Ce a răspuns Hara, actuala iubită a lui Iustin Petrescu, când a fost îndemnată recent să se despartă de el

Hara, actuala iubită a lui Iustin Petrescu, a reacționat după acuzațiile care i se aduc iubitului ei cum că ar fi fost violent cu Marilu.

Recent, Marilu Dobrescu a postat un vlog în care mărturisește că a fost abuzată de Iustin Petrescu, fostul ei iubit, care are fi fost violent cu ea în repetate rânduri de-a lungul celor 4 ani de relație.

Marilu a explicat că a fost bătută și manipulată de Iustin ani la rând, fiind îngrozită pentru propria ei viață, în special în timpul procedurilor de FIV care au durat 3 ani.

Hara, iubita lui Iustin Petrescu, reacție acidă după ce mulți i-au zis să îl părăsească

Când a auzit versiunea lui Marilu, Hara, iubita lui Iustin din prezent, a reacționat imediat. Ea și Iustin au împlinit de curând un an de relație și par fericiți în fotografiile pe care le postează împreună.

După ce Marilu a dezvăluit care e, de fapt, adevărată față a lui Iustin, lumea din jur i-a spus Harei că ar putea folosi aceste informații ca pe un avertisment și că ar trebui să îl părăsească pe Iustin.

Hara a ascultat acuzațiile grave pe care le-a făcut Marilu pentru că ea și Iustin au urmărit vlogul fostei lui iubite. Hara a reacționat imediat.

”Nu obişnuiesc să dau explicații străinilor despre viaţa mea personală, dar când circul devine mai credibil decât adevărul, nu am de ales decât să vorbesc. Știu că urmează să răstălmăciți și asta, be my guests (nr. sunteți invitații mei).

Relația mea a început după ce el s-a desprins complet din fosta lui relație. nu există trădare, nu există complot, nu există "furt". Există doar o relație toxică încheiată în termeni cel puțin discutabili şi doi oameni care au ales, ulterior, să meargă împreună mai departe.

Ceea ce mi se pare cu adevărat revoltător este cum o persoană cu un istoric de comportamente instabile, contradicții publice şi acuzaţii schimbătoare reușește să fie luată de bună fără nicio întrebare.

A ajuns să tragă în noroi nu doar un om, ci întreaga lui viață, și toți cei care nu se conformează poveștii ei sunt puși la zid. Hai să vorbim şi despre ce nu se spune: despre agresivitate, despre manipulări evidente, despre umilirea suportată de parteneri în privat, dar şi în public, despre relațiile romantice sau platonice anterioare unde victimizarea a fost folosită pentru a controla narațiunea și despre oamenii din jur care au comportamente similare.

Despre faptul că lucrurile nu sunt niciodată alb şi negru, dar totuşi, aici, a devenit toată lumea judecător, juriu și călău”, a scris Hara, iubita lui Iustin Petrescu într-o postare pe rețelele sociale.

După ce a fost avertizată de apropiați și de internauți să îl părăsească pe Iustin, Hara a avut o reacție acidă.

„Iar pentru toți cei care îmi spun să fug: n-am de ce. Eu fug doar de la oameni falși, ipocriți și disperați de atenție. Nu de viaţa mea. De-o fi să mă bată vreodată, aşa cum susţineţi că în foarte scurt timp se va întâmpla: fac live pe instagram și vă arăt eu ce înseamnă bătaia şi violenţa, pentru că este ok ca femeie să abuzezi un bărbat. Asta este ce am învățat eu zilele acestea de la voi”, a încheiat Hara mesajul.

Se pare că Hara nu crede nimic din versiunea poveștii spusă de Marilu și este foarte îndrăgostită de Iustin, bucurându-se de relația prosperă pe care o au împreună.

