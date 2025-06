Care este numele din buletin al lui Marilu Dobrescu. Cum o cheamă pe influenceriță, de fapt

S-a aflat care este numele real al lui Marilu Dobrescu. Cum o cheamă în buletin pe tânăra al cărui nume este pe buzele tuturor în aceste zile.

Numele lui Marilu Dobrescu este pe buzele tuturor în aceste zile. După videoclipul în care a dezvăluit că a fost abuzată de fostul ei iubit, Iustin Petrescu, tânăra a ajuns în atenția și mai multor persoane. Fie că au fost fanii ei dinainte, sau abia au descoperit-o, toți vorbesc acum despre aceasta, însă nu mulți știu care este numele real al lui Marilu.

Care este numele real al lui Marilu Dobrescu. Cum o cheamă în buletin, de fapt

Marilu Dobrescu este una dintre cele mai cunoscute influencerițe din România, apreciată pentru sinceritatea și autenticitatea cu care își împărtășește experiențele personale. Deși este o prezență constantă în mediul online de peste opt ani, detalii precum numele ei complet din buletin nu sunt publice, ea preferând să-și păstreze o anumită intimitate în ceea ce privește viața personală

Marilu și-a început cariera în mediul digital prin lansarea unui canal de YouTube, unde a început să povestească despre experiențele sale de viață. Inițial, a folosit platforma ca un spațiu personal pentru a-și exprima gândurile și trăirile, transformându-se treptat într-o voce importantă în comunitatea online din România. Prin deschiderea cu care a abordat subiecte sensibile, precum sănătatea mintală și experiențele personale dificile, Marilu a reușit să creeze o bază de fani impresionantă.

Cu toate acestea, nu mulți știu cum o cheamă de fapt pe tânăra care a devenit idol pentru cei din tânăra generație. Potrivit informațiilor, numele real al influenceriței cunoscute sub pseudonimul Marilu Dobrescu este Maria Luiza Dobrescu.

„Marilu” este o poreclă derivată din prenumele său real, pe care o folosește nu doar în mediul online, ci și în viața de zi cu zi. Inclusiv părinții ei o numesc astfel, acest alint fiind folosit încă din copilărie.

Reacția lui Marilu Dobrescu după ce fostul iubit a postat un clip în care influencerița lovește o pisică

Timp de patru ani, Marilu a fost într-o relație cu Iustin Petrescu. Cei doi au împărtășit publicului detalii despre încercările lor de a avea un copil, inclusiv faptul că Marilu a trecut prin șase proceduri de fertilizare in vitro. Toate aceste încercări au fost fără succes, ceea ce a dus la o presiune emoțională considerabilă asupra cuplului. Într-un videoclip emoționant postat pe YouTube, Marilu a vorbit deschis despre durerea și frustrarea resimțite în urma acestor experiențe, menționând că relația lor s-a deteriorat în timp, în ciuda eforturilor depuse pentru a o salva.

După despărțirea lor, relația dintre Marilu și Iustin a continuat să fie subiect de discuție în mediul online. În august 2024, Iustin a acuzat-o public pe Marilu că i-ar fi accesat ilegal conturile de Instagram și TikTok, observând că anumite postări fuseseră șterse și că existau logări suspecte din locații precum Balchik, Bulgaria. El a declarat că intenționează să sesizeze autoritățile în legătură cu acest incident.

Pe de altă parte, în mai 2025, Marilu a lansat pe contul ei de Youtube un videoclip în care dezvăluia că fostul ei ar fi abuzat-o în cei patru ani de relație. Aceasta a oferit detalii șocante, dar scandalul este departe de a se fi terminat.

Ca reacție, Iustin a publicat un videoclip în care apare alături de fosta lui iubită în timp ce își lovește pisica. Răspunsul acesteia nu a întârziat să apară.

„Individul ăsta m-a postat într-o ipostază în care nu sunt deloc mândră, într-o ipostază în care voiam să îmi termin viața, pentru că de asta am și menționat după de faptul că voiam să mă sinucid, după ce am făcut gestul absolut regretabil, pe care, vă dați seama, l-am realizat în primul moment, de asta am și zis că vreau să mă sinucid după, că nu îmi venea să cred, (...) episodul acesta întâmplându-se fix după ce a mai fost o sarcină prin fiv nereușită, în care eram cu 100 de înjecții pe fir, cu hormoni și așa mai departe”, a declarat Marilu Dobrescu, după imaginile controversate, pe Insta Story.