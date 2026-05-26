Mireasa, sezon 13. Raluca vrea să fie „Liberă la mare cu Denis”, iar Claudia nu-i permite. Reacția băiatului la replicile fetelor

În emisia live de Mireasa de pe 26 mai 2026 au fost difuzate imagini cu discuțiile dintre Raluca și Claudia despre Denis. Fata cu care este într-o cunoaștere băiatul a fost deranjată de faptul că i-a auzit numele rostit de brunetă.

Raluca vrea să fie „Liberă la mare cu Denis”, iar Claudia nu-i permite | Antena 1

Raluca a susținut că este sigură că în afara casei Mireasa Denis o va căuta. Claudia a intervenit și a avut un schimb de replici cu bruneta.

Pe balansoar Raluca a început să cânte: „Liberă la mare/Stau cu Denis la soare”, iar Claudia i-a făcut observație.

„Poți să nu-l mai aduci pe Denis în discuție? Nu mi se pare ok să vorbești despre partenerul cu care eu vorbesc. Nu-ți permit să-l mai aduci în discuție. Ți se pare ok să faci ironii din astea la adresa noastră, la adresa lui în primul rând?”, a spus Claudia.

Raluca vrea să fie „Liberă la mare cu Denis", iar Claudia nu-i permite.

„N-o să vă las în pace! Era o melodie nevinovată”, a spus Raluca.

„Cred că deja e o obsesie a Ralucăi!”, a spus Denis.

„E obsesie ce faci tu, ne aduci în discuție, ironizezi interacțiunea noastră”, a spus Claudia.

„Denis, eu te consider o persoană minunată. Pentru mine nu mai este de interes, decât pentru glume!”, a spus Raluca, acuzând-o pe CLaudia că a furat vorbe de la ea despre Denis, de pe vremea când ea interacționa cu el.

Întrebată dacă o deranjează glumele Ralucăi, Claudia a spus că nu o interesează, iar bruneta i-a răspuns cu ironie: „Ești imbatabilă, n-am ce să-ți fac!”