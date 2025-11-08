Keanu Reeves a apărut pe scenă doar în lenjerie și plin de sânge. Cum arată celebrul actor la 61 de ani

Keanu Reeves a apărut pe scenă doar în lenjerie și plin de sânge în urma unei piese jucate pe Broadway.

Keanu Reeves a avut o apariție neobișnuită pe Broadway, când a apărut pe scenă îmbrăcat doar în lenjerie și plin de sânge.

În vârstă de 61 de ani, actorul a fost acompaniat de Alex Winter, de 60 de ani, pe scena Teatrului Judson, în seara de Halloween, scrie Daily Mail.

Reeves și Winter apar împreună în piesa Waiting for Godot, produsă de Jamie Lloyd.

După primele runde de aplauze, cei 2 actori au reveni pe scenă doar în lenjerie și plini de sânge fals, pentru a marca seara de Halloween.

Finalul sângeros face referință la producțiile recente ale lui Lloyd. În acestea, protagoniștii încheie spectacolul aproape dezbrăcați și acoperiți de un lichid roșu care simbolizează sângele.

Reeves și-a etalat fizicul musculos sub stratul de sânge fals. După ce imaginile au ajuns pe rețelele de socializare, mulți s-au arătat impresionați că actorul arată așa la vârsta de 61 de ani.

Actorul a apărut pe scenă cu părul ciufulit și barbă. La un moment dat, atât el, cât și Winter și-au ridicat brațele în aer și au interacționat cu publicul.

Anul trecut, reluarea piesei Sunset Blvd. regizată de Lloyd s-a încheiat cu actorul principal, Tom Francis, care a apărut după piesă doar boxeri negri, acoperit de lichid roșu.

Lloyd a repetat alegerea artistică provocatoare în vara acestui an, în reluarea piesei Evita. Atunci, actorul principal, Diego Andres Rodriguez, a încheiat spectacolul în lenjerie intimă, acoperit de lichid albastru.

Keanu Reeves și-a făcut oficial debutul pe Broadway în rolul ghinionistului Estragon, în reluarea piesei din 1952 scrisă de Beckett, regizată de Lloyd. Aceasta se va juca până pe 4 ianuarie 2026.

În septembrie, Reeves a fost descris drept „rigid” pe scenă de criticul Johnny Oleksinski de la New York Post, care a afirmat că actorul „s-a chinuit” în rolul lui Estragon.

„Nu conferă niciun sens replicilor lui Gogo. Doar viteză și respirație precipitată. Sunt doar cuvinte memorate, rostite cu implicarea cuiva care își recită numărul de asigurare socială. Actorul se bazează pe o privire goală, care funcționează când joacă un asasin pe marele ecran, dar nu prea în teatrul live,” scrie în recenzia lui Johnny Oleksinski.

Criticul The Guardian, Adrian Horton, a oferit producției trei stele și a lăudat chimia dintre Reeves și Alex Winter. Cei 2 au jucat în trecut în filmul Bill & Ted.

„Din fericire, Bill & Ted salvează situația. Reuniunea dintre Winter și Reeves adaugă o peliculă plăcută de nostalgie peste întreaga piesă. Chimia lor comică rămâne de neegalat și imposibil de reprodus. Cei 2 prieteni dau viață replicilor precum ‘împreună din nou, în sfârșit…’, adăugând un strop de încântare și câteva momente savuroase în plus,” susține Horton.

Reeves a avut și alte probleme legate de piesa de pe Broadway. Luna trecută, în timp ce părăsea spectacolul, actorul a fost urmărit de o fană obsesivă care crede că e „soția sa divină”.

Imaginile au surprins momentul în care femeia a încercat să intre în mașina lui Reeves și a strigat că este „soția lui divină”. Femeia a fost îndepărtată de bodyguarzi și de a cădea la pământ.