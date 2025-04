Laura Cosoi, momente de panică în aeroportul din Portugalia cu cei patru copii. Ce i s-a întâmplat actriței

Laura Cosoi a trecut prin momente de panică în aeroportul din Portugalia alături de soț și cei patru copii ai lor, la plecarea din vacanță. Actrița a întâmpinat o situație neașteptată din cauza „penei de curent”.

De curând, Laura Cosoi și-a îngrijorat prietenii virtuali după ce a povestit despre clipele de panică prin care a putut să treacă în aeroportul din Portugalia. Pentru că este foarte activă pe rețelele sociale, actrița nu a ezitat să povestească despre peripeția din vacanță.

Citește și: Laura Cosoi, despre locul de suflet din Maramureș. Ce cadou extravagant a primit de la soț: „I-am zis lui Cosmin că aș vrea...”

Un lucru este cert, vedeta a tras o sperietură de zile mari atunci când și-a dat seama că problema „penei de curent” este destul de mare. Toate zborurile au fost anulate, telefoanele nu aveau semnal, plata cu cardul nu funcționa, iar internetul nu exista.

Ce a povestit Laura Cosoi despre evenimentul din aeroport, unde se afla alături de cei patru copii și soțul său

Articolul continuă după reclamă

După o vacanță relaxantă în Portugalia, Laura Cosoi și familia ei au ajuns la aeroport, unde urmau să ia avionul către casă, însă un eveniment neprevăzut a stârnit haos în rândul oamenilor. Se pare că o pană de curent a „înghețat” complet zona.

Actrița s-a îngrijorat destul de tare când și-a dat seama că nu pot rezolva problema în care se află deoarece telefoanele nu aveau semnal. În plus, aceasta a dezvăluit că nu avea bani cash la ea, iar plata cu cardul nu putea fi efectuată.

Citește și: Cum arată Laura Cosoi în costum de baie, după patru nașteri. Vedeta a impresionat cu fizicul ei de invidiat

În cele din urmă, Laura Cosoi și soțul său alături de cei patru copii au reușit să revină la vila unde au fost cazați timp de nouă nopți. După lungi negocieri, proprietarii au fost de acord ca aceștia să rămână peste noapte în proprietare.

„Am trăit și momente apocaliptice în Portugalia. Ajunși la aeroport pentru a ne întoarce acasă, am descoperit că era aparent o „pana de curent”. Inițial, am gestionat situația bine, însă, cu timpul, ne-am dat seama că problema era mult mai gravă: zborurile au fost anulate, nu exista internet, plata cu cardul nu funcționa, nu aveam cash, băile erau închise, nu puteam rezerva o mașină, telefoanele nu aveau semnal… și lista continuă.



În cele din urmă, am reușit să luăm legătura cu Mihai, prietenul lui Cosmin din România, care ne-a ajutat să închiriem o mașină. Un român de acolo ne-a predat mașina în “contul” lui, deoarece sistemele informatice nu funcționau. Cu mașina închiriată, am mers la un supermarket unde, spre surprinderea noastră, am putut plăti cu cardul fizic.

Apoi ne-am îndreptat din nou spre Troia, sperând să reușim să traversăm cu bacul, deși nu mai aveam bani lichizi și nici suficient combustibil pentru a ocoli. Era deja noapte. Am negociat aproape o oră ca să fim primiți înapoi în vila pe care o părăsisem dimineața, în baza celor nouă nopți petrecute deja acolo.

Epuizați, nemâncați, stresați și cu patru copii zvăpăiați, care nu înțelegeau prea bine ce se întâmplă, am intrat în bezna vilei noastre. Cum am lăsat bagajele jos, m-a cuprins o liniște de nedescris. Mă simțeam din nou în siguranță. Am închis ochii, i-am mulțumit lui Dumnezeu că ne-a fost alături și, două minute mai târziu, s-a făcut lumină. La propriu și la figurat ☺️În seara asta ne pregătim să decolam spre România, cu o escală lungă de 5 ore. Să ne țineți pumnii să fie totul bine 💕”, a scris actrița pe contul de Instagram.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările