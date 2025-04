Ioana Tufaru este însărcinată din nou, la 48 de ani. Cum a primit fiica Andei Călugăreanu vestea neașteptată

Ioana Tufaru, fiica Andrei Călugăreanu, este însărcinată din nou. În vârstă de 48 de ani, aceasta recunoaște că nu se simte pregătită să devină mamă pentru a doua oară.

Invitată într-un podcast, fiica regretatei Anda Călugăreanu, a anunțat că este însărcintă în două luni și jumătate. Ioana Tufaru este deja mămica unui băiețel, în vârstă de 9 ani, despre care spune că își dorea demult un fărțior sau o surioară. Cu toate acestea, vestea că așteaptă încă un copil a luat-o pe nepregătite și în plus, având în vedere vârsta pe care o are, este îngrijorată.

Ioana Tufaru, fiica Andei Călugăreanu, însărcinată din nou: „Nu prea aș fi pregătită pentru încă unul”

Ioana Tufaru a declarat că nu se aștepta să mai aștepta să fiu din nou însărcinat la 48 de ani. Potrivit declarațiilor sale, aceasta a mers la medic pentru a investiga o anumită problemă și așa a aflat că ar putea deveni mamă din nou. În urma unu test de sarcină, bănuiala ei s-a confirmat.

„Prima dată am crezut, ținând cont de vârstă, că eu fac 48 de ani în decembrie, că or fi ceva semne că se termină perioada lunară. Nu a fost așa. M-am dus la doctor și el era vag. Cel mai sfânt pe lumea asta e testul, care a confirmat două liniuțe. Dacă Dumnezeu așa a vrut...”, a povestit ea.

Ioana spune că încă nu i-a dat vestea fiului său, Luca, dar că acesta îşi dorea un frăţior sau o surioară, de multă vreme.

„Toată lumea mă întreba ce fac, îl las pe Luca așa să crească singur? Zic că na, dacă o fi să fie... Și Luca îmi mai spune câteodată că vrea și el un frățior sau o surioară. Au fost și lucrurile așa cum au fost, dar uite că se pare că s-a întâmplat minunea. A trimis-o Dumnezeu. Sunt însărcinată!” a spus Ioana Tufaru.

În plus, fiica Andei Călugăreanu așteaptă să vadă cum evoluează sarcina. Aceasta a mărturisit că este îngrijorată ca ar putea avea probleme din cauza vârstei.

„Mi-e teamă și că nu pot să duc sarcina până la capăt, din cauza vârstei înaintate și a problemelor de sănătate, care știm bine că sunt”, a adăugat Ioana Tufaru. „Eu, sincer, nu prea aș fi pregătită pentru încă unul, că eu de abia îi fac față lui Luca. Nu știu cum o să îi fac față unuia mic. Nu sunt pregătită psihic”, a mărturisit Ioana Tufaru, a mai precizat ea.

Ce pensie primește Ioana Tufaru de la statul român

Într-o apariție recentă într-o emisiune online, Ioana Tufaru a exprimat nemulțumirea față de suma mică a pensiei pe care o primește lunar de la stat. Aceasta afirmă că banii abia ajung pentru a acoperi cheltuielile de chirie, iar situația devine și mai dificilă având în vedere nevoile medicale ale soțului său și necesitatea de a-și crește copilul.

„Soțul meu are probleme groaznice cu inima și cu plămânii, are niște fibrilații foarte nasoale. Ia tratament, trebuie să îl ia toată viața, că nu are încotro. Costă și tratamentul, dar ne chinuim și așa. Are pensia exact cât o am și eu, 1281 de lei. Nu poți să trăiești în România cu banii ăștia, mai ales dacă ai și un copil. Numai chiria costă toată pensia mea, adică 1200 lei. Salariul soțului e minim pe economie', a spus Ioana Tufaru.

Soțul ei, Ionuț Mardare, care suferă de probleme de sănătate grave, lucrează ca agent de pază, dar pensia sa este la fel de mică ca și a ei. Cu toate acestea, Ioana Tufaru a fost criticată în trecut pentru lipsa sa de angajare, afirmând că nu este capabilă să lucreze din cauza stării sale de sănătate precare. Ea primește o pensie specială și, înainte, lucra ca figurant în teatru, potrivit viva.ro.

În trecut, Ioana Tufaru a dezvăluit că primește aproximativ 700 de lei lunar din drepturile de autor ale mamei sale, Anda Călugăreanu, sumă pe care o consideră importantă pentru a-și susține cheltuielile, chiar dacă nu este una semnificativă.