Mireasa, sezon 13. Concluzia despre brățara Claudiei. Ce a recunoscut fata despre darul pe care i l-a făcut lui Denis

Epopeea brățării Claudiei pare că a luat sfârșit. După ce a căutat intens cutia brățării și nu a găsit-o, Claudia și-a dat seama că e posibil să fi pierdut brățara de la bunica și accesoriul de la mâna lui Denis, să fie, într-adevăr, cel pe care l-a primit ea de la Daniel când erau împreună.

După lungi anchete, Claudia a ajuns la o concluzie: brățara de la bunica s-a pierdut și brățara pe care o poartă Denis este cea pe care Daniel i-a oferit-o ei. Totuși, a precizat că încă mai este ușor sceptică.

Claudia a plâns și a fost supărată când și-a dat seama că este posibil să fi pierdut brățara de la bunica ei: „Eu cred că am făcut o confuzie. Să-i fi dat lui Denis brățara de la susținători și eu să fi pierdut brățara de la bunica mea”, a spus Claudia.

„Deci are de la bunica. Doar le-a confundat!”, a spus doamna Mihaela, care a scotocit după brățara pierdută, fără sorți de izbândă.

Misterul brățării Claudiei a fost elucidat. Ce a recunoscut despre darul pe care i l-a făcut lui Denis

Bunica i-a scris o scrisoare Claudiei, spunându-i că înainte să vină la Mireasa i-a dat o brățară cu biluțe albastre. „În august mi-a dat o brățară placată în aur și înainte să vin aici o brățară cu biluțe albastre. Nu are rost să mai anchetăm atât cazul.

„Practic acum Denis poartă la mână brățara pe care ți-a oferit-o fostul tău prieten”, i-a spus Simona Gherghe după difuzarea materialului.

„Se poate spune și așa. Eu nu pot să zic nimic mai mult decât că, dacă este așa, îi cer scuze lui Denis, dar eu tot sunt puțin sceptică. Îmi cer scuze pentru că simt și nu mai vreau să anchetăm cazul.

Denis i-a cerut brățara Claudiei, ea i-a oferit-o, iar apoi concurenții s-au amuzat știind că Daniel i-a oferit fostei iubite o bijuterie identică. Claudia a susținut ferm că i-a dăruit lui Denis brățara de la bunica ei, însă după câteva zile de anchetă, fata a recunoscut că e posibil să fi făcut o confuzie.