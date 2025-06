Pepe a dezvăluit cum a reușit să slăbească fără să țină regim alimentar. Ce reguli simple a urmat artistul pentru a-și transforma silueta fără să renunțe la micile plăceri definitiv.

Pepe, unul dintre cei mai îndrăgiți artiști de la noi, a vorbit deschis despre modul în care a reușit să slăbească 10 kilograme fără a ține cont de o anumită dietă sau regim alimentar.

Transformarea fizică impresionantă i-a făcut curioși pe cei care îl îndrăgesc, iar prezentatorul de la Te cunosc de undeva nu s-a ferit să recunoască care sunt regulile simple de care a ținut cont pentru a ajunge la forma fizică dorită.

Pepe a slăbit 10 kg fără dietă. Regulile simple de care a ținut cont

Cântărețul a fost prezent la concertul aniversal al lui Connect-R de la Sala Palatului, unde a oferit un moment inedit, dar și câteva declarații atât despre transformarea sa fizică, cât și despre fiica lui, Maria, care practică handbal de performanță și care îl face mândru pe tatăl său ori de câte ori are ocazia.

Întrebat despre forma sa fizică actuală, Pepe a povestit cum a reușit să slăbească doar prin a ține cont de câteva reguli simple, de care ar putea să țină cont oricine își dorește să scape de kilogramele în plus.

„De câte ori am timp [ n.r. merg la sală ]. Am avut poate perioade când am lipsit mai mult. Acum, în ultima perioadă am fost de patru ori pe săptămână. Toată viața am făcut sport! Am slăbit vreo 10 kilograme. Cu box și atât. Am avut un pic grijă cu alimentația noaptea, dar în rest nu pot să mănânc. Da [ n.r. gătesc pentru copii ], dar am avut grijă să nu mănânc mult noaptea, dar dacă faci mișcare e ok” a explicat acesta într-un interviu acordat pentru Click!.

Cât despre fiica cea mare, acesta a vorbit cu multă admirație, recunoscând că Maria este extrem de conștiincioasă și perfecționistă. Artistul s-a declarat impresionat de motivația pe care o are la vârsta ei, însă aceeași determinare se poate observa și în cazul său, având în vedere că a reușit să obțină schimbările fizice pe care și le-a dorit.

„Maria nu e în sală pentru că e la antrenament. Ea e singura care lipsește, Rosa este în sală. Pentru că mâine ea pleacă în turneu, s-a calificat, a ieșit pe locul întâi în București și s-a calificat pe țară. Speră să ia aurul, e în primele 16 echipe. E foarte serioasă!” a mărturisit acesta, dezvăluind motivul pentru care fata lui cea mare nu s-a prezentat la concert.

„De trei ani și ceva, problema e că a luat-o atât de în serios, încât nici măcar pentru un eveniment în familie, că e ziua de naștere a cuiva sau un eveniment ca astăzi, un concert Connect-R în care cântă și tati, și ea totuși se ține de antrenament și îmi zice singură că nu are cum să lipsească de la niciun antrenament. E foarte conștiincioasă, și-a găsit drumul în viață. Ea se ține de antrenamente. Și îmi zice: «Nu te superi că nu vin, nu?»” a mai adăugat acesta.

