Restricțiile pe care Daciana Sârbu le-a impus fiicelor sale. Cum se înțelege Victor Ponta cu fetele după divorțul de mama lor

Daciana Sârbu a vorbit despre restricțiile pe care le-a impus fiicelor sale și ale lui Victor Ponta. De asemenea, aceasta a povestit și despre cum se înțelege fostul premier al României cu fetele sale după divorț.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 24 Septembrie 2025, 11:12 | Actualizat Miercuri, 24 Septembrie 2025, 12:03
Daciana Sârbu a vorbit despre restricțiile pe care le-a impus fiicelor sale și ale lui Victor Ponta | Instagram

Deși au trăit o frumoasă poveste de dragoste mai bine de 19 ani, Daciana Sârbu și Victor Ponta au decis să o ia pe drumuri separate. Vestea că nu mai formează un cuplu a luat pe toată lumea prin surprindere.

Pentru că sunt foarte discreți în ceea ce privește viața personală, fostul premier al României și soția lui nu au vorbit prea des despre subiectul delicat. Aceștia au preferat să țină motivul despărțiri departe de ochii curioșilor.

Un lucru este cert, Daciana Sârbu și Victor Ponta au rămas în relații bune de dragul fiicelor lor, Irina și Maria. Aceștia au hotărât de comun acord că fetițele lor trebuie să crească alături de ambii părinți.

Ce restricții le-a impus Daciana Sârbu fiicelor sale

De curând, fosta parteneră a lui Victor Ponta a scos la iveală detalii neștiute despre familia sa. Daciana Sârbu a dezvăluit că există câteva restricții pe care le-a impus fiicelor sale pentru a nu se lăsa influențate de noua modă a telefoanelor mobile și tabletelor.

„Pe Irina nu o monitorizez cât timp stă pe telefon. E mare și ea este în echilibru cu școala, cu pasiunile, a făcut și pictură mult timp, nu avea timp să petreacă prea mult pe telefon. De altfel, i-am luat târziu telefon la 10 ani, un an de zile nici nu l-a folosit. Abia pe la 11 ani a început să se împrietenească cu el. Da, putem vorbi de o adicție în cazul ei, pentru că îl are tot timpul la ea.

La Maria e problema. Ea are setat timp de stat pe tabletă la o oră pe zi. De obicei, ajungem să negociem, o mai lungește cu 5-10 minute pe zi. Nu are telefon deși ea a făcut 10 ani. Am considerat că nu e pregătită. Probabil că o să mai împingem acest moment până pe la 14 ani”, a dezvăluit Daciana Sârbu, potrivit click.ro.

Cum se înțelege Victor Ponta cu fiicele sale după divorțul de mama lor

Chiar dacă a divorțat de soția lui, Victor Ponta are o relație specială cu fiicele sale. De asemenea, Irina și Maria nu au fost afectate de separarea părinților lor deoarece ruptura s-a produs în timp, fără certuri sau neînțelegeri.

„Totul a început de la faptul că am reușit noi doi să rămânem într-un parteneriat pentru binele lor și al nostru. Nu cred că e eficient să porți discuții, războaie pentru situații în care nu mai are sens oricum. Și atunci le-am transmis această stare de echilibru și de bine și lor, chiar și fără să le explicăm.

Eu le-am spus fetelor întotdeauna adevărul și continui s-o fac în orice situație. Asta e baza relației noastre, pe lângă iubire. E important ca ele să știe că și faci ceea ce spui și că spui adevărul, nu-i manipulezi sau nu-i minți.

Nu s-a stabilit un program de vizitare al fetelor, e o dinamică în funcție de nevoile fiecăruia. Nu avem stabilit. Nu s-au schimbat lucrurile din perspectiva asta deloc”, a mai spus Daciana Sârbu, conform sursei citate mai sus.

