Care este cel mai mare regret al lui Victor Ponta după divorțul de Daciana Sârbu. Ce confesiuni neașteptate a făcut fostul premier

Victor Ponta a vorbit despre cel mai mare regret al său după divorțul de Daciana Sârbu. Fostul premier a oferit detalii neștiute despre despărțirea de mama copiilor săi.

Vestea că Victor Ponta și Daciana Sârbu au divorțat după 19 ani de căsnicie a luat pe toată lumea prin surprindere. Deși au împreună două fetițe minunate, cei doi au ales că este mai bine pentru amândoi să meargă pe drumuri separate.

Încă de la primele zvonuri ale despărțirii, fostul premier a fost destul de discret în ceea ce privește declarațiile. Acum, la câteva luni de la divorț, Victor Ponta scoate la iveală informații neștiute despre relația cu fosta soție.

Speculațiile că politicianul și partenera ei s-au separat au început să apară din 2024. Victor Ponta a preferat să păstreze tăcerea despre acest subiect delicat până de curând, când a confirmat separarea de mama copiilor săi.

Care este cel mai mare regret al lui Victor Ponta după divorțul de fosta soție, Daciana Sârbu

De curând, fostul premier a făcut confesiuni neașteptate despre căsnicia cu Daciana Sârbu. Acesta a dezvăluit că au existat o mulțime de motive care au dus la deteriorarea relației, printre care și lipsa echilibrului între viața personală și profesională.

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că Victor Ponta acordat o mare atenție carierei sale politice, iar din acest motiv a pus familia pe un loc secundar. Mai mult, politicianul a dat de înțeles că regretă divorțul de fosta soție.

„Ceea ce merită fiecare femeie. Mai multă atenție, mai multă grijă, afecțiune, e normal până la urmă. Noi, bărbații, suntem mai pragmatici, mai reci, mai interesați de lucruri… Eu cred și îmi doresc ca orice femeie din lume și pentru că fiicele mele în primul rând, să fie fericite, ori nu le facem întotdeauna fericite. Nu mă dau filosof… Îmi reproșez divorțul de Daciana”, a mărturisit fostul premier, potrivit Antena Stars.

Cum se înțelege Victor Ponta cu cei trei copii ai săi

Victor Ponta este foarte mândru de cei trei copii ai săi. Acesta are un băiat din căsnicia cu Roxana Ponta, dar și două fete din relația cu Daciana Sârbu.

Deși este un tătic împlinit și fericit, fostul premier regretă faptul că nu a petrecut mai mult timp alături de Andrei, Irina și Maria.

„A terminat facultatea anul ăsta (n.r băiatul). Ele sunt fetele noastre și ne ocupăm de ele și le iubim și… Din păcate nu mi-am văzut niciun copil în fiecare zi. Fie că eram procuror, fie că apoi am intrat în politică, călătoresc destul de mult, dar faptul că îi întreb mereu ce fac, ei mă găsesc tot timpul, ne vedem de câte ori putem, facem lucruri împreună…

Irina e acum cu școala că termina liceul și trebuie să meargă la facultate, e agitată, și noi mai agitați decât ea, iar Maria descoperă lumea. La 11 ani are atât de multe curiozități, mai puțin legate de mine sau Daciana, mai mult legate de viața ei proprie și nu-i ușor deloc cu fetele. (…) Nu știu dacă să fiu mai dur sau mai înțelegător”, a mai adăugat Victor Ponta, conform sursei citate mai sus.