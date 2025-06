Iustin Petrescu, noi dezvăluiri exclusive din relația cu Marilu: „Am plecat de 11 ori de acasă”. Ce studii are acesta, de fapt

Iustin Petrescu ar fi plecat de 11 ori din casa în care locuia cu Marilu Dobrescu. Din ce câștiga bani bărbatul în vârstă de 36 de ani.

Scandalul dintre Marilu Dobrescu și Iustin Petrescu se adâncește. După acuzațiile reciproce pe care le-au făcut, el vrea să mute „lupta” în instanță și și-a angajat un avocat. În acest context, Iustin Petrescu a făcut o serie de dezvăluiri exclusive din fosta lui relație. Bărbatul a dezmințit faptul că ar fi agresat-o pe influenceriță și a oferit noi informații din spatele imaginii de „cuplul perfect” de pe rețelele sociale.

„Nu există așa ceva! Acea acuzație este falsă! Este foarte simplu, dacă te uiți la ce afirmă, pentru că se schimbă de fiecare dată detaliile. De fiecare dată se schimbă timpul, se schimbă metoda, toate lucrurile acestea. Noi eram niște persoane care în fiecare zi filmam și postam pe Internet.

Eu mai puțin, pentru că eram în spatele camerelor. Vreau să spun o întâmplare care s-a petrecut pe la sfârșitul relației. Eu am o vânătaie pe față. Cu vânătaia aceea am apărut și într-un anumit vlog, unde noi vorbim despre un subiect și mie mi-a luat să se vindece o săptămână, două. Vă dați seama dacă lucrurile acestea erai veritabile, existau urme, existau dovezi”, a declarat Iustin Petrescu, la Un Show Păcătos.

Iustin Petrescu ar fi plecat de 11 ori din casa în care locuia cu Marilu Dobrescu. Din ce câștiga bani

În cadrul interviului acordat pentru show-ul de la Antena Stars, Iustin Petrescu a mai mărturisit că ar fi fost nevoit să fugă de acasă de 11 ori, însă de fiecare dată ar fi fost convins de prietenii fostei iubite să se întoarcă.

„Simțeam o teamă că nu știam ce o să se întâmple. Îmi era frică ca dacă nu sunt acolo se întâmplă ceva rău...ceva personal. Și mă tot întorceau prietenii, dar nu ai mei. Trebuie să fiu foarte atent cum spun lucrurile și să le spun dintr-o prismă personală și ce am simțit eu”, a mai spus acesta.

„De fiecare dată mă gândeam că o să schimb ceva, sau o să fie mai bine. Sau poate am greșit eu ceva. Încercam să găsesc vina în mine. La început, mă simțeam cumva recompensat. Sentimental. M-am întrebat foarte mult de ce, iar eu înainte de relație, a trebuit să mă cert cu doctorii și am aflat că tata are cancer, a trebuit să îmi îngrop câțiva elevi și trecusem prin foarte multe chestii care m-au tulburat psihic... Eu cred că găsisem această persoană care mă făcea să mă simt important, cu toate că nu aveam nevoie, era ceva acolo care mă echilibra. Asta este una dintre chestii. Că dragoste a fost”, a ținut să mai specifice el.

În urma speculațiilor din mediul online, întrebat de Mara Bănică ce profesie are, Iustin Petrecu a dezvăluit și ce studii are și a făcut lumină în acest caz.

„Ca să nu existe dubii că era dependență financiară, eu am terminat facultatea de Finanțe Bănci și Burse de Valori, am fost și la Drept, iar eu am lucrat în IT foarte mult timp. Și am fost și instrumentist pe scenă. Și am sacrificat totul ca să îmi deschid școala mea, pentru persoane cu nevoi speciale, unde făceam terapie prin muzică. Lucruri pe care le-am continuat și în relație puțin, până a venit pandemia”, a adăugat bărbatul în vârstă de 36 de ani.