Fetița din imagine a devenit una dintre cele mai cunoscute vedete din România. O recunoști?

De Ziua Copilului, numeroase vedete din România și-au încântat fanii cu poze din copilărie și mesaje despre primii lor ani din viață.

Una dintre cele mai cunoscute vedete din România și-a încântat fanii cu o poză din copilărie | Instagram

Printre vedetele care au publicat imagini din copilărie pe 1 iunie se numără și una dintre cele mai cunoscute femei din România.

Acum în vârstă de 39 de ani, vedeta are o carieră impresionantă în televiziune, cu apariții la diferite emisiuni.

În plus, și-a construit o carieră și în mediul online cu aproape 2 milioane de urmăritori pe Instagram, rețeaua pe care a și publicat imaginea.

Vedeta are la rândul ei o fetiță, care apare ocazional în imaginile publicate de mama sa celebră.

Articolul continuă după reclamă

Fetița din imagine a devenit una dintre cele mai cunoscute vedete din România

Adelina Pestrițu și-a încântat cele aproximativ 2 milioane de urmăritori pe Instagram cu o imagine de Ziua Copilului.

În imaginea alb-negru, Adelina purta o pălărie albă și o fustiță cu un imprimeu floral. Dar ce a atras atenția fanilor a fost zâmbetul vedetei.

Adelina s-a născut în Câmpulung Muscel, după care a ajuns la Colegiului Național „Dinicu Golescu” și Facultatea de Management. Înainte să ajungă vedetă în România, Adelina era dansatoare în Ibiza. Cu aparițiile sale la televizor și căsătoria cu Liviu Vârciu, a devenit cunoscută publicului din România.

Citește și: Cât de mare și frumoasă a crescut Zeny, fiica Adelinei Pestrițu. Imagini inedite de la petrecerea micuței

Acum, Adelina e căsătorită cu Virgil Steblea și are o fetiță numită Zenaida.

„Adoooor! zâmbetul face tot,” a scris unul dintre fanii Adelinei în comentarii.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

”O poză cu mine de Ziua Copilului, care explică perfect de ce nici astăzi nu am voie să-mi aleg hainele singură,” scria în mesajul imaginii care a strâns mii de aprecieri. „Mie când mi se spune “mix & match” aud doar “mix”. Ce iese mai departe e o provocare pentru orice stilist și o traumă pentru orice pasionat fashion. La mulți ani, copii! Și nu uitați să vă alegeți hainele singuri. Character development-ul începe de undeva.”

Adelina Pestrițu a vorbit despre veniturile sale de pe rețelele de socializare

Adelina și-a creat și o prezență notabilă online, cu aproape 2 milioane de urmăritori pe Instagram. Recent, vedeta a vorbit despre venitul său de pe social media și ce efort presupune.

„Depinde cât de mult muncești și cât de implicat ești în ceea ce faci. Nu aș putea să-ți dau sume exacte și, în general, nu-mi place să vorbesc despre asta, dar, ca în orice alt domeniu, dacă muncești și îți vezi de treaba ta, câștigi pe măsură,” a declarat Adelina.

Citește și: La ce intervenție estetică a apelat Adelina Pestrițu. A fost necesară anestezia totală

„Și, totuși, până la câștiguri, trebuie să iei în calcul și celelalte atribuții, respectiv să plătești taxele, să achit salariile oamenilor din echipă, să investești în tine, să fii responsabil cu tot ce ține de acest business”, a declarat vedeta.

Nu e prima dată când vedeta a vorbit despre munca sa din mediul online și cum nu toate postările sale sunt plătite.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„Depinde mult de context. În cazul meu, să știi că au fost colaborări din propria inițiativă fără nici 50 de euro. Am simțit că este nevoie de aportul meu în cazul respectiv. Unele contracte sunt remunerate și cu asemenea sume, altele cu mai puțin. Altele deloc. Suma raportată la salariul minim pe economie este enormă,” a declarat Adelina în trecut.