Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Care este cel mai mare regret al lui Victor Ponta după divorțul de Daciana Sârbu. Ce confesiuni neașteptate a făcut fostul premier

Care este cel mai mare regret al lui Victor Ponta după divorțul de Daciana Sârbu. Ce confesiuni neașteptate a făcut fostul premier

Victor Ponta a vorbit despre cel mai mare regret al său după divorțul de Daciana Sârbu. Fostul premier a oferit detalii neștiute despre despărțirea de mama copiilor săi.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 18 Septembrie 2025, 14:55 | Actualizat Joi, 18 Septembrie 2025, 15:43
Galerie
Victor Ponta a vorbit despre cel mai mare regret al său după divorțul de Daciana Sârbu | Hepta & Instagram

Vestea că Victor Ponta și Daciana Sârbu au divorțat după 19 ani de căsnicie a luat pe toată lumea prin surprindere. Deși au împreună două fetițe minunate, cei doi au ales că este mai bine pentru amândoi să meargă pe drumuri separate.

Încă de la primele zvonuri ale despărțirii, fostul premier a fost destul de discret în ceea ce privește declarațiile. Acum, la câteva luni de la divorț, Victor Ponta scoate la iveală informații neștiute despre relația cu fosta soție.

Speculațiile că politicianul și partenera ei s-au separat au început să apară din 2024. Victor Ponta a preferat să păstreze tăcerea despre acest subiect delicat până de curând, când a confirmat separarea de mama copiilor săi.

Care este cel mai mare regret al lui Victor Ponta după divorțul de fosta soție, Daciana Sârbu

Articolul continuă după reclamă

De curând, fostul premier a făcut confesiuni neașteptate despre căsnicia cu Daciana Sârbu. Acesta a dezvăluit că au existat o mulțime de motive care au dus la deteriorarea relației, printre care și lipsa echilibrului între viața personală și profesională.

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că Victor Ponta acordat o mare atenție carierei sale politice, iar din acest motiv a pus familia pe un loc secundar. Mai mult, politicianul a dat de înțeles că regretă divorțul de fosta soție.

Citește și: Ce studii are Daciana Sârbu. Fosta soție a lui Victor Ponta și-a deschis o afacere care îi aduce venituri frumoase

„Ceea ce merită fiecare femeie. Mai multă atenție, mai multă grijă, afecțiune, e normal până la urmă. Noi, bărbații, suntem mai pragmatici, mai reci, mai interesați de lucruri… Eu cred și îmi doresc ca orice femeie din lume și pentru că fiicele mele în primul rând, să fie fericite, ori nu le facem întotdeauna fericite. Nu mă dau filosof… Îmi reproșez divorțul de Daciana”, a mărturisit fostul premier, potrivit Antena Stars.

Cum se înțelege Victor Ponta cu cei trei copii ai săi

Victor Ponta este foarte mândru de cei trei copii ai săi. Acesta are un băiat din căsnicia cu Roxana Ponta, dar și două fete din relația cu Daciana Sârbu.

Deși este un tătic împlinit și fericit, fostul premier regretă faptul că nu a petrecut mai mult timp alături de Andrei, Irina și Maria.

Citește și: Care a fost primul loc de muncă al lui Victor Ponta. Ce porecle a primit politicianul de-a lungul timpului: „Diavolul de Băsescu”

„A terminat facultatea anul ăsta (n.r băiatul). Ele sunt fetele noastre și ne ocupăm de ele și le iubim și… Din păcate nu mi-am văzut niciun copil în fiecare zi. Fie că eram procuror, fie că apoi am intrat în politică, călătoresc destul de mult, dar faptul că îi întreb mereu ce fac, ei mă găsesc tot timpul, ne vedem de câte ori putem, facem lucruri împreună…

Colaj cu Victor Ponta și fosta soție, Daciana Sârbu
+5
Mai multe fotografii

Irina e acum cu școala că termina liceul și trebuie să meargă la facultate, e agitată, și noi mai agitați decât ea, iar Maria descoperă lumea. La 11 ani are atât de multe curiozități, mai puțin legate de mine sau Daciana, mai mult legate de viața ei proprie și nu-i ușor deloc cu fetele. (…) Nu știu dacă să fiu mai dur sau mai înțelegător”, a mai adăugat Victor Ponta, conform sursei citate mai sus.

Schimb de cadouri între familia regală britanică și cuplul prezidențial de la Casa Albă.Ce și-au oferit înainte de banch... Câți bani le-a dat Gigi Becali unor elevi din București. Momentul când scoate teancul de bancnote a devenit viral pe int...
Înapoi la Homepage
AS.ro Ce avere are acum milionarul român care merge cu metroul şi care în trecut repara televizoare Ce avere are acum milionarul român care merge cu metroul şi care în trecut repara televizoare
Observatornews.ro Polonia confirmă: Casa lovită de un avion F-16 sau F-35. De ce nu a explodat racheta de 850.000 de euro Polonia confirmă: Casa lovită de un avion F-16 sau F-35. De ce nu a explodat racheta de 850.000 de euro

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Cum arată Ana Baniciu în costum de baie. Artista a plecat în prima vacanță alături de soțul și băiețelul lor: „Am avut emoții”
Cum arată Ana Baniciu în costum de baie. Artista a plecat în prima vacanță alături de soțul și băiețelul...
3 semne zodiacale atrag succesul financiar începând cu 15 septembrie 2025. Află dacă te numeri printre ele
3 semne zodiacale atrag succesul financiar începând cu 15 septembrie 2025. Află dacă te numeri printre ele Catine.ro
Kate Middleton, din nou în doliu. Ce mesaj subtil a transmis prin intermediul bijuteriilor alese
Kate Middleton, din nou în doliu. Ce mesaj subtil a transmis prin intermediul bijuteriilor alese
Michelle Vieth surprinde cu o schimbare drastică de look. Cum arată în prezent vedeta
Michelle Vieth surprinde cu o schimbare drastică de look. Cum arată în prezent vedeta Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Imaginile cu Trump și Melania au făcut înconjurul planetei. Eveniment fără precedent pentru un lider străin
Imaginile cu Trump și Melania au făcut înconjurul planetei. Eveniment fără precedent pentru un lider străin Libertatea.ro
Cum va afecta românii noua creștere de TVA. „Prețurile au urcat cu 15%. Ar însemna închiderea multor afaceri și pierderea a mii de locuri de muncă”
Cum va afecta românii noua creștere de TVA. „Prețurile au urcat cu 15%. Ar însemna... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
A fost nuntă mare în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis la care au participat numeroase vedete
A fost nuntă mare în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis la care au participat... Elle
Toto Dumitrescu a ajuns la Brigada Rutieră. Fiul lui Ilie Dumitrescu, încătușat, e însoțit și de avocatul său | VIDEO
Toto Dumitrescu a ajuns la Brigada Rutieră. Fiul lui Ilie Dumitrescu, încătușat, e însoțit și de avocatul său... Spynews.ro
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem din vacanță – GALERIE FOTO
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem... BZI
Elena Udrea se angajează! „Nu mai vreau să pierd nicio clipă!”
Elena Udrea se angajează! „Nu mai vreau să pierd nicio clipă!” BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Salată caldă de linte cu mere, îmbogățită cu nuci și stafide
Salată caldă de linte cu mere, îmbogățită cu nuci și stafide HelloTaste.ro
Un bărbat încă este în închisoare la 20 de ani după ce a furat de telefon
Un bărbat încă este în închisoare la 20 de ani după ce a furat de telefon Antena3.ro
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone useit
Horoscopul zilei de 15 septembrie 2025. Balanțele își găsesc echilibrul. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 15 septembrie 2025. Balanțele își găsesc echilibrul. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Horoscop săptămânal, 15 - 21 septembrie 2025. Adevărul iese la iveală, indiferent dacă suntem sau nu pregătiți
Horoscop săptămânal, 15 - 21 septembrie 2025. Adevărul iese la iveală, indiferent dacă suntem sau nu pregătiți Jurnalul
George Jaguarul de la Insula Iubirii, mărturisiri emoționante despre copilăria marcată de lipsa tatălui
George Jaguarul de la Insula Iubirii, mărturisiri emoționante despre copilăria marcată de lipsa tatălui Kudika
Cele mai frumoase locuri din România toamna. Frunzele arămii, aerul curat și liniștea naturii, punctele forte
Cele mai frumoase locuri din România toamna. Frunzele arămii, aerul curat și liniștea naturii, punctele forte Playtech
Adriana Bahmuțeanu și-a ales ținuța pentru cununia civilă. De ce va purta o culoare neobișnuită pentru o mireasă
Adriana Bahmuțeanu și-a ales ținuța pentru cununia civilă. De ce va purta o culoare neobișnuită pentru o mireasă Redactia.ro
Tradiţii şi superstiţii de Înălţarea Sfintei Cruci. Ce să nu faci azi, de Ziua Crucii, ca să fii ferit de rele
Tradiţii şi superstiţii de Înălţarea Sfintei Cruci. Ce să nu faci azi, de Ziua Crucii, ca să fii ferit de rele Observator
Remediul rapid pentru tusea persistentă. Acționează imediat și are efecte dovedite
Remediul rapid pentru tusea persistentă. Acționează imediat și are efecte dovedite MediCOOL
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă HelloTaste
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva” ProSport
Localitatea din România în care îți poti cumpăra o CASĂ cu doar 5000 de euro. Terenul are 1264 mp
Localitatea din România în care îți poti cumpăra o CASĂ cu doar 5000 de euro. Terenul are 1264 mp Gandul
Monica Gabor, mesaj PUBLIC pentru Cătălin Botezatu după ce Irina Columbeanu a defilat pentru prima oară pe podium
Monica Gabor, mesaj PUBLIC pentru Cătălin Botezatu după ce Irina Columbeanu a defilat pentru prima oară pe podium CanCan
„Ceașca emoțiilor“ în cazul copiilor. Ce se întâmplă când se golește și cum o poți reumple
„Ceașca emoțiilor“ în cazul copiilor. Ce se întâmplă când se golește și cum o poți reumple DeParinti
Lorde a vorbit despre motivul pentru care și-a acoperit pieptul cu bandă adezivă în piesa „Man of the Year”: „Simțeam că lucrurile ies la suprafață”
Lorde a vorbit despre motivul pentru care și-a acoperit pieptul cu bandă adezivă în piesa „Man of the Year”:... ZUTV
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide UseIT
Pui la cuptor cu pere și ierburi aromatice. Un tablou de toamnă pe farfurie
Pui la cuptor cu pere și ierburi aromatice. Un tablou de toamnă pe farfurie Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x