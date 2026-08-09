Verdictul lui Cătălin Botezatu despre garderoba lui Nicușor Dan. Ce spune designerul după ce a analizat ținutele președintelui

Cătălin Botezatu a analizat ținutele lui Nicușor Dan și a explicat cine este responsabil pentru imaginea vestimentară a președintelui.

Cătălin Botezatu, verdict despre ținutele lui Nicușor Dan

Cătălin Botezatu a vorbit despre ținutele purtate de președintele Nicușor Dan de când acesta a ajuns în cea mai importantă funcție din stat. Designerul a analizat aparițiile șefului statului și a ținut să facă o precizare importantă: în opinia sa, responsabilitatea pentru imaginea vestimentară a unui președinte nu îi aparține în totalitate acestuia, ci și, în primul rând, specialistului care se ocupă de stilul său.

Creatorul de modă consideră că persoanele care ocupă funcții importante în stat ar trebui să acorde o atenție deosebită imaginii publice și să apeleze la specialiști atunci când își aleg ținutele. Potrivit lui Cătălin Botezatu, un președinte nu mai poate avea aceeași libertate în ceea ce privește vestimentația precum o persoană care nu ocupă o funcție publică.

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Designerul a comentat recent mai multe dintre ținutele purtate de Nicușor Dan și a explicat că, atunci când vine vorba despre aparițiile oficiale, există anumite reguli de etichetă care ar trebui respectate.

Ce spune designerul după ce a analizat ținutele președintelui

„Nu putem să ne dăm cu părerea despre președinte, ci despre stilistul președintelui. Dacă președintele și soția lui gafează, nu sunt ei de vină, ci stilistul lor. Dacă ei țin morțiș să se îmbrace într-un anumit fel și să încalce eticheta, atunci e grav, pentru că atât timp cât ești președinte sau prim-ministru nu ai voie să faci ce vrei, nu mai ești de capul tău. Te lași pe mâinile celor care au grijă de tine și de imaginea ta, inclusiv din punct de vedere stilistic”, a spus Cătălin Botezatu pentru Viva.

Declarațiile designerului vin în contextul în care aparițiile vestimentare ale persoanelor publice sunt analizate constant, iar ținutele politicienilor nu fac excepție. În cazul unui șef de stat, fiecare apariție oficială poate transmite un mesaj, motiv pentru care vestimentația trebuie aleasă cu atenție.

Cătălin Botezatu este cunoscut pentru opiniile sale tranșante atunci când vine vorba despre modă. De-a lungul timpului, designerul a analizat ținutele mai multor vedete și influenceri din România. Dacă unii au apreciat sinceritatea sa, alții i-au reproșat că este prea dur în exprimare.

În ceea ce îl privește pe Nicușor Dan, Botezatu atrage atenția că imaginea unui președinte trebuie tratată cu seriozitate, iar sfatul unui specialist poate face diferența între o apariție potrivită și una care încalcă regulile de etichetă.