Daciana Sârbu s-a afișat la un eveniment alături de noul ei partener, semn că a început un capitol nou în viața personală.

Daciana Sârbu, prima imagine cu noul iubit după divorțul de Victor Ponta. Ipostaza romantică în care au apărut cei doi | Captură Instagram

La doar câteva luni după ce s-a aflat despre divorțul de Victor Ponta, Daciana Sârbu pare că trăiește din nou fiorii iubirii. Femeia de afaceri a făcut deja publice primele imagini alături de noul său partener, potrivit Spynews.

Citește și: Victor Ponta, dezvăluiri neașteptate despre divorțul de Daciana Sârbu: „Vinovatul eu sunt 100%”. Ce a spus despre noua relație

Daciana Sârbu iubește din nou, după divorțul de Victor Ponta

Discretă cu viața personală, Daciana Sârbu i-a surprins pe urmăritori când a apărut la un eveniment de gală însoțită de noul iubit, dar și de Irina, fiica din căsnicia cu Victor Ponta.

Articolul continuă după reclamă

Elegantă, Daciana Sârbu a ales să poarte o rochie neagră, lungă, cu părul coafat în bucle lejere. Noul ei partener, alături de care s-a fotografiat într-o ipostază romantică, a optat pentru un costum negru. El s-a remarcat prin tatuajele de pe mână. Totuși, Daciana Sârbu a ales să nu-i dezvăluie identitatea acestuia, postând pe Instagram o imagine în care apar cu spatele, potrivit sursei citate mai sus.

Și Irina Ponta a fost prezentă și a purtat o rochie lungă, neagră, cu decupaje laterale și detalii strălucitoare. Se pare că femeia de afaceri i-a făcut deja cunoștință fiicei sale cu noul ei iubit, integrându-l pe acesta în familie.

FOTO AICI:

Nu se știe de cât timp formează un cuplu cei doi, dar cert este că au fost surprinși împreună de mai multe ori, potrivit Spynews.

Citește și: Ce a spus Daciana Sârbu despre o nouă relație, la scurt timp după ce Victor Ponta s-a afișat cu iubita: „Sunt recunoscătoare”

Cum le-a explicat Daciana Sârbu copiilor despărțirea de Victor Ponta: „Am fost foarte deschiși”

Daciana Sârbu și Victor Ponta au divorțat discret la începutul acestui an, după aproape 20 de ani de căsnicie. Cei doi au ales să gestioneze separarea cu respect reciproc, fără să își expună viața personală în spațiul public.

Într-un interviu pentru Știrile Antena Stars, Daciana Sârbu a mărturisit că fiicele cuplului, dintre care una este adoptată, nu au fost atât de afectate de despărțire, tocmai pentru că lucrurile s-au întâmplat treptat.

„Am fost foarte deschiși, am discutat, nu s-au întâmplat lucrurile brusc. A ajutat foarte mult. Pentru ele suntem o familie în continuare (n.r. – pentru fiicele lor), nu au simțit o schimbare. Cred că sunt chiar recunoscătoare și binecuvântată că avem o relație foarte bună și nu sunt în categoria acelor persoane care trec printr-un proces foarte dificil, din perspectiva copiilor”, a declarat Daciana Sârbu, citată de Libertatea.