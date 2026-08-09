Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Verdictul lui Cătălin Botezatu despre garderoba lui Nicușor Dan. Ce spune designerul după ce a analizat ținutele președintelui

Verdictul lui Cătălin Botezatu despre garderoba lui Nicușor Dan. Ce spune designerul după ce a analizat ținutele președintelui

Cătălin Botezatu a analizat ținutele lui Nicușor Dan și a explicat cine este responsabil pentru imaginea vestimentară a președintelui.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 09 August 2026, 13:38 | Actualizat Duminica, 09 August 2026, 13:45
Galerie
Verdictul lui Cătălin Botezatu despre garderoba lui Nicușor Dan. Ce spune designerul după ce a analizat ținutele președintelui | Hepta
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Cătălin Botezatu, verdict despre ținutele lui Nicușor Dan

Cătălin Botezatu a vorbit despre ținutele purtate de președintele Nicușor Dan de când acesta a ajuns în cea mai importantă funcție din stat. Designerul a analizat aparițiile șefului statului și a ținut să facă o precizare importantă: în opinia sa, responsabilitatea pentru imaginea vestimentară a unui președinte nu îi aparține în totalitate acestuia, ci și, în primul rând, specialistului care se ocupă de stilul său.

Creatorul de modă consideră că persoanele care ocupă funcții importante în stat ar trebui să acorde o atenție deosebită imaginii publice și să apeleze la specialiști atunci când își aleg ținutele. Potrivit lui Cătălin Botezatu, un președinte nu mai poate avea aceeași libertate în ceea ce privește vestimentația precum o persoană care nu ocupă o funcție publică.

Citește și: Ținuta elegantă purtată de partenera lui Nicușor Dan la deschiderea Romanian Fashion Week.La ce sumă se ridică piesa vestimentară

Articolul continuă după reclamă

Designerul a comentat recent mai multe dintre ținutele purtate de Nicușor Dan și a explicat că, atunci când vine vorba despre aparițiile oficiale, există anumite reguli de etichetă care ar trebui respectate.

Ce spune designerul după ce a analizat ținutele președintelui

„Nu putem să ne dăm cu părerea despre președinte, ci despre stilistul președintelui. Dacă președintele și soția lui gafează, nu sunt ei de vină, ci stilistul lor. Dacă ei țin morțiș să se îmbrace într-un anumit fel și să încalce eticheta, atunci e grav, pentru că atât timp cât ești președinte sau prim-ministru nu ai voie să faci ce vrei, nu mai ești de capul tău. Te lași pe mâinile celor care au grijă de tine și de imaginea ta, inclusiv din punct de vedere stilistic”, a spus Cătălin Botezatu pentru Viva.

Declarațiile designerului vin în contextul în care aparițiile vestimentare ale persoanelor publice sunt analizate constant, iar ținutele politicienilor nu fac excepție. În cazul unui șef de stat, fiecare apariție oficială poate transmite un mesaj, motiv pentru care vestimentația trebuie aleasă cu atenție.

Cătălin Botezatu este cunoscut pentru opiniile sale tranșante atunci când vine vorba despre modă. De-a lungul timpului, designerul a analizat ținutele mai multor vedete și influenceri din România. Dacă unii au apreciat sinceritatea sa, alții i-au reproșat că este prea dur în exprimare.

+2
Mai multe fotografii

În ceea ce îl privește pe Nicușor Dan, Botezatu atrage atenția că imaginea unui președinte trebuie tratată cu seriozitate, iar sfatul unui specialist poate face diferența între o apariție potrivită și una care încalcă regulile de etichetă.

Ioana Țiriac, vacanță exclusivistă în Saint-Tropez! Prețul pentru o singură noapte la hotelul cu aspect de castel unde a... Cum arată casa în care locuiesc Valerie Lungu și Alex Gâlcă de la Asia Express - Drumul Mătăsii. Imagini superbe din loc...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Ce nu mănâncă niciodată David Popovici, pentru a se menţine într-o formă fizică perfectă Ce nu mănâncă niciodată David Popovici, pentru a se menţine într-o formă fizică perfectă
Observatornews.ro Industria care are nevoie disperată de angajaţi tineri. Nu ai nevoie de facultate pentru salarii cu şase cifre Industria care are nevoie disperată de angajaţi tineri. Nu ai nevoie de facultate pentru salarii cu şase cifre
Antena 3 Poliţia şi radarele ar putea să nu mai fie raportate pe Waze. Decizia Curţii de Justiție a Uniunii Europene care i-ar afecta pe şoferi Poliţia şi radarele ar putea să nu mai fie raportate pe Waze. Decizia Curţii de Justiție a Uniunii Europene care i-ar afecta pe şoferi
SpyNews Gabriela Cristea și-a schimbat look-ul. Cum arată acum prezentatoarea TV Gabriela Cristea și-a schimbat look-ul. Cum arată acum prezentatoarea TV
Urmărește-l pe Mads Mikkelsen într-un rol memorabil. Vezi filmul premiat la Oscar „Încă un rând" în AntenaPLAY. O poveste captivantă despre alegeri și sensul vieții!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Urmărește-l pe Mads Mikkelsen într-un rol memorabil. Vezi filmul premiat la Oscar „Încă un rând" în AntenaPLAY. O poveste captivantă despre alegeri și sensul vieții!
Comentarii


Citește și
Anamaria Pordan a vorbit pentru prima dată despre relația cu tatăl lui Ronald Gavril. Cum se înțelege cu „socrul” său
Anamaria Pordan a vorbit pentru prima dată despre relația cu tatăl lui Ronald Gavril. Cum se înțelege cu...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Paula Chirilă, declarația de dragoste care îți taie răsuflarea! Ce i-a transmis logodnicului ei: „Locul meu preferat ești tu”
Paula Chirilă, declarația de dragoste care îți taie răsuflarea! Ce i-a transmis logodnicului ei: „Locul meu...
Cât de mult a crescut Berat Rüzgar Özkan, micuțul din Moștenirea. Cum arată astăzi
Cât de mult a crescut Berat Rüzgar Özkan, micuțul din Moștenirea. Cum arată astăzi Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Cine este românca prezentă pe scenă lângă Trump la finala Mondialului: „Când a venit la mine Yamal… am leșinat!”
Cine este românca prezentă pe scenă lângă Trump la finala Mondialului: „Când a venit la mine Yamal… am... AntenaSport
Brigitte Macron, decizie radicală după ce femeile care au susținut că ea s-a născut bărbat au fost achitate. Ce hotărâre a luat Prima Doamnă a Franței
Brigitte Macron, decizie radicală după ce femeile care au susținut că ea s-a născut bărbat au fost achitate. Ce... Elle
Gabriela Cristea și-a schimbat look-ul. Cum arată acum prezentatoarea TV
Gabriela Cristea și-a schimbat look-ul. Cum arată acum prezentatoarea TV Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros HelloTaste.ro
Un moldovean care muncea în Italia doar de o zi a fost lăsat să moară pe şantier de 6 români. Aceștia riscă acum închisoarea
Un moldovean care muncea în Italia doar de o zi a fost lăsat să moară pe şantier de 6 români. Aceștia riscă... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din august 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din august 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
PNL vrea sesiune parlamentară extraordinară pentru legile PNRR! ”România nu își permite să piardă miliarde de euro!”
PNL vrea sesiune parlamentară extraordinară pentru legile PNRR! ”România nu își permite să piardă miliarde... BZI
Vom avea apă după program: curge în ianuarie și februarie, se oprește din august până în noiembrie
Vom avea apă după program: curge în ianuarie și februarie, se oprește din august până în noiembrie Jurnalul
Connect-R, despre relația cu Misha după divorț: „Nu putea să aibă o mamă mai bună!”
Connect-R, despre relația cu Misha după divorț: „Nu putea să aibă o mamă mai bună!” Kudika
Profetul Apocalipsei, previziune cutremuratoare pentru final de an. Ce se va intampla cu LUMEA e TERIBIL
Profetul Apocalipsei, previziune cutremuratoare pentru final de an. Ce se va intampla cu LUMEA e TERIBIL Redactia.ro
Meseriile fără studii, plătite cu 250.000 € pe an. Riscurile sunt uriașe, însă companiile recrutează masiv
Meseriile fără studii, plătite cu 250.000 € pe an. Riscurile sunt uriașe, însă companiile recrutează masiv Observator
Cauze ascunse ale oboselii cronice în rândul persoanelor cu joburi sedentare la birou
Cauze ascunse ale oboselii cronice în rândul persoanelor cu joburi sedentare la birou MediCOOL
Fursecuri cu lămâie și afine, ideale ca desert simplu de vară
Fursecuri cu lămâie și afine, ideale ca desert simplu de vară HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să recunoști și să tratezi problemele de vedere la copii
Cum să recunoști și să tratezi problemele de vedere la copii DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x