătălin Botezatu, în cadrul unui interviu acordat în urmă cu ceva timp, citat de Cancan.

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