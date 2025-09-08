Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Daciana Sârbu, prima imagine cu noul iubit după divorțul de Victor Ponta. Ipostaza romantică în care au apărut cei doi

Daciana Sârbu, prima imagine cu noul iubit după divorțul de Victor Ponta. Ipostaza romantică în care au apărut cei doi

Daciana Sârbu s-a afișat la un eveniment alături de noul ei partener, semn că a început un capitol nou în viața personală.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 08 Septembrie 2025, 14:25 | Actualizat Luni, 08 Septembrie 2025, 15:46
Daciana Sârbu, prima imagine cu noul iubit după divorțul de Victor Ponta. Ipostaza romantică în care au apărut cei doi | Captură Instagram

La doar câteva luni după ce s-a aflat despre divorțul de Victor Ponta, Daciana Sârbu pare că trăiește din nou fiorii iubirii. Femeia de afaceri a făcut deja publice primele imagini alături de noul său partener, potrivit Spynews.

Citește și: Victor Ponta, dezvăluiri neașteptate despre divorțul de Daciana Sârbu: „Vinovatul eu sunt 100%”. Ce a spus despre noua relație

Daciana Sârbu iubește din nou, după divorțul de Victor Ponta

Discretă cu viața personală, Daciana Sârbu i-a surprins pe urmăritori când a apărut la un eveniment de gală însoțită de noul iubit, dar și de Irina, fiica din căsnicia cu Victor Ponta.

Articolul continuă după reclamă

Elegantă, Daciana Sârbu a ales să poarte o rochie neagră, lungă, cu părul coafat în bucle lejere. Noul ei partener, alături de care s-a fotografiat într-o ipostază romantică, a optat pentru un costum negru. El s-a remarcat prin tatuajele de pe mână. Totuși, Daciana Sârbu a ales să nu-i dezvăluie identitatea acestuia, postând pe Instagram o imagine în care apar cu spatele, potrivit sursei citate mai sus.

Și Irina Ponta a fost prezentă și a purtat o rochie lungă, neagră, cu decupaje laterale și detalii strălucitoare. Se pare că femeia de afaceri i-a făcut deja cunoștință fiicei sale cu noul ei iubit, integrându-l pe acesta în familie.

FOTO AICI:

Nu se știe de cât timp formează un cuplu cei doi, dar cert este că au fost surprinși împreună de mai multe ori, potrivit Spynews.

Citește și: Ce a spus Daciana Sârbu despre o nouă relație, la scurt timp după ce Victor Ponta s-a afișat cu iubita: „Sunt recunoscătoare”

Cum le-a explicat Daciana Sârbu copiilor despărțirea de Victor Ponta: „Am fost foarte deschiși”

Daciana Sârbu și Victor Ponta au divorțat discret la începutul acestui an, după aproape 20 de ani de căsnicie. Cei doi au ales să gestioneze separarea cu respect reciproc, fără să își expună viața personală în spațiul public.

Într-un interviu pentru Știrile Antena Stars, Daciana Sârbu a mărturisit că fiicele cuplului, dintre care una este adoptată, nu au fost atât de afectate de despărțire, tocmai pentru că lucrurile s-au întâmplat treptat.

„Am fost foarte deschiși, am discutat, nu s-au întâmplat lucrurile brusc. A ajutat foarte mult. Pentru ele suntem o familie în continuare (n.r. – pentru fiicele lor), nu au simțit o schimbare. Cred că sunt chiar recunoscătoare și binecuvântată că avem o relație foarte bună și nu sunt în categoria acelor persoane care trec printr-un proces foarte dificil, din perspectiva copiilor”, a declarat Daciana Sârbu, citată de Libertatea.

Brigitte Pastramă, victorie în instanță împotriva Ralucăi Podea. Ce a declarat soția lui Florin Pastramă... Elena Udrea, alături de fiica ei în prima zi de școală: „Rugăciunile mele au fost ascultate”. Imagini emoționante...
Înapoi la Homepage
AS.ro Ce bea în fiecare zi femeia celebră de 76 de ani care arată ca o adolescentă. Dieta surprinzătoare Ce bea în fiecare zi femeia celebră de 76 de ani care arată ca o adolescentă. Dieta surprinzătoare
Observatornews.ro Tânăr bătut cu bâta şi tăiat cu drujba de rude, la Zărneşti. O fată de 15 ani, implicată în scandal Tânăr bătut cu bâta şi tăiat cu drujba de rude, la Zărneşti. O fată de 15 ani, implicată în scandal

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

A început aventura pe Drumul Eroilor! Urmărește provocările din Asia Express în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 A început aventura pe Drumul Eroilor! Urmărește provocările din Asia Express în AntenaPLAY!
Comentarii


Videoclipul zilei
Începe nebunia, începe Asia Express! Noul sezon se vede din 7 septembrie, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Super Neatza, 8 septembrie 2025. Concursul Viză de Asia: Ce a câștigat Emilia Petcovici
Super Neatza, 8 septembrie 2025. Concursul Viză de Asia: Ce a câștigat Emilia Petcovici Luni, 08.09.2025, 10:17
Asia Express, 7 septembrie 2025. Șoc total în prima noapte de cazare! Concurenții, copleșiți de condițiile de pe insulă Asia Express, 7 septembrie 2025. Șoc total în prima noapte de cazare! Concurenții, copleșiți de condițiile de pe insulă Duminica, 07.09.2025, 21:10 The Ticket, 6 septembrie 2025. Cristina Strecopitov, prima femeie magician din România, cucerește scena cu trucurile sale The Ticket, 6 septembrie 2025. Cristina Strecopitov, prima femeie magician din România, cucerește scena cu trucurile sale Sambata, 06.09.2025, 21:50 Hello Chef, 6 septembrie 2025. Confruntarea dintre Roxana Blenche și chef Samuel. Verdictul, dat de Jean de la Craiova Hello Chef, 6 septembrie 2025. Confruntarea dintre Roxana Blenche și chef Samuel. Verdictul, dat de Jean de la Craiova Sambata, 06.09.2025, 15:00
Mai multe
Citește și
Brigitte Pastramă, victorie în instanță împotriva Ralucăi Podea. Ce a declarat soția lui Florin Pastramă
Brigitte Pastramă, victorie în instanță împotriva Ralucăi Podea. Ce a declarat soția lui Florin Pastramă
Cum să folosești corect lentilele de contact. Instrucțiunile specialiștilor
Cum să folosești corect lentilele de contact. Instrucțiunile specialiștilor Catine.ro
Cum arată și cu ce se ocupă Laura Andreșan, la mai bine de 16 ani de când a decis să se retragă din showbiz
Cum arată și cu ce se ocupă Laura Andreșan, la mai bine de 16 ani de când a decis să se retragă din showbiz
Özge Yağız revine într-un nou proiect profesional alături de actorul Halit Özgür Sarı. Unde va putea fi văzută vedeta
Özge Yağız revine într-un nou proiect profesional alături de actorul Halit Özgür Sarı. Unde va putea fi... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Vasile Iliuță, șeful CJ Călărași, va fi judecat pentru că a plătit o firmă de croitorie să păzească obiectivele din județ: „Bravo lor, băieți deștepți!”
Vasile Iliuță, șeful CJ Călărași, va fi judecat pentru că a plătit o firmă de croitorie să păzească... Libertatea.ro
„Bolojan aruncă România în criză”. Reforma premierului în administrație, desființată: „Am ajuns să avem un stat minimal, securitar”
„Bolojan aruncă România în criză”. Reforma premierului în administrație,... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
A fost nuntă mare în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis la care au participat numeroase vedete
A fost nuntă mare în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis la care au participat... Elle
Cum te influențează Eclipsa totală de Lună din noaptea dintre 7 și 8 septembrie 2025. Nicio zodie nu scapă de schimbări
Cum te influențează Eclipsa totală de Lună din noaptea dintre 7 și 8 septembrie 2025. Nicio zodie nu scapă de... Spynews.ro
Dana Săvuică a ajuns pe masa de operație! „Recuperarea implică edem, echimoze și sensibilitate!”
Dana Săvuică a ajuns pe masa de operație! „Recuperarea implică edem, echimoze și sensibilitate!” BZI
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe priviri! – GALERIE FOTO
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Chec aperitiv cu cașcaval, șuncă și măsline, pentru gustări zilnice
Chec aperitiv cu cașcaval, șuncă și măsline, pentru gustări zilnice HelloTaste.ro
Analiză: Traiul în Europa se degradează. O țară de lângă România are creștere-record, în timp ce veniturile gospodăriilor din UE scad
Analiză: Traiul în Europa se degradează. O țară de lângă România are creștere-record, în timp ce veniturile... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 9 septembrie 2025. Gemenii sunt fericiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 9 septembrie 2025. Gemenii sunt fericiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Surse guvernamentale: Ilie Bolojan vrea să privatizeze și ministerele
Surse guvernamentale: Ilie Bolojan vrea să privatizeze și ministerele Jurnalul
Ce n-ar mai trebui să faci după 40 de ani
Ce n-ar mai trebui să faci după 40 de ani Kudika
Persoanele născute în aceste 6 zile ale lunii, predestinate să fie bogate. Au lipici la bani toată viaţa
Persoanele născute în aceste 6 zile ale lunii, predestinate să fie bogate. Au lipici la bani toată viaţa Playtech
Daciana Sârbu și-a găsit marea dragoste după divorțul de Victor Ponta. Cine este noul iubit ala blondei și prima poză cu cei doi
Daciana Sârbu și-a găsit marea dragoste după divorțul de Victor Ponta. Cine este noul iubit ala blondei și... Redactia.ro
Unde se câștigă cel mai bine în România. Topul celor mai bine plătite joburi
Unde se câștigă cel mai bine în România. Topul celor mai bine plătite joburi Observator
Ce este untul de shea. Cum îl poți folosi
Ce este untul de shea. Cum îl poți folosi MediCOOL
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval HelloTaste
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie ProSport
Povestea mânăstirii în care ar fi fost îngropat Vlad Țepeș, situată la 35 km distanță de București
Povestea mânăstirii în care ar fi fost îngropat Vlad Țepeș, situată la 35 km distanță de București Gandul
Cristian Popescu Piedone își face partid politic! Va candida la Primăria Capitalei?!
Cristian Popescu Piedone își face partid politic! Va candida la Primăria Capitalei?! CanCan
Copilului nu-i pasă de consecințe. Ce este de făcut în acest caz
Copilului nu-i pasă de consecințe. Ce este de făcut în acest caz DeParinti
Camila Cabello a reacționat la reuniunea surpriză a trupei Fifth Harmony, la nouă ani după despărțirea fulgerătoare
Camila Cabello a reacționat la reuniunea surpriză a trupei Fifth Harmony, la nouă ani după despărțirea... ZUTV
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide UseIT
Pâine cu ceapă. O rețetă rustică, dar simplă și ușoară
Pâine cu ceapă. O rețetă rustică, dar simplă și ușoară Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x