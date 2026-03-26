Irina Ponta, fiica lui Victor Ponta și Dacianei Sârbu, a împlinit 18 ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis mama ei

Irina Ponta, fiica lui Victor Ponta și a Dacianei Sârbu, a devenit majoră. Cu această ocazie specială, mama ei i-a transmis un mesaj emoționant pe rețelele sociale.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 26 Martie 2026, 14:08 | Actualizat Joi, 26 Martie 2026, 14:55
Irina Ponta, fiica lui Victor Ponta și a Dacianei Sârbu, a devenit majoră

Ziua de 25 martie este foarte specială pentru Victor Ponta și Daciana Sârbu. La această dată s-a născut fiica lor, Irina Ponta, care a împlinit frumoasa vârstă de 18 ani în urmă cu o zi, chiar de Buna Vestire.

Evenimentul a venit cu motive de bucurie pentru familia fostul premier al României, după momentele dificile din ultima perioadă. Fiica cea mare a lui Victor Ponta și a Dacianei Sârbu se afla în Dubai atunci când războiul din Orientul Mijlociu a izbucnit.

Mai mult, tinerei i-a fost refuzat accesul la bordul unui avion care zbura spre România, însă părinții ei au depus eforturi mari pentru a o aduce acasă. În cele din urmă, Irina a reușit să ajungă în siguranță, în țară.

Ce mesaj emoționant a transmis Daciana Sârbu de ziua fiicei sale, Irina Ponta

Pentru că este foarte activă pe rețelele sociale, Daciana Sârbu le-a transmis prietenilor virtuali că ziua de 25 martie este deosebită pentru ea, mai ales anul acesta, deoarece fetița ei a devenit majoră.

Irina Ponta începe o nouă etapă a vieții sale. Împlinirea vârstei de 18 ani vine la pachet cu mai multe responsabilități, trecând de la adolescență la maturitate. Cu această ocazie specială, mama ei a asigurat-o, printr-un mesaj emoționant pe rețelele sociale, că o să-i fie alături în orice situație.

„Sunt cea mai mândră și fericită mamă. Te iubesc mai mult decât orice și abia aștept să fiu alături de tine în timp ce pășești în acest nou capitol al vieții tale. Nu va trebui niciodată să te întrebi dacă sunt acolo. Indiferent unde te poartă viața sau ce alegi, voi fi mereu lângă tine. De fiecare dată. La mulți ani pentru cei 18 ani, copilul meu drag!”, a scris Daciana Sârbu în dreptul unei postări de pe rețelele sociale.

Postarea Dacianei Sârbu a strâns mai bine de 2 mii de like-uri și o mulțime de reacții din partea prietenilor virtuali. Aceștia i-au transmis urări și cuvinte de laudă Irinei Ponta.

Colaj cu Irina Ponta alături de Victor Ponta și Daciana Sârbu

„La mulți ani fabuloși! Viața să îi fie bogată în momente speciale, în ani frumoși, prieteni, zâmbete și în momente unice, pe care viața să le transforme în amintiri de neuitat”, „Îți doresc multă sănătate, zâmbete sincere și oameni buni alături, care să-ți lumineze fiecare zi.” sau „La mulți ani! Să îi fie viața un șirag de momente frumoase.”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.

