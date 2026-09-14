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Larisa Iordache a trecut prin momente dificile pe holurile unui spital din România! Ce a pățit gimnasta, când a mers la Urgențe

Larisa Iordache, fostă concurentă la America Express-Drumul Aurului, alături de Diana Bulimar, a trecut prin momente dureroase și dificile, pe holurile unui spital din România. Descoperă prin ce situație a trecut fosta sportivă de performanță, atunci când a avut nevoie de un medic.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Luni, 14 Septembrie 2026, 11:01 | Actualizat Luni, 14 Septembrie 2026, 12:15
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Descoperă prin ce momente a trecut fosta gimnastă, când a mers la spital | profimedia/antena 1
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Larisa Iordache este una dintre cele mai cunoscute și apreciate gimnaste din România. Aceasta a trecut de curând prin momente dificile pe holurile unui spital din România, atunci când a mers la Urgențe fiindcă avea nevoie de ajutorul unui medic după starea fetiței sale s-a agravat. Descoperă în rândurile de mai jos prin ce clipe grele a trecut fosta campioană a României.

Larisa Iordache a trecut prin momente dificile pe holurile unui spital din România! Ce a pățit gimnasta, când a mers la Urgențe

Recent, Larisa Iordache a dezvăluit în cadrul unui Story momentele cumplite prin care a trecut pe holurile unui spital din România, atunci când a mers la Urgențe cu fetița ei. Fosta concurentă de la Asia Express-Drumul Aurului a povestit faptul că a fost nevoită să aștepte două ore și jumătate pentru a putea intra într-un cabinet medical, deși fetița ei se simțea foarte rău.

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„Este atât de dezamăgitor să stai 2 ore și jumătate pentru a intra într-un cabinet atunci când copilul tău se simte rău. Și toate astea în toiul nopții. Mai ales când vii deja de acasă după 3 episoade de vărsături, iar în timpul așteptării copilul mai are încă un episod de vărsătură chiar în fața personalului medical. Îl văd. Știu de ce ești acolo. Și totuși...rămâi în așteptare.

Noi, adulții, putem să așteptăm. Putem să înțelegem că mai sunt urgențe, că poate personalul este insuficient, că există proceduri.

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Dar cum îi explici unui copil care nici măcar 2 ani nu are că trebuie să aibă răbdare? Cum îi spui să nu mai plângă, că mai este puțin și plecăm, când el se simte rău și tot ce își dotește este să îi fie mai bine? Iar după 2 ore și jumătate de așteptare, intri în cabinet și mai aștepți. Copilul plânge, este obosit, speriat și inconfortabil, dar înainte de orice trebuie completate foi, introduse date, bifate proceduri. Și inevitabil te întrebi: cum au ajuns foile să pară mai importante decât omul din fața noastră?”, a scris vedeta pe Instagram.

Larisa Iordache, la competiții de gimnastică

Larisa Iordache, la competiții de gimnastică

Mai mult decât atât, Larisa Iordache a vorbit despre faptul că cere empatie din partea medicilor și cere ca aceștia să nu uite că, dincolo de foi și proceduri, există un copil care suferă. De asemenea, aceasta a menționat faptul că nu dorește tratament preferențial, ci doar empatie și înțelegere pentru părinții care trec prin momente grele, atunci când au copilul bolnav.

„Înțeleg că există protocoale. Înțeleg că medicii au responsabilități și că nu orice caz este o urgență medicală. Dar cred că putem vorbi și despre empatie, organizare și despre nevoile unui copil atât de mic. Sunt sigură că nu sunt singura mamă care a trecut prin asta. Porbabil există părinți care au așteptat chiar mai mult.

Larisa Iordache, la competiții de gimnastică

Larisa Iordache, la competiții de gimnastică

Și poate cel mai trist este sentimentul de neputință. Ajungi să îți fie teamă să spui că ceva ți se pare nedrept, pentru că depinzi de omul din fața ta pentru ca propriul copil să primească ajutor. Așa că taci. Aștepți. Îți ții copilul în brațe și speri să treacă timpul mai repede.

Mergem la spital pentru că, în acel moment, îl vedem ca pe locul în care copilul nostru va primi ajutor. Ca pe salvarea noastră. Nu cer tratament preferențial. Nu cer să trecem înaintea unei urgențe.

colaj foto cu larisa iordache si diana bulimar

Cer doar ca, dincolo de hârtii, proceduri și ore de așteptare, să nu uităm că în fața noastră este un copil care suferă. Și că uneori puțină empatie poate schimba complet felul în care un părinte și un copil trăiesc un astfel de moment”, a fost mesajul extrem de dureros și emoționant transmis de Larisa Iordache prin intermediul unui Story publicat pe pagina sa personală de Instagram.

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