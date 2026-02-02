La 4 ani de la aceste imagini s-a pus pe picioare. Cum a impresionat Cara Delevingne la cea mai recentă apariție

La 4 ani de când imaginile cu ea au devenit virale din cauza aspectului tulburător pe care îl avea, modelul a revenit pe covorul roșu cu o schimbare de look impresionantă.

În 2022, Cara Delevingne și-a îngrijorat fanii și prietenii după ce imagini tulburătoare cu ea au apărut pe Internet.

Vedete se afla la aeroportul din Los Angeles atunci când a fost surprinsă de paparazzi cu un aspect îngrijorător, scrie Daily Mail.

La 1 an după ce imaginile au devenit publice, Cara a vorbit pentru prima dată de impactul pe care l-au avut acele imagini asupra sa.

Acum, modelul a uimit pe covorul roșu cu noul său look, care i-a încântat pe fani.

La 4 ani de la aceste imagini s-a pus pe picioare

În imagini, s-a observat cum Cara avea un comportament haotic, păr neîngrijit și o culoare pământie la față. La aproape 1 an după acest incident, Cara a vorbit despre ce impact au avut imaginile nu doar asupra sa, dar și a apropiaților.

Modelul a declarat că imaginile surprinse de paparazzi au fost un „semnal de alarmă” în drumul său către renunțarea la narcotice.

Potrivit modelului, imaginile din 2022 au fost surprinse imediat după s-a întors de la festivalul Burning Man din Nevada. Cara a menționat că „nu dormise” și că „nu era okay”.

„E sfâșietor, pentru că eu credeam că mă distrez, dar la un moment dat a fost ca și cum mi-aș fi spus, „OK, nu arăt bine”,” a dezvăluit modelul. „Așa că, într-un fel, acele poze au fost ceva pentru care pot fi recunoscătoare.”

Delevingne a mai spus că drogurile o făceau să se simtă „invincibilă” și și-a descris comportamentul drept „sălbatic”.

„E ceva înfricoșător pentru oamenii din jurul tău care te iubesc,” a continuat vedeta.

Cara s-a internat într-un centru de reabilitare la finalul lui 2022, dar a recunoscut că a mai trecut prin „intervenții” și în trecut.

„Nu eram pregătită,” a declarat. „Asta e problema. Dacă nu ești cu fața în podea și pregătită să te ridici din nou, nu o vei face. În acel moment, chiar eram. Tot ce știam era că, dacă aș fi continuat pe drumul pe care eram, fie aș fi murit, fie aș fi făcut ceva extrem, extrem de stupid.”

Modelul a apelat la un program de tratament în 12 pași care a „făcut o diferență uriașă” în viața ei.

„Încă am multă energie, dar nu mai e haotică,” a dezvăluit. „Sunt mai calmă. Sunt mai liniștită. Nu va fi niciodată complet rezolvat sau vindecat, dar sunt împăcată cu asta, iar asta e diferența.”

Cara Delevingne a impresionat cu noul său look

Recent, Cara Delevingne a demonstrat că a trecut „de perioada întunecată” și și-a etalat noua coafură șatenă la petrecerea Warner Music Group, organizată înaintea premiilor Grammy.

Supermodelul era celebru pentru părul ei blond, dar schimbarea de look a fost lăudată de fani. În vârstă de 33 de ani, vedeta a purtat un costum oversized cu dungi subțiri, peste o cămașă mov și o cravată în dungi.

Ținuta a fost completată cu o broșă aurie și o geantă roșie dreptunghiulară, asortată cu pantofii stiletto cu vârf ascuțit.